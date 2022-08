FC Aarau: Die Noten zum 4:0-Kantersieg gegen Bellinzona

FCA-Noten Nach 4:0 in Bellinzona: Vladi holt den Sechser, auch andere Aarauer kratzen an der Höchstnote Beim Kantersieg über Aufsteiger Bellinzona zeigt der FCA eine geschlossen gute Mannschaftsleistung. Kein Spieler ist ungenügend, viele zeigen die beste Darbietung der bisherigen Saison. Die Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 5,5

Wird in der ersten Halbzeit nur einmal geprüft, als er eine zum Torschuss geratene Flanke ins Aus lenkt. Ist bei weiteren ­Abschlüssen zur Stelle und verhindert den Gegentreffer. Darf sich über das erste Zu-Null-Spiel der neuen Saison freuen.

Marco Thaler, Note 5

Rückt für den verletzten Arijan Qollaku in die Startelf und erhält seine allerersten Minuten in dieser Saison. Bekommt mit dem schnellen Souza als Gegenspieler eine der denkbar schwierigsten Aufgaben gestellt. Löst diese Herausforderung meist souverän, auch wenn er die Defizite im Tempo nicht gänzlich ausgleichen kann. Überlässt die risikoreichen Anspiele seinen Mitspielern, fokussiert sich auf die pure Verteidigungsarbeit. Ein gelungener Einstand.

Olivier Jäckle, Note 5,5

Scheint sich auf der Position als Abwehrchef festzuspielen. Strukturiert den Aufbau von hinten heraus, wählt klug dosierte Pässe. Ist sich auch für den rabiaten Befreiungsschlag nicht zu schade. Wirkt nur einmal nicht souverän, als er im Strafraum am Gegenspieler vorbei grätscht.

Jan Kronig, Note 5,5

Traut sich an die langen Bälle tief aus der eigenen Hälfte heraus. Wiederholt erweist sich dies als ausgezeichnetes Mittel, um das Spiel zu beschleunigen. Lässt sich nie aus der Ruhe bringen. Findet sich in der seit Saisonbeginn neuen Rolle in der Dreierabwehr stetig besser zurecht.

Nuno da Silva, Note 4,5

Läuft seine Gegenspieler immer wieder schwindlig. Wird in der Startphase im Strafraum elfmeterwürdig gefoult, doch der Pfiff bleibt aus. Hat immer wieder neue Ideen, wie er die Mitspieler einbinden kann. In der zweiten Halbzeit taucht er etwas ab.

Mischa Eberhard, Note 4,5

Hat gute und weniger gelungene Momente. Seine Schwächen im Entscheidungsverhalten werden offenbar, als sich dem FCA die Chance auf einen schnellen Gegenstoss bietet. Zwei Kontermöglichkeiten spielt er nicht sauber zu Ende, so dass das Momentum verfällt. Einmal setzt er Vladi gut in Szene – fast führt dies zum 2:0. In der 74. Minute findet er Vladi erneut, und dieses Mal fällt das Tor. Der Pass sezierte die gesamte gegnerische Abwehr.

Allen Njie, Note 4

Kommt über gute Ansätze abermals nicht heraus und ist noch nicht die treibende Kraft im zentralen Aarauer Mittelfeld. Erobert viele Bälle, wählt sogleich den vertikalen Weg, verpasst dann aber den richtigen Moment für den Pass. Die drei gelben Karten aus den Spielen davor (bei einer vierten wäre er gesperrt) erweisen sich nicht als Hypothek. Führt die Zweikämpfe diszipliniert.

Bastien Conus, Note 4

Im Angriffsspiel oft weit vorne anzutreffen, was teils zulasten der Balance geht. Findet anfänglich die Taktung zwischen Offensive und Defensive nicht recht. Leistet einen wichtigen Beitrag kurz vor der Halbzeitpause, als er den aufs Tor zurollenden Ball noch rechtzeitig vor der Linie klärt.

Valon Fazliu, Note 4

Hat seine beste Szene bei einem stehenden Ball, als er den Eckball zum 1:0 schlägt. Liefert seiner Mannschaft nun mehr und mehr von dem, was man von ihm erwartet: Skorerpunkte. Sein Leistungszeugnis aus den letzten zwei Spielen: ein Tor, zwei Assists. Das lässt sich gut an. Aktionen mit dem Ball sieht man von ihm aber noch viel zu selten. Muss schlichtweg mehr tun, um sich in gute Abschlusspositionen zu bringen. Die zweite Halbzeit läuft weitgehend an ihm vorbei.

Nikola Gjorgjev, Note 5,5

Lässt sich gegen ein extrem tief stehendes Bellinzona immer wieder geschickt zurückfallen, fordert die Bälle, begeht keine Fehler. Spielt einmal einen wunderbaren Doppelpass, an dessen Ende er Fazliu den Ball einschussbereit auflegt. Leider – aus Sicht des FCA – resultiert daraus ein Querschläger. In der zweiten Halbzeit dribbelt er unwiderstehlich aufs Tor zu und hat den Blick für den freien Vladi. Wenige Sekunden später liegt der Ball zum 2:0 im Tor. Zehn Minuten vor dem Ende serviert er Hunziker das 4:0.

Shkelqim Vladi, Note 6

Der Mann des Abends. Eine knappe halbe Stunde lang ist er nicht zu sehen – dann erzielt er den Führungstreffer formschön per Kopfball. Hätte unmittelbar vor dem Pausenpfiff nachdoppeln können. Den zweiten Treffer holt er in der 61. Minute mit einem trockenen Schuss von der Strafraumkante nach, eine knappe Viertelstunde später erzielt er das dritte Tor, als er einen Konter veredelt. Es ist der erste Hattrick als Profi. In fünf Saisonspielen hat Vladi bislang sechs Tore erzielt. Eine atemberaubende Quote.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

71. Avdyli für Conus, Hunziker für Fazliu

79. Cvetkovic für Thaler, Almeida für Vladi

85. Schwegler für Eberhard

