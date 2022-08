FC Aarau: Marco Thaler feiert in Bellinzona sein Comeback

FCA-Stimmen «Das schönste Gefühl»: Nach langer Pause feiert Marco Thaler sein Comeback auf dem Platz Beim 4:0 in Bellinzona stand FCA-Verteidiger Marco Thaler erstmals seit Dezember 2021 wieder in der Challenge League im Einsatz. Nach Spielschluss sprach er über die Rückkehr – und den Konkurrenzkampf in der Abwehr. Frederic Härri Jetzt kommentieren 13.08.2022, 12.02 Uhr

Das 1:0 gegen Xamax am 17. Dezember 2021 war das bislang letzte Ligaspiel von Marco Thaler. Am Freitag kam in Bellinzona das nächste hinzu. Marc Schumacher/Freshfocus

Marco Thaler war ein gefragter Mann. Dem TV-Sender «blue» gab er ein Interview. Von den mitgereisten Fans wurde er, zusammen mit der Mannschaft, gefeiert. Und von ein paar jungen Tessinern bekam er ein Handy in die Hand gedrückt, schoss eine Reihe Selfies – und strahlte.

Es gab vieles, das die Beteiligten zufrieden stimmte nach diesem 4:0 in Bellinzona. Der gesamte FC Aarau konnte einverstanden mit dem Ergebnis sein, natürlich. Und Marco Thaler insbesondere. Zu Null spielen, das macht der Abwehrspieler laut eigenem Bekunden am liebsten. «Mit einem hohen Sieg im Gepäck durch den Gotthard zurück zu fahren, fühlt sich umso besser an.» Vor allen Dingen aber durfte sich Thaler über seine eigene Rückkehr freuen, nach über einem halben Jahr Absenz auf den Challenge-League-Plätzen. Es war «das schönste Gefühl» an jenem Abend.

Lange Wartezeit

Sein letztes Ligaspiel hatte Thaler im Dezember 2021 bestritten, kurz vor Weihnachten. Auch dort, nach diesem 1:0 gegen Xamax, hatte er zufrieden gewirkt. Ohne Gegentor geblieben, gewonnen, und sich selbst in der Innenverteidigung festgespielt. Wenige Wochen später zog sich Thaler im Trainingslager eine Knieverletzung zu – und fiel aus. Wie schon oft in seiner Karriere. Zweimal hatte er sich zu diesem Zeitpunkt bereits das Kreuzband gerissen, zweimal hatte er den Mittelfuss gebrochen.

Die Rückkehr in diesem Jahr kam schneller als gedacht – ins Training zumindest. Ende März trainierte er wieder mit und ist seither «weitgehend schmerzfrei», wie er sagt. Auch wenn sich das Knie bei hoher Belastung noch meldet.

Das Verletzungspech war bis anhin ein steter Begleiter in der Karriere von Marco Thaler. Marc Schumacher / freshfocus

Mit dem Einstieg in den Meisterschaftsalltag musste sich Thaler bis anhin allerdings gedulden. Während seiner Abwesenheit drängten sich andere auf. Am Freitagabend rutscht er in Bellinzona hauptsächlich in die Formation, weil Arijan Qollaku ausfällt. Doch Thaler nutzt seine Chance, spielt körperlich und aggressiv, und meistert auch die schwierige Aufgabe gegen den wendigen Gegenspieler Cristian Souza ohne grössere Probleme. Nach Spielschluss sagt Thaler: «Ich bin jetzt 28 und kenne diese Liga in- und auswendig. Ich kann der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen, ich kann die Jungs wach halten und bringe Disziplin rein. Heute habe ich die Chance erhalten und bin darüber sehr glücklich. Ich brenne auf weitere Einsätze, aber das tun meine Mitspieler auch.»

Trainer Keller bieten sich viele Optionen in der Abwehr

Bereits machen sich erste Parallelen bemerkbar zur Vorsaison. Damals, am 6. Spieltag bei einem 1:1 in Yverdon, rückte Thaler erstmals in die Startelf und gab seinen Platz in der Folge nicht mehr ab. Bis zur Winterpause half er entscheidend mit, den Gegentorschnitt drastisch zu reduzieren. Ob er dies auch dieses Jahr wieder tun darf, entscheidet einzig und allein der Trainer.

Stephan Keller bietet sich neuerdings eine zusätzliche Option, da auch Zuzug Aleksandar Cvetkovic ab sofort spielberechtigt ist. In Bellinzona spielte Cvetkovic rund zehn Minuten, nachdem er für Thaler eingewechselt worden war. Auch mit der Rückkehr der angeschlagenen Verteidiger Arijan Qollaku und Noël Wetz (noch ein Neuer) ist zeitnah zu rechnen. Der Konkurrenzkampf in der Abwehr ist in vollem Gange.

