FCA-Talk: Aarau sucht Verstärkung in der Abwehr – wer kommt?

Moderator Rolf Cavalli und Experte François Schmid-Bechtel diskutieren im FCA-Talk über mögliche Transfers. Tele M1

FCA-Talk Bergsma jetzt auch noch weg: Aarau braucht Verstärkung in der Abwehr – welche Spieler im Fokus stehen Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen – der FC Aarau ist ansprechend in die Saison gestartet. Neue Spieler wie Nuno da Silva und Nikola Gjorgjev haben überzeugt. Aber: Die Aktivitäten auf dem Transfermarkt dürften noch nicht abgeschlossen sein. Welche Spieler könnten noch ins Brügglifeld kommen? Rolf Cavalli, François Schmid-Bechtel 28.07.2022, 14.00 Uhr

Am Donnerstagabend ist bekannt geworden, dass Abwehrchef Léon Bergsma den FC Aarau verlässt und per sofort zum niederländischen Klub SC Cambuur Leeuwarden wechselt. Der 25-Jährige stammt aus der Niederlande und wechselt nach 78 Pflichtspielen während zweier Saisons beim FC Aarau in die höchste Spielklasse in seiner Heimat.