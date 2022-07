FC Aarau: Die Stimmen zum 1:2 gegen Lausanne-Sport

FCA-Stimmen Aarau-Trainer Stephan Keller: «Lausanne war der verdiente Sieger – weil es die einfachen Dinge besser gemacht hat» Der FC Aarau verliert das Heimspiel gegen Lausanne-Sport mit 1:2, weil er sich schwer tat, Chancen zu kreieren. Der Trainer bemängelte im Anschluss das Entscheidungsverhalten seiner Spieler. Währenddessen gab Olivier Jäckle sein Comeback auf einer ungewohnten Position. Frederic Härri Jetzt kommentieren 30.07.2022, 11.12 Uhr

FCA-Trainer Stephan Keller sah gegen Lausanne-Sport viele Punkte, an denen es sich zu arbeiten lohnt. Marc Schumacher / freshfocus

Am dritten Spieltag bleibt der FC Aarau erstmals ohne Punkte. Am Freitagabend unterlagen die Aarauer im Heimspiel dem FC Lausanne-Sport mit 1:2. Gegen einen über weite Strecken tief stehenden und gut organisierten Gegner bekundete der FCA Mühe, sich Möglichkeiten zu erarbeiten und kam erst in der Schlussphase zu vielversprechenden Chancen auf den Ausgleich.

Aarau-Trainer Stephan Keller erkannte den Kontrahenten im Nachgang denn auch als «verdienten Sieger» an. «Lausanne war heute weiter in den kleinen Details, weil es die einfachen Sachen besser gemacht hat als wir. Das Maximum, was für uns drin gelegen wäre, war ein Punkt.»

Die weitgehende Chancenarmut seines Teams verortete Keller auch darin, dass die Gegenspieler die Räume eng machten. Vor allem aber sah er die eigenen Unzulänglichkeiten als Auslöser: «Im Ballbesitz haben wir häufig die falschen Entscheidungen getroffen, den falschen Mann angespielt oder den Ball nicht sauber angenommen. Die Läufe ohne Ball waren entweder nicht gut getaktet oder fanden gar nicht statt. Das sind Dinge, die wir ändern müssen, um zum Torerfolg zu kommen.»

Extralob für die Einwechselspieler

Zurecht erwähnte Keller aber auch die grosse Torchance, die sich Shkelqim Vladi in der 3. Spielminute auftat. Auf Vorlage von Nuno da Silva schoss der Stürmer den Ball aufgrund einer leichten Rücklage knapp über die Torumrandung. «Wenn uns das frühe 1:0 gelingt, hätte das Spiel auch anders ausgehen können», sagte Keller. Positiv stimmte den Trainer die Energie, die seine Einwechselspieler brachten. «Die, die reinkamen haben es gut gemacht.»

Besonders hervorzuheben ist Andrin Hunziker, den die Aarauer erst diesen Dienstag vom FC Basel verpflichtet hatten. Kurz nach seiner Einwechslung in der 80. Minute legte der 19-Jährige seinem Sturmkollegen Vladi eine gute Chance auf, holte den Foulpenalty heraus, der zum 1:2 führte und provozierte eine gelb-rote Karte für Gästespieler Nanizayamo. Ein gelungener Einstand. Auch Mickaël Almeida hätte mit seinem Schuss kurz vor dem Ende noch den Ausgleich erzielen können.

Olivier Jäckle war am Freitagabend auch als Ausputzer gefragt. Marc Schumacher / freshfocus

Ein Debüt gab gewissermassen auch Olivier Jäckle am Freitagabend. Erstmals in dieser Saison spielte er von Anfang an. Jäckle, den man aus der jüngeren Vergangenheit als defensiven Mittelfeldspieler kennt, tat dies eine Reihe weiter hinten: In Abwesenheit von Léon Bergsma (Wechsel zurück in die Niederlande) und Aleksandar Cvetkovic (nach Verpflichtung noch nicht spielberechtigt) gab er den Abwehrchef in einer Dreierverteidigung.

Als Innenverteidiger lief der 29-Jährige zuletzt am vierten Spieltag der Saison 2019/2020 auf (2:4 in Chiasso). Doch etwa in der Aufstiegssaison 2012/2013 wurde er regelmässig in der Innenverteidigung eingesetzt. «Von dem her war es nichts Neues für mich», sagte Jäckle nach Spielschluss. Im Spiel seiner Mannschaft sah er neben den erwähnten Schwächen auch «super Sachen», auf denen es sich aufzubauen lohne. «Aber klar: Wenn man ein Heimspiel verliert, überwiegt vor allem die Enttäuschung.»

Weiter geht es für den FC Aarau in der Liga nun mit zwei Auswärtsspielen. Am kommenden Freitag treten die Aarauer in Thun an, eine Woche darauf folgt die Reise nach Bellinzona.

