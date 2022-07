FC Aarau: Die Noten zum Spiel gegen Xamax

FCA-Noten Vladi trifft schon wieder, Jan Kronig ist nicht zu überspielen und Joker Almeida sticht: Fast alle Aarauer sind genügend bis gut Beim 2:1-Sieg gegen Xamax bekamen fast alle Aarauer genügende Noten. Etwas abgefallen ist nur Valon Fazliu, dafür waren Simon Enzler, Torschütze Shkelqim Vladi, Verteidiger Jan Kronig und der eingewechselte Mickaël Almeida gut. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Vor der Pause bleibt sein Auftritt für das präzise Zuspiel auf Bastien Conus in der Anfangsphase in Erinnerung. Damit leitet er fast das Aarauer Führungstor ein. Zeigt sich aber auch präsent, wenn seine Kernkompetenz ­gefragt ist. So wie bei der Parade beim Schuss von Koide kurz nach der Pause. Die übrigen Abschlüsse der Neuenburger sind für ihn keine Prüfung. Bei hohen Bällen sehr sicher. Damit ist er für sein Team in den hektischen Schlussminuten ein sicherer Rückhalt.

Arijan Qollaku, Note 4,5

Spielt zum zweiten Mal in Folge von Beginn weg und dies ohne Fehl und Tadel. Dass er beim 0:1 gegen Koide zu spät kommt und das Laufduell verliert, ist nicht seine Schuld. Der Fehler geschah weiter vorne, als der Konter nicht unterbunden wurde.

Léon Bergsma, Note 4,5

Dirigiert die Abwehr über weite Strecken souverän. Doch beim 0:1 rückt er einige Meter zu weit auf, um den Sprint von Torschütze Koide in die Tiefe zu verhindern. Dabei rückt er aber auch wiederum zu wenig weit auf, um den freistehenden Nuzzolo vor dessen Steilpass zu stören. Zeigt sich bei einem Kopfball nach der Pause auch in der Offensive; sein Abschluss fällt dabei aber etwas kraftlos aus.

Jan Kronig, Note 5

Die linke Position in der Dreierabwehr scheint auf ihn zugeschnitten. Er gewinnt alle entscheidenden Zweikämpfe, egal ob am Boden oder bei den Kopfballduellen. Spielt zudem auch saubere erste Pässe bei der Angriffsauslösung. Sehenswert sein Tackling kurz vor Schluss an der Grundlinie, mit dem er in Corner klärt.

Nuno da Silva, Note 4,5

Ist wie schon gegen Vaduz auch gegen Xamax von den drei Neuen in der Offensive über die gesamten 90 Minuten der effizienteste. Der Assist zum 1:1 ist Belohnung für einen abermals vor allem kämpferisch tadellosen Auftritt.

Mischa Eberhard, Note 4

Rückt für den am Knie verletzten Imran Bunjaku in die Startformation. Ist beim Debüt für den FC Aarau für den Strategen auf dieser Position eigentlich kein gleichwertiger Ersatz, weil er auch nicht die Ausstrahlung des Routiniers Bunjaku aufweist. Wäre mit seiner wirbligen und technischen Spielweise etwas weiter vorne vielleicht besser aufgehoben. Er Ist dann allerdings immerhin an der Entstehung des 2:1 beteiligt, indem er die Lücke sieht, in welcher Assistgeber Almeida frei steht.

Allen Njie, Note 4

Spielt wegen der Absenz von Bunjaku etwas defensiver als gewöhnlich und gibt phasenweise den alleinigen Sechser. Gewinnt einige wichtige Zweikämpfe, macht aber im Aufbau zu viele Fehler, um entscheidend Einfluss zu nehmen auf das Aarauer Offensivspiel.

Bastien Conus, Note 4,5

Ähnlich wie da Silva auf der anderen Seite: kämpferisch und eifrig. Was ihm fehlt, ist etwas Zählbares bei seinen Vorstössen. Hatte nach 18 Minuten die erste Aarauer Torszene, schloss jedoch aus 18 Metern überhastet ab.

Valon Fazliu, Note 3,5

Sein Auftritt ist wie schon gegen Vaduz enttäuschend. Noch fehlt dem letztjährigen Challenge-League-Topskorer die Bindung zum Aarauer Spiel. Kommt in der Startphase einmal fast zum Abschluss, danach taucht er immer mehr ab. Seine stehenden Bälle bringen wenig Gefahr. Nach 68 Minuten wird er ausgewechselt.

Nikola Gjorgjev, Note 4,5

Zeigt bei fast jedem Ballkontakt, dass er technisch überdurchschnittlich begabt ist. Zum Abschluss kommt er allerdings nur einmal. Aber dabei schiesst er sein Team zum Sieg. In dieser Aktion beweist der feine Techniker im Zweikampf auch physische Robustheit. Alles in allem eine Steigerung im Vergleich zum Auftakt gegen Vaduz. Seine Integration ins Aarauer Spiel scheint speditiv zu voranzuschreiten.

Shkelqim Vladi, Note 5

Trifft beim 1:1 im Stil eines abgebrühten Mittelstürmers mit einem präzisen Flachschuss. Ansonsten hat er kaum gefährliche Szenen, weil er zu wenig verwertbare Bälle kriegt. Weicht deshalb etwas häufiger als ihm lieb sein wird auf den Flügel aus. Seine Bilanz lässt sich bis jetzt sehen: zwei Spiele, zwei Tore.

Mickaël Almeida, Note 5

Kommt nach 68 Minuten für Fazliu ins Spiel und benötigt keine zwei Minute, um etwas Entscheidendes zu zeigen. Leitet den Ball vor dem 2:1 gekonnt auf Torschütze Gjorgjev weiter. Mehr kann man von einem Joker nicht verlangen. Zeigt mit diesem Kurzeinsatz, dass er trotz schwieriger letzter Saison noch voll dabei ist.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

78. Jäckle für Eberhard

91. Gashi für Vladi

