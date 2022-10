Nach 1:2 gegen Ouchy: Das sagen Trainer und Captain des FC Aarau

FCA-Stimmen «Wir müssen mental härter werden» – Nach dem 1:2 gegen Lausanne-Ouchy wird der Kopf als Aarauer Problemzone ausgemacht 1:2 gegen Lausanne-Ouchy, das sechste Spiel in Folge ohne Sieg. Und das nach einer Partie, welche Aarau nicht hätte verlieren müssen. Zum wiederholten Male. Trainer Stephan Keller weiss: «Wir können jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.» Er wird mit den Spielern im mentalen Bereich arbeiten müssen. Stefan Wyss 1 Kommentar 29.10.2022, 09.00 Uhr

Aaraus Trainer Stephan Keller:« Fussball ist kein Sport, bei dem du dich allein durch die Leistung rechtfertigen kannst.» (Lausanne, 28.10.2022) Pascal Muller/Freshfocus

Ist das jetzt schon eine richtige Krise? Oder noch immer eine Resultatkrise? Fakt ist: Der FC Aarau war gegen den neuen Challenge-League-Leader Lausanne-Ouchy wie schon letzte Woche in den Heimspielen gegen Bellinzona (0:1) und Neuchâtel Xamax (3:3) nicht schlechter als der Gegner, doch er hat wieder zu wenig mitgenommen – und liegt nun schon acht Punkte hinter dem 3. Platz zurück. Trainer Stephan Keller sagte: «Die Leistung war korrekt, doch Fussball ist kein Sport, bei dem du dich allein durch die Leistung rechtfertigen kannst. Wir waren heute nicht gut genug, um den Leader zu schlagen. Es hat wieder knapp nicht gereicht. Das ärgert mich.»

Sechs Spiele hat seine Mannschaft nun nicht mehr gewonnen. Und Keller weiss, was er nächste Woche zu tun hat mit dem Team: «Wir müssen Klartext reden und können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Trauern, sich wieder aufbauen und dann wieder trauern, das geht nicht. Wir müssen mental härter werden, um aus dieser Negativspirale rauszukommen.» Keller wünscht sich, dass mehr Spieler so sind wie sein Captain Shkelzen Gashi. «Er hat auf dem Feld und in der Kabine die richtigen Worte gefunden. Wir brauchen mehr Spieler, die in diese Richtung gehen.»

Captain Shkelzen Gashi (Mitte) redet auf den ausgewechselten Verteidiger Bastien Conus ein. Pascal Muller/Freshfocus

Mittelfeldspieler Allen Njie zum Beispiel müsste ein solcher Spieler sein. Auf ihn hat Keller in Lausanne zu Beginn verzichtet, «weil er nach dem Hin und Her mit der Sperre und den Absenzen noch nicht in der Lage ist, 90 Minuten zu spielen». Er habe Spieler auf der Bank haben wollen, die «gegen das Ende hin Energie und Qualität reinbringen». Die Rechnung ging insofern nicht auf, als dass Njie sich vor Lausanne-Ouchys 2:1-Siegtor eine Viertelstunde vor dem Ende auf der linken Seite etwas gar leicht ausdribbeln liess. Trotzdem attestierte Keller Njie eine «korrekte Leistung».

Der eingewechselte Allein Njie versucht sich gegen zwei Spieler von Lausanne-Ouchy zu behaupten Pascal Muller/Freshfocus

Keller wertete ebenfalls positiv, dass die Mannschaft nach wie vor lebt. «Wir haben gut angefangen und nach dem Gegentor eine Reaktion gezeigt. Die Spieler, welche reingekommen sind, haben das Maximale reingebracht. Keiner hat sich versteckt.»

Gashi, der nach fünf Minuten eine grosse Chance vergab, indem er einen Kopfball frei stehend neben das Tor setzte, sprach zwar von einer «riesigen Enttäuschung», doch auch er wollte positiv bleiben. «Wir müssen ansprechen, was nicht stimmt. Aber wir müssen auch vorwärtsschauen. Es ist wichtig, wieder aufzustehen und Gas zu geben. Im Fussball geht es schnell auch wieder in die andere Richtung.»

