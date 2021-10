FC Aarau: Die Spieler-Noten zur 1:2-Niederlage in Vaduz

FC Aarau Spadanuda ist unersetzbar und Schneider blüht nach der Pause auf: Die Noten zum 1:2 in Vaduz Bastien Conus erlebt einen Was-wäre-wenn-Moment, Randy Schneider schiesst sein erstes Tor und Donat Rrudhani gibt einen soliden Stürmer ab. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 30.10.2021, 02.10 Uhr

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 4,5

Für einen Torhüter ist jedes Gegentor ärgerlich. Dass in Vaduz jedoch gleich der erste gegnerische Schuss im Tor lag, dürfte Simon Enzler als doppelt bitter empfunden haben. Noch dazu fälschte Bergsma den Ball derart ab, dass sich Enzler keine Chance bot, den Rückstand zu verhindern. In der richtigen Ecke wäre Enzler ja gelegen. Im Anschluss tat Enzler sein Übriges, den FCA im Spiel zu halten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit lenkte er etwa einen Ball mit einem Blitzreflex an die Latte. Nur: Im nächsten Moment verursachte Jäckle einen Penalty. Vor zwei Wochen hatte Enzler einen solchen noch gehalten – dieses Mal entschied er sich für die falsche Ecke.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, Note 4

Der Rechtsverteidiger stand beim ersten Gegentreffer zu weit weg von Assistgeber Hug. Hier wäre mehr Gegenwehr vonnöten gewesen. Ansonsten mit einem unauffälligen Auftritt ohne grössere Ausreisser, weder im positiven noch im negativen Sinne. Den Vorwärtsdrang, der ihn sonst auszeichnet, liess er gegen Vaduz vermissen.

Marco Thaler, Note 4,5

Der 27-Jährige bot eine solide Leistung. In den Zweikämpfen setzte er seinen Körper gut ein, im Aufbauspiel hatte er das nötige Auge für die öffnenden Pässe. Bewahrte sein Team im zweiten Umgang vor dem zweiten Einschlag, als er einem gegnerischen Schuss mit einer akrobatischen Grätsche die entscheidende Richtung gab, damit das Spielgerät den Weg eben über und nicht in das eigene Tor fand.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 4,5

Der Abwehrchef lenkte den Ball ab, der das Resultat auf 0:1 stellen sollte. Doch in dieser Szene kann man Bergsma keinen Vorwurf machen: Er tat eben, was er musste. Über das ganze Spiel gesehen war es eine passable Darbietung von Bergsma, der dieses Mal sogar auf seine riskanten Zuspiele und Finten in höchster Bedrängnis verzichtete.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bastien Conus, Note 3,5

Es war nicht der Abend von Bastien Conus. Vielleicht hätte er es werden können, wenn sein Geschoss in der 1. Spielminute nicht vom gegnerischen Torhüter entschärft worden wäre. Vielleicht hätte es Kräfte freigesetzt bei Conus, und in der 11. Minute hätte er nicht Torschütze Dobras aus den Augen verloren. Eventuell hätte Conus auch nicht jene Gelbe Karte kassiert, durch welche er im nächsten Match aufgrund einer Sperre nur wird von aussen zu sehen können. Doch eben: Der Ball ging nicht rein.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Olivier Jäckle, Note 3,5

Jäckle versuchte zumindest verbal, dem Spiel seiner Mannschaft Struktur zu verleihen. Mit dem Ball gelang dem Captain dieses Vorhaben nicht in zufrieden stellendem Masse. Der Einfluss aufs Spiel ging ihm ab. Und wenn er die Geschehnisse beeinflusste, dann nicht zugunsten seiner Mannschaft. Jäckle verursachte den Elfmeter zum 0:2. Das war eine unglückliche Situation, in der er versuchte, den Ball zu erreichen und nicht den Fuss seines Gegenspielers zu treffen. Doch schlug sich die Aktion eben im Resultat nieder.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 3,5

Man durfte davon ausgehen, dass Allen Njie die leichtfertigen Ballverluste, die seinen Auftritt im Cup prägten, heuer einstellen würde. So schien es auch in der Startphase dieses Spiels. Njie war aktiv und überzeugte durch sein vertikales Spiel. Doch danach baute Njie ab. Fehlpässe und falsch getimte Tacklings hielten Einzug, die Bindung zum Kombinationsspiel fehlte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Randy Schneider, Note 4,5

Schneider erzielte das 1:2 und seinen Premierentreffer in der Challenge League. Und er hätte weitere Tore erzielen können, die Chancen waren da. Gemeinsam mit Spadanuda war Schneider in der zweiten Halbzeit das belebende Element in der FCA-Offensive. Dies kam einer deutlichen Leistungssteigerung gleich, denn in der ersten Halbzeit spielte Schneider unter seinen Verhältnissen. Zwar deckte er im Mittelfeld einen grossen Radius ab und war immer anspielbar, doch wirkte vieles an seinem Spiel überhastet. Symptomatisch die Aktion vor dem 0:1, als Schneider vor dem Straftraum den Ball erreichen möchte, dadurch aber die Steilvorlage für den Vaduzer Torvorbereiter Hug lieferte. Im zweiten Umgang war Schneider dann klarer in den Aktionen, was auch sein starker Abschluss beim einzigen Aarauer Tor an diesem Abend belegt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liridon Balaj, Note 3,5

In den ersten Minuten war Liridon Balaj eigentlich gut ins Kombinationsspiel eingebunden, in der Folge verhedderte er sich jedoch zu häufig in Einzelaktionen. All dies wäre im Ergebnissport Fussball (beinahe) obsolet geworden, wenn Balaj in der 88. Minute das 2:2 erzielt hätte. Die Möglichkeit war gut, der Winkel günstig. Doch Balaj schoss an die Latte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 5

Der Flügelspieler ist in der momentanen Form unverzichtbar für seine Mannschaft. Mit seinen schnellen Vorstössen bekundete die Vaduzer Hintermannschaft grosse Mühe. Spadanudas Schlussbilanz: eine Torvorlage, ein Lattenschuss, ein herausgeholter (und vom Schiedsrichter verwehrte) Penalty und unzählige erfolgreiche Dribblings.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 4,5

Rrudhani lief auf ungewohnter Position in der Sturmspitze auf. Dort ging ihm ein Teil seiner Vertikalität abhanden, in welcher er sich vorzugsweise mit dem Ball am Fuss am ehesten widerfindet. Gleichwohl löste Rrudhani seine Aufgabe gut, hatte einige wichtige Balleroberungen und verlieh dem Spiel des FC Aarau Auftrieb.

Freshfocus

Milot Avdyli, keine Note

Kam in der 81. Minute für Njie. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

