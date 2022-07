1:1 gegen Vaduz: Das sagen Trainer und Spieler des FC Aarau

FCA-Stimmen Aarau-Trainer Stephan Keller nach dem 1:1 gegen Vaduz: «Mit diesem Punkt kann ich einigermassen leben.» Die Protagonisten beim FC Aarau waren sich einig: Der Auftakt gegen Vaduz, dieses 1:1 nach einem späten Gegentor, war nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Trainer Stephan Keller sah «gute Ansätze», Torschütze Shkelqim Vladi fand: «Fürs erste Spiel war es gut.» Stefan Wyss Jetzt kommentieren 16.07.2022, 10.09 Uhr

Er sah gute Ansätze, aber zu wenig Dominanz: Aarau-Trainer Stephan Keller während dem Auftaktspiel gegen Vaduz. Marc Schumacher / freshfocus

Der Ausgleich der Vaduzer kam spät. Sieben Minuten vor dem Ende wurde dem FC Aarau der Sieg im Startspiel zur neuen Saison in der Challenge League doch noch entrissen. Unverdient war der Punkt für die Gäste nicht. Das sah auch FCA-Trainer Stephan Keller so: «Das war ein typisches Auftaktspiel zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe». Und er schob nach: «Mit dem Punkt kann ich einigermassen leben. In einem solchen Spiel nehme ich dann lieber einen Punkt mit, als dass ich am Ende noch den Super-GAU erlebe.»

Ein solches Spiel: Es war der Auftakt, bei dem wie erwartet noch vieles nicht perfekt lief. So bemängelte Keller etwa, dass sein Team «nicht so aktiv und nicht so dominant war, wie ich das will». Trotzdem fand er auch lobende Worte für sein Team. «Ich habe vieles gesehen, das wir trainiert haben. Die Offensive war gut, sie hat Ansätze gezeigt, dass sie viel, viel Qualität hat. Vladi hat einige interessante Dinge gezeigt, Gjorgjev hat einen korrekten Match abgeliefert, Fazliu auch.» Alles in allem bilanzierte Keller: «Wir können erhobenen Hauptes ins nächste Spiel gehen.» Dieses findet am nächsten Freitag auswärts gegen Neuchâtel Xamax statt.

Vladi und das «riesige Gefühl»

Torschütze Shkelqim Vladi (links) jubelt mit Nuno da Silva (Mitte) und Valon Fazliu über das frühe 1:0. Marc Schumacher / freshfocus

Vorne am besten in Szene setzen konnte sich Shkelqim Vladi. Natürlich, weil er schon nach zehn Minuten das 1:0-Führungstor erzielte. Hinterher sprach der Mittelstürmer von einem Gefühl, das «besser nicht sein könnte». Aber Vladi ging es nicht nur um das Tor. Er hat die Schlussphase der letzten Saison verpasst, weil er sich Anfang April verletzte. Nach dem Comeback sagte er: «Es ist auf jeden Fall ein riesiges Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft zu helfen.» Insgesamt fand Vladi: «Fürs erste Spiel war es gut.»

Geholfen hat dem Team auch Nuno da Silva, der von Super-League-Klub Grasshoppers zu Aarau gewechselt hat. Der rechte Flügel bereitete das Tor von Vladi mit einem Sprint zur Grundlinie und einem geschickten Rückpass vor. «Es ist schön, wenn man sich im ersten Spiel mit einem Assist zeigen kann», so da Silva. Er zeigte auch sonst eine gute Leistung, war bissig in den Zweikämpfen und arbeitete viel nach hinten.

Kämpferisch auf gutem Level

Nuno da Silva zeigte auf der rechten Seite eine gute Leistung. Marc Schumacher / freshfocus

Doch da Silva war durchaus auch selbstkritisch. «Es war nicht alles perfekt, das gilt auch für mich. Spielerisch müssen wir besser werden, da war es noch nicht so, wie wir es uns wünschen. Wir haben ein paar neue Spieler, so wie ich, und da dauert es, bis die Automatismen stimmen.» Kämpferisch habe das Team «ein gutes Level erreicht. Jeder ist für den anderen gerannt.»

