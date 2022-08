FC Aarau: Die Stimmen zum 2:2 gegen den FC Thun

FCA-Stimmen Aarau-Trainer Stephan Keller nach dem Remis gegen Thun: «So wie es gelaufen ist, fühlen wir uns als Verlierer» Der FC Aarau stand in Thun kurz vor dem Sieg, musste jedoch den späten Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Nach der Partie sprach FCA-Cheftrainer Stephan Keller über die Penaltyszene, die zum Gegentor führte – und warum Valon Fazliu zum tragischen Helden wurde. Frederic Härri Jetzt kommentieren 06.08.2022, 11.28 Uhr

Trainer Stephan Keller hatte nach dem 2:2 gegen Thun gemischte Gefühle. Marc Schumacher / freshfocus

Viel hätte nicht gefehlt, und der FC Aarau wäre am Freitagabend siegreich aus dem Berner Oberland abgereist. 2:1 führten die Aarauer bis tief in die Nachspielzeit gegen den FC Thun, kurz zuvor hatten sie das Spiel innert weniger Minuten durch Tore von Valon Fazliu und Andrin Hunziker gedreht. Doch dann riss Torschütze Fazliu nach einem Corner am Trikot seines Gegenspielers. Es gab Penalty – und Thun glich aus zum 2:2.

Telegramm Thun - Aarau 2:2 (0:0) Stockhorn Arena. – 4’116 Zuschauer. – SR: Gianforte. – Tore: 71. Ndongo 1:0. 84. Fazliu (Hunziker) 1:1. 89. Hunziker (Fazliu) 1:2. 93. Kyeremateng (Foulpenalty) 2:2. Thun: Ziswiler; Vasic, Sutter, Bürki, Hefti; Rüdlin (90. Lekaj); Bertone, Ahmed (46. Castroman), Barès (80. Roth); Kyeremateng, Toure (64. Ndongo). Aarau: Enzler; Qollaku (59. Hunziker), Jäckle, Kronig; da Silva, Eberhard, Njie (46. Bunjaku), Conus (71. Avdyli); Fazliu; Vladi (82. Almeida), Gjorgjev. Bemerkungen: Thun ohne Dos Santos, Dzonlagic, Lüchinger (alle verletzt) und Stucki (nicht im Aufgebot). Aarau ohne Gashi (krank), Candé, Cvetkovic und Hasani (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 14. Vladi, 21. Vasic, 28. Njie, 81. Kyeremateng, 92. Fazliu (alle Foulspiel).

«So wie es gelaufen ist, fühlen wir uns als Verlierer, ganz klar», sagte FCA-Trainer Stephan Keller im Anschluss. Seine Mannschaft habe nach dem 0:1-Rückstand in der 71. Minute einen «sehr guten Job» gemacht und nie aufgesteckt. Dafür müsse er den Spielern ein Kompliment aussprechen. Aber: «Dann stimmten die Zuteilungen nicht, und Spieler trafen Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar waren.»

Tadel für die Zuteilungen, Lob für (den offensiven) Fazliu

Was Keller meinte: die Penaltyszene. Bei dem Thuner Eckball von der rechten Seite stand letztlich Fazliu im Zentrum der Aufmerksamkeit. «Er musste verantworten, dass er den Gegner von hinten herumreisst», wie es Keller nannte. Doch entscheidende Fehler passierten nach Ansicht des Cheftrainers schon davor. «Wir hatten die Spieler nicht dort, wo wir sie haben wollten. Valon musste auf einer Position zurechtkommen, auf der er nie vorgesehen war.»

Valon Fazliu ging in der Nachspielzeit ungestüm zu Werke. Urs Lindt / freshfocus

Fazliu, der Neuzuzug vom FC Wil, hatte am Freitag alles in allem seinen bislang stärksten Auftritt im FCA-Trikot, wenn man einmal die abschliessende Aktion ausser Acht liess. Den Ausgleich erzielte er mit einem wuchtigen Vollspannschuss, das Führungstor bereitete er mit einer perfekt kalibrierten Freistossflanke vor. Wo er in den Spielen zuvor noch zeitweise fremd wirkte, brachte er sich heuer gut in die Offensivbemühungen ein.

«Ich habe immer gesagt, von Valon kann noch viel mehr kommen», sagte Keller. «Dass er sich im Angriff belohnt hat, macht mich unheimlich froh für ihn. Am Ende des Abends ist es schade, dass er so etwas wie der tragische Held war. Ich hätte ihm gegönnt, er wäre der Matchwinner geworden.»

Das Siegtor? Fast. In der 89. Minute drückte Andrin Hunziker (vorne) eine Freistossflanke mit dem Oberschenkel über die Linie. Urs Lindt / freshfocus

Captain Olivier Jäckle indes, der erneut als Abwehrchef auftrat, attestierte sich und seinen Mitspielern einen guten spielerischen Auftritt. Doch an der Chancenverwertung gab es laut Jäckle einiges zu bemängeln: «Uns fehlte der letzte Biss, die letzte Überzeugung vor dem Tor. Wir hätten zur Halbzeit eigentlich 2:0 führen müssen, dann stünde ich jetzt nach dem Spiel hier und würde über etwas anderes sprechen als dieses Unentschieden.»

