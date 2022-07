FCA-Trainer Keller nach dem Sieg gegen Xamax: "Wir waren besser."

FCA-Stimmen Aarau-Trainer Stephan Keller: «Wir waren besser und das bestimmende Team. Das war ein Schritt nach vorne.» Der FC Aarau zeigte sich beim 2:1-Auswärtssieg gegen Neuchâtel Xamax im Vergleich zum Startspiel eine Woche zuvor (1:1 gegen Vaduz) verbessert. Für Stephan Keller war es «ein Schritt nach vorne», die Mannschaft habe «gewisse Dinge nun verinnerlicht, Kompliment!» Stefan Wyss Jetzt kommentieren 23.07.2022, 10.00 Uhr

Trainer Stephan Keller hat dem FC Aarau in Neuenburg mit richtigen Personalentscheiden den Weg zum Sieg gewiesen. Urs Lindt / freshfocus

Am Ende eines soliden Auftritts musste der FC Aarau in Neuenburg doch noch einmal um die drei Punkte zittern. Xamax, das weitgehend harmlos war, kam in den Schlussminuten plötzlich zu einigen (im Ansatz) gefährlichen Situationen. «Wir müssen daran arbeiten, dass wir solche Aktionen des Gegners nicht zulassen», sagte FCA-Trainer Stephan Keller dazu.

Apropos Arbeit: Abgesehen von diesen Situationen zum Ende hin war Keller sehr angetan vom Auftritt seiner Mannschaft auf der Maladière. Sie habe vieles verinnerlicht, was unter der Woche geübt worden sei: aktives Spiel und hohes Pressing. Deshalb zog Keller das Fazit: «Es ist schön, mit diesem Team zu arbeiten.»

Alles in allem war der Sieg also verdient, weil der FC Aarau «über die gesamte Zeit die bessere und bestimmende Mannschaft» gewesen sei, so Keller. (Mit-)Entscheidend auf dem Weg zum Sieg war der Ausgleich, der durch Shkelqim Vladi nur wenige Minuten nach dem Rückstand und unmittelbar vor der Pause gelang. Keller: «Wir haben eine Reaktion gezeigt, und ein solches Tor tut jedem Gegner weh.»

Keller mit Bunjaku-Ersatz Eberhard «sehr zufrieden»

Mit der Leistung von Mischa Eberhard war Keller «sehr zufrieden». Sarah Roelli / FC Aarau

Auf den Ausfall von Imran Bunjaku hatte Keller mit der Nomination von Mischa Eberhard reagiert. Er zog den 20-jährigen Berner, der leihweise für ein Jahr von den Young Boys verpflichtet wurde, dem 29-jährigen Routinier Olivier Jäckle vor. «Ich bin mit Mischas Leistung sehr zufrieden. Er hat eine gewisse Aggressivität ins Spiel gebracht und war sehr ballsicher», so Keller.

Einen gelungenen Zug tätigte der Trainer rund 20 Minuten vor dem Ende auch mit der Einwechslung von Mickaël Almeida. Der Stürmer stand keine zwei Minuten auf dem Platz, als er das Siegestor durch Nikola Gjorgjev vorbereitete. «Mickaël hat sich toll eingeführt, und es ist schön zu sehen, dass er sich nach einer sehr schwierigen letzten Saison gegen das Los des Ersatzspielers wehrt», urteilte Keller.

Torschütze Gjorgjev: «Habe noch Luft nach oben.»

Nikola Gjorgjev jubelt nach seinem Siegestor gegen Neuchâtel Xamax. Urs Lindt / freshfocus

Gjorgjev war bei seinem 2:1-Siegtreffer erstmals für den FC Aarau erfolgreich. «Ich bin mega froh, dass uns nach dem Rückstand eine Reaktion gelungen ist. Dass ich mein erstes Tor erzielen konnte, macht mich stolz», sagte der Stürmer, der von den Grasshoppers verpflichtet wurde.

Auch für Gjorgjev war der Auftritt in Neuenburg «spielerisch auf jeden Fall ein Schritt vorwärts». Allerdings sei man schon auch «noch in der Phase, in der wir uns finden müssen», äusserte er sich kritisch. Gjorgjev weiss, dass auch er noch mehr zeigen kann: «Ich habe noch Luft nach oben und muss mehr Zug auf das Tor haben.»

In einer Woche gehts gegen Lausanne

Der Auswärtssieg gegen Xamax, ein Mitkonkurrent um die Aufstiegsplätze, kommt eine Woche nach dem 1:1 gegen Vaduz gerade richtig im Hinblick auf das Kräftemessen vom kommenden Freitag mit dem grossen Favoriten Lausanne-Sport, der auf die Startniederlage in Bellinzona mit einem 5:1-Heimsieg gegen Schaffhausen reagierte. «Das gibt uns Motivation, in der nächsten Woche den richtigen Plan für das Spitzenspiel zu entwickeln», so Gjorgjev. Aber er sagte auch: «In dieser Liga ist jedes Spiel schwierig, und oft sind die kleineren Mannschaft die komplizierteren Gegner als die vermeintlich Grossen.»

