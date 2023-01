FC Aarau: Bestnoten für die Aussenverteidiger

FCA-Noten Zwei hoben sich vom Durchschnitt ab: Überraschungsmann Noël Wetz und Torschütze Bastien Conus Die Aussenverteidiger waren beim 1:0-Sieg gegen Thun Aaraus Beste: Torschütze Bastien Conus und Startelf-Debütant Noël Wetz verdienten sich eine Fünf. Der grosse Rest bekam eine solide Vier oder ein bisschen mehr. Das passte zum umkämpften, aber wenig spektakulären Spiel. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 28.01.2023, 23.00 Uhr

Bastien Conus (Zweiter von links) wird von Captain Olivier Jäckle, Mischa Eberhard und Varol Tasar gefeiert. Urs Lindt / freshfocus

Simon Enzler, Note 4

Der Torhüter erlebte alles in allem einen ruhigen Abend. Wenn es ihn brauchte, war er aber da. Ohne Fehl und Tadel, wenn es darum ging, hohe Bälle zu pflücken. Etwas weniger souverän agierte er mit dem Fuss. Einige Zuspiele von ihm landeten im Seitenaus oder beim Gegner. Gefahr entstand für sein Tor dadurch jedoch nicht. Eine richtige Parade musste er im ganzen Spiel nicht zeigen.

Noël Wetz, Note 5

Sarah Roelli / FC Aarau

Der rechte Aussenverteidiger war die positive Überraschung. Man hätte auf dieser Position eher Arijan Qollaku erwartet, doch Trainer Boris Smiljanic bewies ein gutes Händchen: Wetz, der im Herbst nur drei kurze Einsätze mit insgesamt 42 Minuten hatte, rechtfertigte die Nomination auf der ganzen Linie. Hatte seine Seite taktisch gut im Griff, gewann eine Vielzahl von heiklen Zweikämpfen und war auch sehr ballsicher. Bekam nach rund einer Stunde einen Schlag auf den Fuss und musste in der Schlussphase mit Schmerzen im Sprunggelenk ausgewechselt werden.

Marco Thaler, Note 4,5

Hat sich in der Startformation festgebissen. Wie schon in den letzten beiden Partien der ersten Saisonhälfte bildete er mit Aleksandar Cvetkovic das Abwehrzentrum. Mit hohen, weiten Zuspielen war ihm nicht beizukommen. Kleinere Probleme bekam er nur, wenn der eingewechselte Dimitri Oberlin mit dem Ball am Fuss auf ihn zulaufen konnte. Meisterte diese Situationen aber mit Routine und gutem Stellungsspiel.

Aleksandar Cvetkovic, Note 4

Sarah Roelli / FC Aarau

Ach, herrje! Mit seinem grausamen Fehler in der 64. Minute hätte er beinahe seine ansonsten exzellente Leistung kaputt gemacht und Aarau um den Sieg gebracht. Wie er den Ball Leonardo Bertone unbedrängt und als hinterster Mann in die Füsse spielte, ist unverzeihlich. Zu seinem Glück traf der Thuner das Tor nicht.

Bastien Conus, Note 5

Mit seinem satten Linksschuss aus 18 Metern avancierte er zum grossen Matchwinner. Es ist sein zweites Saisontor, das seinen vor allem in der Defensive sehr guten Auftritt krönt. Wohl dem, der in einem so ausgeglichenen und verbissenen Duell in seinen Reihen einen solchen Kämpfer hat, der mit Emotionen und Verve vorangeht.

Nikola Gjorgjev, Note 4

Auf der rechten Seite der Mittelfeld-Raute ist er nicht unbedingt zu Hause. Der feine Techniker überzeugte deshalb für einmal mehr mit gewonnenen Defensivzweikämpfen und Balleroberungen als mit kreativen Ideen in der Vorwärtsbewegung.

Olivier Jäckle, Note 4

Aaraus Captain Olivier Jäckle (rechts) versucht Thuns Daniel Dos Santos den Ball abzunehmen. Urs Lindt/freshfocus

Einfach spielen, die naheliegende Lösung suchen: Was Smiljanic den Spielern in den letzten Wochen eingebläut hat, nahm sich der Captain zu Herzen. Er fiel eigentlich gar nicht gross auf, doch das muss auf dieser Position im zentralen, defensiven Mittelfeld nicht schlecht sein. Jäckle unterlief nur ein gefährlicher Ballverlust. Ansonsten der besonnene Ruhepol im Aarauer Spiel.

Mischa Eberhard, Note 4,5

Hat den Vorzug gegenüber Nuno da Silva bekommen und zeigte eine engagierte Leistung. Erkämpfte sich viele Bälle und war im Dreiermittelfeld der Spieler mit dem meisten Zug nach vorne. Nach etwas mehr als einer Stunde musste er wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

Valon Fazliu, Note 4

Er hinterliess einen Eindruck wie so oft im Herbst. Er spielte gewiss nicht schlecht, und doch hatte man immer das Gefühl: Mit seiner Klasse müsste er viel dominanter sein im Aarauer Spiel mit Ball. Für einmal gelang ihm auch kein Skorerpunkt. Dafür war er in der Schlussphase wertvoll, als es darum ging, mit Ballsicherheit für Entlastung zu sorgen.

Varol Tasar, Note 4,5

Smiljanic hatte Recht, als er meinte, Tasar trete mit mehr Selbstvertrauen auf als im Herbst. An den wenigen gefährlichen Offensivaktionen war er stets beteiligt. So auch in der 36. Minute, als er den Abschluss mehrmals verzögerte und dann die Übersicht hatte, den Ball dem heranbrausenden Conus aufzulegen. Hatte nach der Pause Pech, als ein Schlenzer von ihm knapp am weiten Pfosten vorbeiflog.

Shkelqim Vladi, Note 4

Shkelqim Vladi (links) im Zweikampf mit Thuns Fabian Rüdlin. Urs Lindt / freshfocus

Auf seinen Auftritt war man im Brügglifeld besonders gespannt, schliesslich stand er erstmals seit über vier Monaten wieder auf dem Platz. Nun, nach vier Minuten war er ein erstes Mal mit einem Kopfball gefährlich. Nach der Pause hatte er nochmals zwei Abschlüsse, die beide geblockt wurden. Das war nicht viel, zuversichtlich stimmte aber seine Attitüde: Er ging ohne Angst in die Zweikämpfe, suchte die Tiefe und hatte auch das Selbstvertrauen, einen Freistoss aus günstiger Position selbst auszuführen.

Nuno da Silva, Note 4

Kam für den verletzten Eberhard in der letzten halben Stunde zum Einsatz. Zuerst im Mittelfeld, dann als Sturmspitze. Half in der Schlussphase mit Kampfgeist und Entlastungsmomenten, den knappen Sieg über die Zeit zu bringen.

Ohne Note:

81. Almeida für Tasar.

81. Schwegler für Vladi.

81. Qollaku für Wetz.

93. Avdyli für Fazliu.

