2:1 gegen Wil: Trainer und Spieler zum ersten Aarau-Heimsieg

FCA-Stimmen Aarau-Trainer Stephan Keller nach dem Heimsieg gegen Wil: «Haben den Leader nach Strich und Faden dominiert» Nach dem (zu) knappen 2:1-Heimsieg gegen den FC Wil war Stephan Keller mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. «Ich habe einen sehr guten FC Aarau gesehen», so der Trainer. Torschütze Jan Kronig freute sich, dass endlich ein Sieg auf dem Brügglifeld gelang: «Wir waren den Fans etwas schuldig.» Stefan Wyss Jetzt kommentieren 04.09.2022, 11.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aarau-Trainer Stephan Keller dirigierte sein Team gegen Wil zum ersten Heimsieg der Saison: «Der Sieg ist hochverdient.» Marc Schumacher / freshfocus

Am Ende spiegelte das Resultat das Geschehen auf dem Platz nicht korrekt. Der Aarauer Sieg gegen den vormaligen Leader Wil fiel zu knapp aus. Denn abgesehen von einer schwächeren Phase zwischen der 70. und 80. Minute dominierte der FCA die Ostschweizer klar. «Wir haben den Gegner nach Strich und Faden dominiert», urteilte Trainer Stephan Keller und kam zum Schluss: «Ich habe einen sehr guten FC Aarau gesehen, der am Ende nicht das Resultat gekriegt hat, das er sich verdient hätte.»

Doch auch mit diesem 2:1 kann Keller gut leben. Sein Team hat den Anschluss an das punktgleiche Spitzen-Quartett mit Lausanne-Sport, Wil, Yverdon und Bellinzona geschafft und liegt nun nur noch einen Punkt hinter dem 1. Platz. Und noch etwas hat der FC Aarau gegen Wil geschafft: den ersten Heimsieg der Saison. Saisonübergreifend hatte der FCA vier Heimspiele in Folge nicht mehr gewonnen. Doch an einen Heimkomplex glaubte Keller nie. Er sagte:

«Wir konnten die Dominanz in Torchancen umwandeln. Aber schon die Leistungen zuvor waren so, dass dieser erste Heimsieg sich angekündigt hatte. Deshalb gingen wir auch nicht davon aus, dass wir eine Saison lang ohne Heimsieg bleiben würden.»

Der erste Heimsieg war eine Frage der Zeit: Die FCA-Spieler jubeln nach dem 2:1 gegen Wil mit den Fans. Marc Schumacher / freshfocus

Ein kleiner Wermutstropfen war das Gegentor zum Wiler 2:1-Anschluss, das Aarau in Überzahl rund eine Viertelstunde vor dem Ende kassierte. Keller führte es auf zwei indivduelle Fehler zurück. «Die Gegner warten gegen uns auf solche Momente. Da müssen wir weiter wachsen.» Doch es sprach für den FC Aarau, dass er letztlich trotz knappem Resultat nicht mehr gross um den Sieg zittern musste. Keller: «Wie wir nach dem Gegentor aufgetreten sind, macht mich froh. Wir liessen uns nicht verunsichern, wurden nicht unruhig und hätten sogar noch ein oder zwei Tore mehr schiessen können. Der Sieg ist hochverdient.»

Valon Fazliu ist im Spiel angekommen

Valon Fazliu (links) hatte mit zwei Assists grossen Anteil am Aarauer Erfolg. Marc Schumacher / freshfocus

Dass das Offensivspiel weitgehend flüssig lief, lag nicht zuletzt am starken Auftritt von Valon Fazliu. Der Stratege war im Sommer vom FC Wil nach Aarau gekommen und brauchte etwas länger als andere Neuzugänge, um im Aarauer Spiel Tritt zu fassen. «Neues Team, neue Strukturen. Das hat etwas gedauert. Aber heute habe ich mich sehr wohl gefühlt, was man auch gesehen hat», so Fazliu, der die beiden Tore in der ersten halben Stunde vorbereitete, einmal mit einem Freistoss, einmal mit einem Corner.

Keller sagte über Fazliu: «Wir haben nie auch nur einen Moment an Valon gezweifelt. Er ist ein ausgezeichneter Spieler, der in allen Spielen in Ansätzen sehr gut aufgetreten ist. Dass jetzt auch die Skorerpunkte kommen, ist das, was wir von ihm erwartet haben.»

Noch wird die Tabelle ausgeblendet

Verteidiger Jan Kronig schoss erstmals seit fast einem Jahr ein Tor. Marc Schumacher / freshfocus

Jan Kronig nützte Fazlius ersten Assist des Abends zum frühen Führungstor. «Wir üben die stehenden Bälle unter der Woche sehr intensiv. Da ist die Freude riesig, wenn es auch im Spiel klappt.» Der Verteidiger stellte aber nicht seinen persönlichen Erfolg ins Zentrum, obwohl ihm erstmals seit fast einem Jahr ein Tor gelungen ist. «Heute war es extrem wichtig, dass wir den ersten Heimsieg holen konnten. Wir waren den Fans etwas schuldig.»

Nun ist der FCA in Tuchfühlung mit der Spitzengruppe. Kronig: «Es ist gut für die Motivation während der Woche, wenn man oben dabei ist. Aber wir legen noch nicht zu viel Wert auf die Tabelle. Warten wir noch fünf, sechs Spiele und schauen dann, wo wir stehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen