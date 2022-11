FC Aarau: Keeper Enzler ist der Beste, Qollaku mit schwarzem Tag

FCA-Noten Nur vier sind (knapp) genügend, aber einige sind ausser Rand und Band bei der 1:6-Klatsche des FC Aarau in Wil Wenn der Goalie der Beste ist, dann ist dies meist kein gutes Zeichen. Entsprechend sind die Noten beim Aarauer Debakel in Wil. Keeper Simon Enzler verdient sich dank des abgewehrten Penaltys trotz sechs Gegentoren eine 4,5. Am anderen Ende der Skala sind Verteidiger Arijan Qollaku und Stürmer Varol Tasar. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 13.11.2022, 20.41 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Er kassiert sechs Tore und ist trotzdem der Beste in seinem Team. Das sagt alles über die Leistung seiner Vorderleute. Bei den Gegentreffern ist er machtlos. Viermal wird er aus kurzer Distanz bezwungen, einmal läuft ein Wiler Stürmer alleine auf ihn zu und einmal trifft Wils Captain Philipp Muntwiler von der Strafraumgrenze präzis in die flache Ecke. Fast vergessen geht nach diesem Spiel, dass er beim Stande von 0:1 einen Penalty abwehrt. Eigentlich hätte er damit sein Team im Spiel gehalten. Doch die Kollegen nahmen diese Tat nicht als Weckruf. Nur zehn Minuten später steht es trotzdem bereits 0:3.

Arijan Qollaku, Note 2,5

Für den rechten Aussenverteidiger ist es ein gebrauchter Tag. Beim 0:1 beginnt die Wiler Aktion, indem er überlaufen wird, dann verschuldet er den Penalty, um sich darauf vor dem 0:2 von Muntwiler ausdribbeln zu lassen. Und zu schlechter Letzt kann er vor dem 0:3 den Assistgeber Josias Lukembila im Nahkampf nicht entscheidend stören.

Imran Bunjaku, Note 3

Keinen Gegentreffer kann man ihm direkt anlasten. Doch vor dem 0:2 spielt er einen unmöglichen Pass auf Fazliu, worauf der Ballverlust unumgänglich ist. Und ganz grundsätzlich: Der Abwehrchef kann nicht genügend sein, wenn sein Defensivverbund sechs Stück zulässt.

Jan Kronig, Note 3,5

Spielt ziemlich solide. Ihm unterlaufen keine groben Schnitzer. Doch als Mitglied dieser Abwehr heisst es: mitgehangen, mitgefangen.

Bastien Conus, Note 3,5

Zeigt sich willig und mit Vorwärtsdrang. Und deshalb hofft man lange, dass vielleicht aus einem seiner Vorstösse etwas Gefährliches entstehen könnte. Doch wo ein Wille ist, ist nicht immer ein Weg. Aus seinen Vorlagen resultiert kein einziger Abschluss.

Olivier Jäckle, Note 3

Spielt wieder in einer zentraleren Rolle. Als Sechser ist er dann überfordert, wenn die Wiler rasch umschalten. Vor dem 1:4 leistet er gegenüber Assistgeber Lukembila bloss Geleitschutz statt diesen in einen Zweikampf zu verwickeln. Letztlich verliert er im Mittelfeld das Duell der Routiniers gegen Muntwiler haushoch.

Nikola Gjorgjev, Note 3

Langsam wird seine stetig nach unten zeigende Formkurve Besorgnis erregend. War bis Ende September stets einer der auffälligeren Aarauer. Findet auf der halbrechten (oder halblinken) Position in der Mittelfeld-Raute kaum Bindung zum Spiel. Seine stehenden Bälle sind ungefährlich, den einzigen Abschluss bringt er nicht aufs Tor.

Valon Fazliu, Note 4

Sein Auftritt ist eine der wenigen positiven Noten an diesem Nachmittag. Er hat auf der zentralen Position im offensiven Mittelfeld wieder grösseren Einfluss auf das Aarauer Spiel als in den letzten Wochen. Sichert sich mit dem Assist zum Kopfballtor von Allen Njie seinen 13. Skorerpunkt in dieser Saison. Damit ist er auf Kurs, die Quote der letzten Saison im Dress des FC Wil (14 Tore, 14 Assists) zu erreichen. Ist dank diesen Zahlen der einzige Neuzugang, der zumindest statistisch die Erwartungen erfüllt.

Allen Njie, Note 4

Spielt in der Mittelfeld-Raute etwas offensiver als bis jetzt in dieser Saison. Die Leistung ist nicht so, dass sich diese Rochade ausbezahlt hätte. Sie kann aber aufgrund des Tores als genügend eingestuft werden.

Varol Tasar, Note 2,5

Der nächste schwache Auftritt des Stürmers, der mit seiner Super-League-Erfahrung das letzte fehlende Teil im Aarauer Aufstiegspuzzle hätte sein sollen. Ist in Wil nur insofern ein «Faktor», als dass seine verunglückte Direktabnahme in der 42. Minute zur Vorlage wird für Fazliu, der danach mit seiner Flanke den Aarauer Anschlusstreffer vorbereitet.

Shkelzen Gashi, Note 3,5

Zeigt in der Startphase ein paar schöne Seitenwechsel. Nach der Pause hat er das 2:3 auf dem Fuss. Doch er schiesst aus zwar halbrechter, aber günstiger Position ins Aussennetz. Danach fällt er bis zu seiner Auswechslung nur noch mit einem Frustfoul am Wiler Genis Monolio auf.

Nuno da Silva, Note 4

Wie schon gegen Yverdon kommt er bei Spielhälfte als Sturmspitze rein. Matchwinner kann er dieses Mal natürlich nicht wieder werden, doch er bringt auf einer Position, die nicht ideal ist für ihn, ein wenig Energie ins Aarauer Spiel. Bereitet Gashis Chance vor. Alles in allem bestätigt er die aufsteigende Tendenz aus dem letzten Spiel.

Nicht bewertet:

56. Avdyli für Njie

74. Hunziker für Gashi

84. Schwegler für Gjorgjev

