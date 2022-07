FC Aarau: Die Noten zum 1:1-Remis gegen den FC Vaduz

FCA-Noten Vladi trifft, Enzler hält, Jäckle kriegt Applaus: Solide Aarauer zum Start – nur einer fällt ab Beim 1:1 gegen Vaduz holen sich die meisten FCA-Spieler die Durchschnittsnote ab. Goalie Simon Enzler und Stürmer Shkelqim Vladi machen besonders auf sich aufmerksam, während einem Neuzuzug noch die Bindung fehlt. Die Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Der FC Vaduz hat zu Beginn einige Chancen, schiesst aber meistens entweder über oder neben das Tor. So braucht der Aarauer Goalie erst kurz vor der Halbzeitpause ein erstes Mal einzugreifen – bei einem tückischen Aufsetzer, den er stilsicher in Corner klärt. Bei den Pässen indes hat Enzler noch Optimierungsbedarf. Den Gegentreffer kann er beim besten Willen nicht verhindern.

Arijan Qollaku, Note 4,5

Kam in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur zweimal zum Einsatz, nun hat er sich dank guten Leistungen in der Vorbereitung einen Platz in der Dreierabwehr gesichert. Letztmals stand er am 30. Oktober 2020 in der Startaufstellung, nun gibt er sein Comeback. Verschätzt sich bei Kopfbällen dann und wann, als ihm das Timing fehlt. Es mag Ausdruck fehlender Wettkampfpraxis sein, die sich Qollaku mit der Zeit aneignen wird. Körperlich ist er immer auf der Höhe.

Léon Bergsma, Note 4,5

Der Niederländer ist der Abwehrchef. Die Rolle wird optisch von der Captainbinde untermalt, die Bergsma in Abwesenheit von Gashi und Jäckle trägt. Verleiht der neu formierten Dreierabwehr Souveränität aus der Mitte heraus. Vor dem Gegentreffer verliert er ein entscheidendes Duell.

Jan Kronig, Note 4,5

Bislang meist als Linksverteidiger eingesetzt, läuft er nun als einer von drei Innenverteidigern auf. Zuweilen schätzt er die Abstände falsch ein, findet sich aber immer besser ein. Beim Vaduzer Ausgleichstor wird er entscheidend weggeblockt, so dass er nicht mehr eingreifen kann.

Nuno da Silva, Note 4,5

In der 10. Minute sieht er, wo sich eine Lücke auftut, und in ebendiese stösst er vor. Hat die Übersicht und das technische Geschick für das Zuspiel auf Vladi. Wieselflink und hartnäckig, er gefällt mit vielen Balleroberungen. Ein ansprechendes Debüt des Neuzuzugs, der von den Grasshoppers kam.

Imran Bunjaku, Note 4,5

Der Ballfänger wie in der Vorsaison. Ruhig und umsichtig, wie man das von ihm gewohnt ist. Findet stets die richtige Positionierung und deckt die gefährlichen Räume in Strafraumnähe ab. In der 56. Minute zeigt er an, dass er vom Feld muss.

Allen Njie, Note 4,5

War in der Spielzeit 2021/22 der Aarauer mit den meisten Verwarnungen. Holt sich nun auch die erste gelbe Karte der neuen Saison ab. Ansonsten ist es ein unauffälliges Spiel des Mittelfeldantreibers. Ohne gröbere Ausschläge, weder nach oben noch nach unten.

Bastien Conus, Note 4,5

Hat in seiner Zeit beim FC Aarau schon fast jede Position bekleidet. Nun schickt ihn Trainer Stephan Keller als linken Flügelläufer auf den Rasen. Findet die richtige Taktung zwischen Offensive und Defensive. Eine grundsolide Darbietung des zuverlässigen Linksfüssers.

Valon Fazliu, Note 4

Vor dem 1:0 sieht er geistesgegenwärtig den durchstartenden da Silva, den er mit einem schnell ausgeführten Einwurf findet. Somit Wegbereiter des ­Führungstreffers. Insgesamt aber fehlt ihm die Bindung zum Spiel. Kann sich kaum einmal gewinnbringend in Szene setzen. Folgerichtig in der 67. Minute durch ­Almeida ersetzt.

Nikola Gjorgjev, Note 4,5

Der Zuzug startet als Offensivspieler im linken Halbfeld. Fügt sich in die Kombinationen gut ein, hilft auch in der Defensive fleissig mit. Mit schnellen Dribblings und guter Ballbehandlung verschafft er sich immer wieder Platz. Spielentscheidende Aktionen hat der 24-Jährige letztlich keine. Die Ansätze aber sind vielversprechend.

Shkelqim Vladi, Note 5

Wird früh im Spiel im Strafraum hart angegangen, was jedoch richtigerweise nicht mit einem Elfmeterpfiff bedacht wird. Dann, beim Führungstreffer, steht er da, wo ein Mann auf seiner Position zu stehen hat: eben richtig. Der sauber platzierte Abschluss entfaltet seine Wirkung. Verfügt nach der Pause auch über die zweite und die dritte gute Chance für sein Team. Er ist der gefährlichste Aarauer. Das Gegentor verwehrt ihm den Titel des Matchwinners.

Olivier Jäckle, Note 4,5

Kommt in der 56. Minute für Bunjaku ins Spiel und erntet von den heimischen Fans warmen Applaus. Will nach einer schwierigen letzten Saison neu durchstarten, gegen Vaduz legt er schon einmal den Grundstein. Mit einem wachen, engagierten Auftritt und weitgehend sicherem Passspiel.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

68. Almeida für Fazliu

68. Avdyli für Conus

78. Schwegler für da Silva

78. Gashi für Vladi

