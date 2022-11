FC Aarau: Das sagen Trainer und Spieler zum Sieg gegen Yverdon

FCA-Stimmen Trainer Boris Smiljanic will an den Basics arbeiten und Matchwinner Nuno da Silva sieht den Ketchup-Effekt Nuno da Silva schlüpfte beim Einstand von Boris Smiljanic in eine bislang ungekannte Rolle: die des Matchwinners für den FC Aarau. Nach seinem Tor und dem herausgeholten Penalty beim 3:2 gegen Yverdon sagte er: «Das ist eine Befreiung. Es ist wie bei der Ketchup-Flasche.» Stefan Wyss 1 Kommentar 05.11.2022, 09.00 Uhr

Der neue FCA-Trainer Boris Smiljanic durfte sich mit seinen Spielern über eine siegreichen Einstand freuen. Marc Schumacher/Freshfocus

Zum Saisonbeginn gelangen dem Neuzugang Nuno da Silva in zwei Spielen zwei Assists. Seither leistete er nur noch einmal einen zählbaren Beitrag. Beim 3:3 gegen Lausanne-Ouchy gab er den Pass zu einem Tor. Über zwei Monate war das schon her. Einen Treffer hatte er bislang noch gar nicht erzielt für Aarau.

Doch es kam der Trainerwechsel von Stephan Keller zu Boris Smiljanic, und jetzt war da Silva ab der 42. Minute nicht nur der Statthalter für den verletzten Captain Shkelzen Gashi, sondern avancierte er nach der Pause auch zum Matchwinner: Er schoss in der 69. Minute das 2:1 und war der Spieler, der in der 76. Minute vor dem entscheidenden Penalty zum 3:2 gefoult worden war.

Nuno da Silva (am Boden liegend) jubelt nach seinem 2:1-Führungstor mit den Mitspielern Bastien Conus (links) und Mischa Eberhard. Marc Schumacher/Freshfocus

Hinterher sprach da Silva von einem «Befreiungsschlag» und davon, er sei «unzufrieden gewesen, denn jeder wolle von Anfang an spielen». Dann habe er «gebrannt, um der Mannschaft zu helfen». Das ist ihm mehr als gelungen. Und zu seinem ersten Tor für den FCA sagte er:

«Es ist wie bei der Ketchupflasche. Jetzt ist sie aufgegangen.»

Auch Olivier Jäckle schoss sein erstes Tor in dieser Saison. Es war nicht das erste überhaupt für den FCA wie bei da Silva, aber doch das erste seit dem 23. Februar 2021. «Das Tor gibt mir ein Supergefühl», so der Mittelfeldspieler. Nach Einsätzen in dieser Saison als Innenverteidiger oder im zentralen, defensiven Mittelfeld agierte Jäckle gegen Yverdon etwas weiter vorne im Mittelfeld, auf der sogenannten Achter-Position. «Das ist etwas Neues gewesen für mich. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt und bin froh, dass ich dem Trainer mit dem Tor etwas zurückgeben konnte.»

Olivier Jäcke erzielt das 1:0 für Aarau – sein erstes Tor seit dem 23. Februar 2021. Marc Schumacher / freshfocus

Und was hat Trainer Smiljanic der Mannschaft nach nur einem gemeinsamen Training auf den Weg mitgegeben? «Er sagte nur zwei, drei Dinge: Die Freude sei wichtig und wir sollten zusammenstehen und Emotionen auf den Platz bringen. Ich glaube, das ist uns gelungen», so Jäckle.

Smiljanic freute sich über den Startsieg, der ihn nun in Ruhe das nächste Spiel am kommenden Sonntag in Wil vorbereiten lässt. «Der Abschluss dieser ersten Tage war positiv. Aber jetzt müssen wir das in den nächsten Wochen bestätigen. Bei einem negativen Resultat wäre der Druck bereits wieder etwas grösser geworden», sagte Smiljanic.

Apropos Druck: Smiljanic hat bestätigt bekommen, dass es nach den erfolglosen, letzten Wochen mit dem Selbstvertrauen und dem Selbstverständnis der Spieler nicht zum Besten steht. Er sagte dazu:

«Sobald der Druck vom Gegner auf die Verteidiger und Mittelfeldspieler erhöht wurde, sah man, dass Selbstvertrauen und Selbstverständnis schnell weg waren.»

Immerhin: «Wir haben drei Punkte geholt und das dürfte nun wieder für etwas mehr Selbstvertrauen sorgen bei der Mannschaft», hofft Smiljanic. Sein Rezept für die Behebung der Defizite: «Man muss sich auf die Basics konzentrieren: Kämpfen und laufen, sauberes Passspiel und saubere Ballannahmen.»

