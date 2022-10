Nach 2:2 gegen Thun: "Aarau-Sieg wäre nicht gestohlen gewesen"

FCA-Stimmen «Der Sieg wäre nicht gestohlen gewesen»: Aarau-Trainer Stephan Keller nach dem 2:2 gegen Thun Der FC Aarau war gegen Thun lange auf der Verliererstrasse und hätte am Ende doch noch fast gewonnen. Dass es zu einem Punkt reichte, verdankte Aarau auch den Wechseln von Keller. «Die Bank war heute sehr gut», so der Trainer. Varol Tasar, der Schütze des Anschlusstores, fand derweil: «Ich hätte zwei oder drei Tore erzielen müssen.» Stefan Wyss Jetzt kommentieren 08.10.2022, 09.00 Uhr

Aarau-Trainer Stephan Keller und sein Team: Sieg verpasst oder Niederlage verhindert? Ennio Leanza / KEYSTONE

Stephan Keller will in jedem Spiel gewinnen. Und so sagte er auch nach dem 2:2 gegen Thun, das sich wegen des 0:2-Rückstandes bis zur 67. Minute eigentlich gar nicht so schlecht anfühlte: «Ein Unentschieden ist immer zu wenig, daheim sowieso.» Am Schluss hätten sie «dem Sieg näher gestanden», so Keller. «Wenn wir gewonnen hätten, wäre es nicht gestohlen gewesen.»

Dass der FC Aarau nach fast einstündiger, schwacher Spielzeit in die Partie fand, hatte auch viel mit Kellers Coaching zu tun. In der 53. Minute wechselte er auf einen Schlag gleich drei Spieler ein: Silvan Schwegler, Arijan Qollaku und Milot Avdyli. Und nun lief es dem FCA plötzlich. Keller: «Was die Spieler von der Bank zeigten, war sehr, sehr positiv. Sie brachten Extra-Energie rein.»

Die Wechsel waren keine Strafe für diejenigen, welche ausgewechselt wurden (Marco Thaler, Imran Bunjaku, Nuno da Silva). Aber Keller sagte: «In erster Linie geht es bei solchen Wechseln darum, die Mannschaft aufzurütteln. Aber klar, man nimmt nicht die Spieler raus, die gerade den allerbesten Tag haben. Die Wechsel waren sicher richtig.»

Bunjaku war im zentralen Mittelfeld kein gleichwertiger Ersatz für den gesperrten Allen Njie, und Thaler sowie da Silva spielten auf der rechten Seite, da also, wo wie schon in der vergangenen Woche in Yverdon beide Gegentreffer entstanden. «Auf dieser Seite waren wir in den letzten zwei Spielen nicht auf der Höhe», so Keller.

Spielte zu Beginn die Nervosität mit?

In der ersten Halbzeit verstand Aarau-Trainer Stephan Keller manchmal die Welt nicht mehr. Marc Schumacher / freshfocus

In der ersten Halbzeit irritierten die Aarauer das eigene Publikum im Brügglifeld mit vielen weiten Zuspielen. Ein Stil, der so gar nicht zur DNA von Kellers Mannschaft gehört. «Dass wir so gespielt haben, kann ich mir nur mit der Nervosität in einem Top-Spiel erklären.»

Zur Darbietung vor der Pause meinte Keller: «Wir haben uns nicht an den Plan gehalten. Ich habe von der Mannschaft etwas gefordert, das sie nicht umgesetzt hat.» In gewissen Phasen hätten sie weite Bälle spielen wollen, «aber wir dürfen nicht ständig unseren Stürmern auf die Brust spielen», so Keller. «Solche Bälle räumt ein Bamert (der 1,83 m grosse und super-league-erprobte Innenverteidiger des FC Thun) ab.»

Varol Tasar: «Dieses Team hat einen Riesencharakter»

Varol Tasar jubelt nach dem Anschlusstor... Marc Schumacher / freshfocus

Stürmer Varol Tasar kam trotz der ungewollten und ungewohnten Spielweise schon vor der Pause zu zwei grossen Chancen, traf aber jeweils nur den Pfosten. «Ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich hätte in diesem Spiel zwei oder drei Tore erzielen müssen. Vor allem beim ersten Pfostenschuss... Das war eine 100-Prozentige.»

...und ärgert sich nach seinem zweiten Pfostenschuss: «Ich hätte zwei oder drei Tore erzielen müssen.» Marc Schumacher / freshfocus

In der 67. Minute traf dann Tasar doch noch und lancierte mit dem 1:2 die Aarauer Aufholjagd. «Wie wir zurückgekommen sind, beweist den Riesencharakter, den dieses Team hat.»

