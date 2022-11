FC Aarau: Die Spielernoten zum 2:2 gegen Lausanne-Sport

FCA-Spielerkritik Enzler rettet den Punkt, Gjorgjev schiesst gleich zwei Traumtore und Jäckle patzt: Die Noten zum 2:2 in Lausanne Beim Unentschieden gegen Lausanne-Sport zeigt der FC Aarau zwei Halbzeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Kaum ein Feldspieler überzeugt, nur Torhüter Enzler sichert sich eine Topnote. Frederic Härri Jetzt kommentieren 27.11.2022, 21.00 Uhr

Simon Enzler, Note 5,5

Der Torhüter des FC Aarau muss stets wachsam sein. Zum einen, weil Lausannes Fans hinter seinem Rücken Leuchtfackeln anzünden und einmal gar ein Feuerwerk veranstalten. Zum anderen fliegen immer wieder gefährliche Abschlüsse auf sein Tor. Und Enzler entschärft mehrfach prächtig. Ihm alleine ist es zu verdanken, dass seine Mannschaft nicht schon früh deutlicher zurückliegt. Und in der Nachspielzeit holt er einen Kopfball aus dem Eck und sichert den Punktgewinn.

Arijan Qollaku, Note 3,5

Er befindet sich seit Wochen ausser Form. Die Trendwende gelingt ihm auch zum Vorrundenabschluss nicht. In der Startphase hat er Glück, dass sein unnötiger Rempler im Strafraum gegen Nanizayamo nicht als Foul gewertet wird. Seine Passquote ist unterdurchschnittlich, sein Einflussbereich gering. In der zweiten Halbzeit stabilisiert er sich zumindest.

Marco Thaler, Note 4

Nach seinem geglückten Auftritt in der Vorwoche gegen Schaffhausen erhält er erneut das Vertrauen in der Innenverteidigung. Der 28-Jährige absolviert ein Spiel mit Licht und Schatten. Seine Defizite punkto Schnelligkeit werden besonders im ersten Umgang mehrere Male gnadenlos offenbart. Und im Spielaufbau bereiten ihm die konsequent pressenden Lausanner Offensivspieler Mühe. Mit zunehmender Spieldauer findet er zur Sicherheit und bestreitet seine Zweikämpfe überwiegend erfolgreich. Wenn er die einfachen Fehler abstellt, dürfte er seinen Startplatz auch im neuen Jahr behalten.

Aleksandar Cvetkovic, Note 3,5

Sein überragendes Spiel gegen Schaffhausen hat hohe Erwartungen geschürt. Diesen kann Cvetkovic nur in ungenügendem Masse gerecht werden. Diesmal gibt er nicht den Stabilisator. Stattdessen trägt er Schuld am zweiten Gegentor, weil er seinen Gegenspieler Labeau frei zum Kopfball kommen lässt. Die Fehlpässe, die ihn die gesamte Partie über begleiten, münden regelmässig in gegnerische Konter. Immerhin setzt er seine körperlichen Vorteile in einigen Luftduellen gut ein.

Bastien Conus, Note 3,5

Der Linksverteidiger fällt durch Nachlässigkeiten und Unsauberkeiten auf. Und offensiv kommt er kaum zur Geltung, weil seine Wirkungskreise vom ehemaligen Mitspieler und Studienkollegen Raoul Giger effizient eingegrenzt werden.

Olivier Jäckle, Note 3

Welch ein Fehler. Kurz nach Spielbeginn steht Jäckle allen guten Aarauer Vorsätzen im Weg, weil er einen unmotivierten Rückpass genau in die Füsse von Lausannes Offensivkraft Toichi Suzuki spielt. Wenige Sekunden später liegt Aarau 0:1 zurück. Einem solch erfahrenen Spieler wie ihm darf ein derartiges Missgeschick schlichtweg nicht widerfahren.

Allen Njie, Note 4

Keine schmetternde Antritte, kaum Zug zum Tor und keine Abschlüsse. Njies offensiven Vorhaben stellt sich Lausannes Mittelfeld entgegen, welches dem Liberianer keinen Raum zugesteht. Wenn er einmal ein wenig Platz vorfindet, dann nutzt Njie diesen: Vor dem 1:2 flankt er punktgenau auf den Fuss von Nikola Gjorgjev.

Valon Fazliu, Note 4

Wenn man so will, ist es wieder einmal ein typisches Fazliu-Spiel. Der Mittelfeldspieler ist kaum in die Kombinationen eingebunden und nur selten am Ball – trotzdem sammelt er seinen achten Assist ein: Kurz vor Spielschluss bereitet er Gjorgjevs Ausgleich vor.

Nikola Gjorgjev, Note 5

Nach der Pause bäumt sich der FC Aarau auf – und das hat viel mit Nikola Gjorgjev zu tun. Der Angriffsspieler probiert einiges, bringt sich immer wieder in Position. Dass er die zwei Aarauer Tore erzielt, ist kein Zufall. Beide Treffer fallen unter die Kategorie Traumtor, wobei das zweite noch ein bisschen sehenswerter war als das erste.

Nuno da Silva, Note 3

Ein durchwegs schwacher Auftritt. Hat keine einzige gelungene Szene, die in Erinnerung bleibt.

Mickaël Almeida, Note 4

Zum Ende seiner Amtszeit strich Ex-Trainer Keller den Stürmer aus dem Kader. Unter Smiljanic ist Almeida wieder dabei – und nun steht er zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder in einer Aarauer Startelf. Tritt lauffreudig und emsig auf. Bleibt aber glücklos.

Shkelzen Gashi, Note 4

Ab der 46. Minute im Spiel. Unauffällig.

Nicht bewertet:

65. Eberhard für Njie

81. Hunziker für da Silva

