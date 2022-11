FC Aarau: Beste Noten für Simon Enzler und Shkelqim Vladi

FCA-Noten Nur zwei waren wirklich gut: Goalie Enzler und Topskorer Vladi holten die besten Noten - daneben gab es zu viel Mittelmass Die Zwischenzeugnisse bei Saisonhälfte zeigen im Kader des FC Aarau viel Mittelmass. Die Mehrheit der Mannschaft war ungenügend oder durchschnittlich. Dieses Bild zeigt auch die Tabelle. Der FCA liegt als Fünfter im Mittelfeld und genügte den eigenen Ansprüchen nicht. Eine wirklich gute Note gab es nur für Simon Enzler und Shkelqim Vladi. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 5

War über die ganze Vorrunde gesehen der konstanteste und beste Spieler. Scheint auf dem Platz manchmal aber fast zu ruhig - gerade bei den fehlerhaften Auftritten seiner Vorderleute. Mit 34 Gegentoren ist er zwar die Schiessbude der Liga, doch abgesehen von den Fehlern beim 0:4 in Vaduz kann man ihm wenig anlasten. Dennoch zeigte er sich selbstkritisch und erwartete von sich mehr «Big Saves», um auch «mal ein Spiel zu stehlen». Das ist ihm in der letzten Minute des letzten Spiels dann doch noch gelungen. Mit der Parade in der 94. Minute rettete er in Lausanne das Unentschieden.

Marco Thaler, Note 4

Das Beste vorweg: Er überstand diese Vorrunde ohne Verletzung. Das ist schon mal eine Menge wert für einen, der in den letzten vier Jahren zwei Kreuzbandrisse erlitten und die Rückrunde der letzten Saison wegen einer weiteren Knieverletzung gänzlich verpasst hatte. Als er ab der 5. Runde zum Stamm gehörte, konnte er lange Zeit nicht überzeugen, weil er nie auf seiner angestammten Position im Abwehrzentrum spielen durfte. Gegen schnelle Stürmer war er auf der halbrechten Seite häufig überfordert. Zeigte dann aber in den letzten zwei Spielen als Innenverteidiger, dass er in dieser Liga mehr als nur bestehen und sogar ein Leistungsträger sein kann.

Arijan Qollaku, Note 3,5

War auf der rechten Seite sowohl in der Dreier- als auch in der Viererabwehr stets ein Wackelkandidat. Sowohl bei der Auswahl der Formation wie dann auch auf dem Platz. Nach vorne kommt von ihm fast nichts, was nicht weiter schlimm ist, wenn er seinen defensiven Pflichten konzentriert nachkommt. Doch dies war zu selten der Fall.

Aleksandar Cvetkovic, Note 3,5

Er hätte ab Ende Juli Leon Bergsma als Abwehrchef ersetzen sollen. Die entstandene Lücke konnte er wochenlang nicht füllen, weil er verletzt war. Deshalb war sein Beitrag in der Vorrunde ungenügend. Immerhin deutete er in den letzten zwei Spielen an, dass er die Abwehr stabilisieren kann.

Jan Kronig, Note 4,5

In einer Abwehr, welche fast ständig kritisiert wurde, war er abgesehen von zwei, drei schlechteren Auftritten stets der Beste und ohne Fehl und Tadel. Als Spieler, der sowohl im Zentrum wie auch aussen eingesetzt werden kann, war er auf der Seite in der Dreierabwehr bestens aufgehoben. Wenn alle fit sind, dürfte er aber in der Viererkette sowohl als Innenverteidiger (hinter Marco Thaler und Aleksandar Cvetkovic) als auch als Aussenverteidiger (hinter Bastien Conus) nur zweite Wahl sein. Es bleibt zu hoffen, dass ihn dies in der Entwicklung zum Führungsspieler nicht stoppt.

Bastien Conus, Note 4

Zeigte keine brillante Vorrunde und doch offenbarte er Spiel für Spiel: Wenn es in der Abwehr eine Position gibt, über die man sich keine Sorgen zu machen braucht, dann ist es seine linke Seite. Hat alles für einen guten linken Aussenverteidiger – auch in einer höheren Liga: Tempo, Biss, Vorwärtsdrang und Technik. Doch gemessen an seinen Anlagen kam von ihm zu wenig. Ein Tor, ein Assist und ein herausgeholter Penalty sind für einen Offensiv-Verteidiger keine berauschenden Werte.

Olivier Jäckle, Note 4

Zu Beginn war er wieder nur zweite Wahl. Rutschte nach dem Abgang von Leon Bergsma vor der 3. Runde ins Zentrum der Dreierabwehr und biss sich mit ordentlichen Leistungen in der Startformation fest. Dies auf einer Position, die er zuvor kaum gespielt hatte. Mit den Systemwechseln ab Oktober verlor er zwar nicht den Platz im Team, aber durch die Positionswechsel Form und Sicherheit. Solide und ungenügende Auftritte wechselten sich ab. Stark war er gegen Yverdon, als ihm ein Tor gelang. Enttäuschend war der Abschluss mit dem Fehler vor dem ersten Gegentor in Lausanne.

Imran Bunjaku, Note 3,5

Es war nicht seine Vorrunde. Im ersten Spiel verletzte er sich, später spielte er oft dort, wo gerade einer gebraucht wurde: Dreier- oder Viererabwehr, alleine oder zu zweit im zentralen Mittelfeld. Blieb so stets auf der Suche nach Form und Rhythmus.

Mischa Eberhard, Note 4

Überraschte zunächst mit seiner Vielseitigkeit. Geholt wurde er als Option für die offensiven Rollen, doch als er schon im zweiten Spiel erstmals von Beginn weg eingesetzt wurde, überzeugte er auch im defensiven Mittelfeld. Trainer Stephan Keller setzte lange auf ihn, doch je länger die Vorrunde dauerte, desto mehr hatte auch Eberhard mit der Form zu kämpfen. Alles in allem machte er in diesem ersten halben Jahr in Aarau den erhofften Schritt nach vorne noch nicht. Das durfte in diesem schwierigen Herbst von einem 20-Jährigen aber auch nicht verlangt werden.

Allen Njie, Note 4

Von ihm erwarten sie in Aarau bald den Sprung in eine höhere Liga. Es ist auch sein eigener Anspruch, bald auf grösserer Bühne aufzulaufen. An dieser Erwartungshaltung muss er sich messen lassen. Deshalb kann man mit seiner Vorrunde nur bedingt zufrieden sein. In der ersten Hälfte steigerte er sich im Mittelfeldzentrum mit seiner risikoreichen und phasenweise spektakulären Spielweise zum Unterschiedsspieler. Doch die Meisterschaftspause im September und die Sperre aus dem Cupspiel gegen Basel warfen ihn aus der Bahn. Zuletzt war er nicht einmal mehr unbestrittener Stammspieler.

Silvan Schwegler, Note 3,5

Liegt der Fehler bei ihm, bei den Trainern oder bei der Kaderplanung? Fakt ist: Er ist in diesem Herbst der Startformation nicht näher gekommen, obwohl ihm tadellose Trainingsleistungen attestiert wurden. Dass ein 19-Jähriger mit Profivertrag nur ein einziges Mal von Beginn weg spielt, stellt allen Beteiligten im FC Aarau kein gutes Zeugnis aus.

Nikola Gjorgjev, Note 4

Verdiente sich auf den letzten Drücker dank seiner Doublette in Lausanne eine genügende Note. Alle vier Tore, die er in der Vorrunde erzielte, offenbaren seine überdurchschnittlichen, technischen Fähigkeiten. Hat sich unter Keller defensiv verbessert, dafür gelang ihm nach vorne unter dem Strich zu wenig. Ihm fehlte zu oft der direkte Zug aufs Tor.

Nuno da Silva, Note 3,5

Im Sommer war er von den neuen Offensivspielern derjenige, der sich am schnellsten ins Spielschema eingliederte. Doch das Sommerhoch konnte er nicht in den Herbst retten. Das einzige gute Spiel der letzten Wochen gelang ihm bei der Premiere von Boris Smiljanic, als er gegen Yverdon mit einem Treffer – seinem bislang einzigen für Aarau – sowie dem herausgeholten Penalty vor dem Siegestor zum Matchwinner avancierte. Am Einsatz mangelte es ihm auch in den anderen Spielen nicht, doch wollte ihm spielerisch seit Ende August kaum noch etwas gelingen.

Valon Fazliu, Note 4

Bei ihm hatte man stets dieses Gefühl: Da müsste viel mehr kommen. Schliesslich war er als Challenge-League-Topskorer der letzten Saison (mit Wil) so etwas wie der Aarauer Königstransfer. Letztlich muss man zugeben: Es kam von ihm eigentlich eine ganze Menge. Nämlich sechs Tore und acht Assists. Damit ist er betreffend offensiver Produktivität absolut im Soll. Aber es gab trotz allem zu viele Spiele, die in zu langen Phasen an ihm vorbeiliefen. Präsenz, Dominanz und Zweikampfstärke liessen zu wünschen übrig. Er kann deutlich mehr, und das lässt für die Rückrunde einiges erhoffen.

Varol Tasar, Note 3,5

Seine Rückkehr verlief bisher enttäuschend. Ein schönes Tor in Schaffhausen war das einzige Highlight eines Spielers, der aufgrund seiner Qualitäten in der Challenge League herausragend sind müsste. Von ihm hätte man erwartet, dass er dank seiner Super-League-Erfahrung auf dem Rasen in Krisenzeiten eine Stütze für die Mitspieler wäre.

Shkelqim Vladi, Note 5

Seit Mitte September hat man ihn nicht mehr gesehen. Und doch war er immer irgendwie präsent. Vor allem in den Gedanken, wenn im Kopf mal wieder der Dreiklang «Hätte, wenn und aber» ertönte. Ja, wo würde der FC Aarau stehen, wenn er sich nicht im Cup gegen Basel am Knie verletzt und auch in der zweiten Hälfte der Vorrunde Tore am Laufmeter erzielt hätte? Aber: Seine acht Tore in den ersten acht Spielen sind eine Marke, an die sich die Fans klammern dürfen. Ein gesunder Vladi gibt dem Spiel mehr Tiefe, mehr Tempo, mehr Tore und damit hoffentlich auch wieder mehr Punkte.

Shkelzen Gashi, Note 4

Kam nur in der Hälfte der Spiele und nur während 434 von 1620 Minuten zum Einsatz. Erzielte aber drei entscheidende Tore und bewies damit, dass er nicht nur als Führungs- und Gute-Laune-Spieler wichtig sein kann. Ging als Captain stets voran, so auch, als es darum ging, den Fans bei der Aussprache in Wil Red und Antwort zu stehen.

Milot Avdyli, Note 4

Bleibt der dribbelstarke Flügel ewig der Aarauer Edeljoker? Die letzten Monate lassen diesen Schluss zu. Kam 13 Mal als Einwechselspieler rein und hatte fast immer etwas zu bieten. Als er dann endlich einmal von Beginn weg spielen durfte, hatte er Pech, dass er es beim 0:4 in Vaduz in einer desolaten Mannschaft tun musste.

Andin Hunziker, Note 3,5

Er teilte ein wenig das Schicksal von Milot Avdyli. Der Basel-Leihspieler war als Joker besser, als wenn er von Beginn weg stürmte. Vor allem bei den ersten Teileinsätzen überzeugte er mit Toren und Assists. Der 19-Jährige ist zwar gross und kräftig, aber doch kein typischer Brecher. Dass er im Sturm die ideale Ergänzung zu Topskorer Shkelqim Vladi sein könnte, konnte er in den wenigen gemeinsamen Einsätzen noch nicht unter Beweis stellen.

Mickaël Almeida, Note 3,5

Seine Vorrunde hatte etwas Mysteriöses. Zunächst schien er dank guten Teileinsätzen näher an den Stamm heranzurücken. Dann wollte er unbedingt weg, und nachdem sich kein Transfer hatte realisieren lassen, liess ihn Keller aussen vor. Zuletzt machte er unter Boris Smiljanic wieder Boden gut und stand in Lausanne erstmals seit einem Jahr in der Startformation.

Nicht bewertet, zu wenig Einsatzzeit:

Leon Bergsma (180 Minuten)

Noël Wetz (42 Minuten)

Samuel Krasniqi (19 Minuten)

