Captain Rrudhani überragt: Die Noten zum 2:0-Sieg des FC Aarau

Challenge League Captain Rrudhani ragt heraus, ein Neuer überzeugt: Die FCA-Noten zum 2:0-Erfolg gegen Wil Donat Rrudhani erwischt auf ungewohnter Position und in neuer Rolle einen Traumabend, auch Nebenmann Bunjaku weiss zu gefallen. Im Angriff fällt nur einer ab. Die Einzelbewertung der FCA-Spieler Frederic Härri 21.09.2021, 23.30 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Bekam in der ersten Halbzeit sehr wenig zu tun. Als es ihn dann brauchte, war er zur Stelle. Bei den Flanken gefiel der Schlussmann durch seine Stilsicherheit, auch seine Spieleröffnung zeichnete ihn aus.

Jérôme Thiesson, Note 4,5

Erhält derzeit den Vorzug auf der Rechtsverteidigerposition gegenüber Raoul Giger. Rechtfertigte seine Nomination mit einem überaus soliden Auftritt. Sein öffnender Pass über sämtliche Reihen vor dem 1:0 war ein Gemälde. Im Verlaufe der Partie unterliefen ihm einige unsaubere Abspiele, die aber folgenlos blieben. Ging resolut in die Duelle.

Léon Bergsma, Note 4,5

Der Niederländer forderte die Bälle und brachte sie mit mutigen Abspielen an den Mitspieler – man kennt das von ihm. Defensiv ohne gröbere Wackler oder nennenswerte Schwierigkeiten. In den letzten Spielminuten schlichen sich dann ein paar Unsauberkeiten ein.

Marco Thaler, Note 5

Der 27-Jährige stand zum dritten Mal in Folge in der ersten Elf und darf sich langsam aber sicher Stammspieler nennen. Seine Stärken hat Thaler weniger in der Spieleröffnung denn als robuster Zweikämpfer, was er auch gegen Wil mehrmals unter Beweis stellte.

Jan Kronig, Note 5

Der Torschütze zum 1:0. Damit gelang ihm im Monat September schon der zweite persönliche Treffer, den ersten erzielte er im Dress der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Strömte reichlich Freude am Angriffsspiel aus, ohne dabei seine Defensivaufgaben zu vernachlässigen. Ein Auftritt mit Selbstvertrauen.

Imran Bunjaku, Note 5

Spielte zum ersten Mal von Beginn weg seit seinem Wechsel von den Grasshoppers. War defensiver als sein Nebenmann eingestellt und war in zahlreichen Zweikämpfen als Ausputzer gefordert. Köpfte, klärte und grätschte beinahe alles weg, was ihm in den Weg kam. Auf diese Weise ein grosser Gewinn für das Team.

Donat Rrudhani, Note 5,5

Führte die Mannschaft in Abwesenheit von Gashi (auf der Bank) und Jäckle (gesperrt) als Captain aufs Feld. Die Binde war für den 22-Jährigen keine Last. Im zentralen Mittelfeld war er umsichtiger Antreiber, trug den Ball Mal um Mal nach vorne. Sein Offensivdrang – den er als eigentlicher Flügelspieler zweifellos besitzt – verhalf ihm denn auch zum Torerfolg, als er an der Strafraumkante nach Pass von Aratore genau richtig stand. In der 73. Minute ging er entkräftet und von Ovationen begleitet vom Rasen. Der Beifall war begründet: Bis dahin war Rrudhani der beste Spieler auf dem Platz gewesen.

Kevin Spadanuda, Note 5

Wieder einmal einer der auffälligsten Aarauer. Der Topskorer war ein steter Unruheherd, was allein schon durch seinen schnellen Antritt begründet ist. Damit holte er in der zweiten Halbzeit auch den Penalty heraus, den Aratore vergab. Nicht nur seine Anspiele waren ansehnlich, auch mit seiner Abwehrarbeit dürfte Stephan Keller mehr als zufrieden gewesen sein. Sein Formhoch hält an.

Marco Aratore, Note 4,5

Erhielt das Vertrauen von Trainer Keller in der Startelf. Fiel im Kombinationsspiel weder ab noch besonders auf, kurz: Er fügte sich gut ein. Ein Beleg war die Vorlage zum 2:0. Hätte er nicht den Penalty in Hälfte zwei verschossen, wäre seine Bewertung besser ausgefallen.

Liridon Balaj, Note 4

Verzeichnete die erste Topchance des Spiels, als sein Schuss knapp am linken Pfosten vorbeistrich. Wenig später vergab er freistehend. Spielte zu Beginn auffällig, danach baute er ab. Zuweilen zu verspielt, was in ärgerlichen Ballverlusten resultierte. Seinem Spiel fehlte das Schnörkellose.

Mickaël Almeida, Note 4,5

Bewies vor dem 1:0 Übersicht und Selbstlosigkeit, als er den Ball nach links schob anstatt in aussichtsreicher Position selbst abzuschliessen. Dabei hätte ein eigener Treffer dem Stürmer gutgetan, liegt der letzte Torerfolg in der Meisterschaft doch schon einige Wochen zurück. Doch auch ohne Tor half er seiner Mannschaft mit einer Übersicht, die ihn seit jeher auszeichnet.

Shkelzen Gashi, keine Note

Wurde in der 63. Minute für Aratore eingewechselt. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Silvan Schwegler, keine Note

Kam in der 63. Minute für Balaj. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Bastien Conus, keine Note

Kam in der 73. Minute für Kronig. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Allen Njie, keine Note

Kam in der 73. Minute für Bunjaku. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Randy Schneider, keine Note

Kam in der 85. Minute für Almeida. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.