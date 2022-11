FC Aarau: Die Noten zum 1:0-Sieg gegen Schaffhausen

FCA-Spielerkritik Die Verteidiger Cvetkovic und Thaler brillieren, nur einer ist ungenügend: Die Noten zum 1:0 gegen Schaffhausen Der FC Aarau kann sich beim 1:0-Sieg gegen den FC Schaffhausen auf sein neues Innenverteidiger-Duo verlassen. In der Offensive bleiben einige Akteure unter ihren Möglichkeiten, ein Spieler fällt aus dem Kollektiv ab. Frederic Härri Jetzt kommentieren 20.11.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Es ist Simon Enzler zu gönnen: Im Vergleich zum letzten Sonntag in Wil erlebt der Torhüter diesmal einen geradewegs geruhsamen Abend. Gross zu verrenken braucht er sich bei den meist zahmen Abschlüssen der Schaffhauser nicht. Trotzdem ist Enzler hellwach, wenn es vonnöten ist. In der Schlussphase befördert er einmal eine scharfe Flanke entschlossen aus der Gefahrenzone. Gut, hat er da eingegriffen. Ist ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft.

Arijan Qollaku, Note 4

Der rechte Aussenverteidiger wirkt weiterhin nicht so recht in Form. Einige Male mit falschem Stellungsspiel, nach vorne ist er abermals kein Faktor. In der Schlussphase, als die Schaffhauser auf ihre Chancen drängen, ist er mit seinem grossen Einsatz trotzdem wichtig. Seine Befreiungsschläge bringen Entlastung.

Marco Thaler, Note 5,5

Bei seinen letzten Einsätzen auf Halbrechts und auf der rechten Aussenverteidigerposition wackelte er bedenklich. Heuer läuft er in der Viererkette als Innenverteidiger auf. Dies behagt ihm deutlich besser. Bleibt ohne Fehl und Tadel, setzt seinen Körper gut in den Zweikämpfen ein. So erinnert er an den Thaler aus der vergangenen Saison, als er den so wichtigen Ruhepol in der Abwehr darstellte. Macht er nachhaltig derart weiter, dürfte er auf dieser Position gesetzt sein.

Aleksandar Cvetkovic, Note 6

Marc Schumacher / freshfocus

Welch eine Rückkehr. Erstmals nach seiner Fixverpflichtung im Sommer steht Cvetkovic von Beginn an auf dem Feld. Die Verletzungen sind überwunden. Es ist nicht hoch genug zu bewerten, wie gut seine Hereinnahme der gesamten Verteidigung tut. Seine Zweikampfführung, die Ballbehandlung und das Aufbauspiel sind makellos. Gegen Schluss rettet er in extremis vor dem Tor, bietet ständig Absicherung. Bewirbt sich ohne jeden Zweifel für den Stammplatz.

Bastien Conus, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Der Linksverteidiger sorgt für rege Betriebsamkeit auf seiner Seite. Immer bemüht, die Mitspieler mit seinen Flanken zu finden. So entsteht auch der Führungstreffer, als er mit einer Hereingabe ein Handspiel im Strafraum provoziert. Defensiv wird er dann und wann von den Gegenspielern überlaufen, hat in der zweiten Halbzeit etwas Mühe.

Imran Bunjaku, keine Note

Marc Schumacher / freshfocus

Spielt auf der Position, auf der er seine hervorragende Vorsaison bestritt. Ob er auf diese Weise zurück zu alter Stärke findet, kann noch nicht beurteilt werden, weil er früh verletzt ausgewechselt werden muss. Eine faire Beurteilung ist so nicht möglich.

Olivier Jäckle, Note 4,5

Die Streuung in seinen Pässen ist gross. Jäckle spielt einige wunderbare lange Pässe, andere Zuspiele landen direkt in den Füssen des Gegners. Dafür tut sich Jäckle als derjenige Spieler hervor, der die Spieleröffnung am intensivsten vorantreibt. Mehrere Male fängt er gegnerische Pässe stark ab.

Valon Fazliu, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Er werde angesichts der massierten Schaffhauser Abwehr nicht viele Bälle bekommen, prognostizierte ihm sein Trainer Boris Smiljanic. In der Tat fällt Fazliu selten auf. Doch wenn sich ihm eine Gelegenheit bietet, wird es gefährlich. Wie in der 31. Minute, als er Schaffhausens Goalie Ruberto mit seinem Flachschuss beinahe überwindet.

Varol Tasar, Note 3,5

Marc Schumacher / freshfocus

Geschwindigkeit ist sein Trumpf, der Abschluss ist es – zumindest in der jetzigen Phase – nicht. Wie in den vergangenen Wochen ist ihm das Bemühen nie abzusprechen, bei seinen Strafraumszenen wirkt er aber fortwährend unglücklich. Ihm wird die Winterpause gut tun, um danach einen neuen Anlauf zu starten.

Nuno da Silva, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Steht unter Smiljanic erstmalig in der Startelf. Er ist in der ersten Halbzeit der aktivste Aarauer, und geht mit viel Tempo und Spielwitz zu Werke. Im finalen Pass fehlt es ihm an Genauigkeit. In der zweiten Halbzeit agiert er unauffällig.

Shkelzen Gashi, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Es ist eine Partie, die so typisch für ihn ist. Er tritt kaum in Erscheinung, berührt selten den Ball – ein Tor schiesst er dennoch. Und am Schluss ist er der Matchwinner.

Allen Njie, Note 4,5

Kommt in der 23. Minute ins Spiel und erhält Applaus, als er sich gegen drei Gegenspieler behauptet. Fügt sich mit seiner kämpferischen Leistung ins Kollektiv ein.

Nicht bewertet:

67. Gjorgjev für Tasar, Almeida für Gashi

88. Avdyli für Fazliu

