FC Aarau: AZ-Experten im Streitgespräch wegen Stojilkovic

Am Fall Stojilkovic scheiden sich die Geister: «Keine Chance» – «Ich glaube an die Rückkehr»

Kaum hat die Europameisterschaft in Italien ihren würdigen Sieger gefunden, steht schon das nächste Fussball-Highlight vor der Tür: In gut einer Woche startet der FC Aarau in die Challenge-League-Saison 2021/22, das Ziel ist gesetzt: Der Aufstieg soll es sein. Im ersten FCA-Talk der neuen Spielzeit durchleuchten Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn die hohen Ambitionen und heben den Mahnfinger.