FC Aarau: Die Spielernoten zum 3:2 gegen Yverdon

FCA-Noten Da Silva wird als Joker zum besten Mann, Thaler macht es genau umgekehrt Beim Einstand des neuen Aarau-Trainers Boris Smiljanic gegen Yverdon (3:2) überzeugt neben Flügelspieler da Silva vor allem ein Akteur im zentralen Mittelfeld. Auf der rechten Abwehrseite offenbaren sich Probleme. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Wird nach einer halben Stunde das erste Mal wirklich geprüft. Den Torschuss entschärft er mit einer Blitzparade. Ansonsten mitspielend und aktiv, wie man ihn kennt. Bei den beiden Gegentoren kann er nichts ausrichten.

Arijan Qollaku, Note 3,5

Darf ähnlich offensiv auftreten wie Gegenpart Bastien Conus auf links. Erreicht jedoch nie den Einfluss seines Gegenparts, weil er im Passspiel arge Defizite offenbart und Fehlpass an Fehlpass reiht. Verletzt sich in der ersten Halbzeit und muss in der Pause raus.

Imran Bunjaku, Note 4,5

Findet allmählich zurück zur Form der Vorsaison. Ist ein ruhiger und abgeklärter Abwehrpatron. Dass seine Mannschaft erneut zwei Gegentore erhält, ist nicht per se ihm anzulasten, dürfte ihm aber kaum gefallen.

Jan Kronig, Note 4,5

Hat sich auch in der Viererabwehr als Innenverteidiger festgefahren. Die langen Bälle spielt er gekonnt, die Gegenspieler läuft er konsequent ab. Gerät nie in Not, jedoch muss auch festgehalten werden, dass die ganz grossen Prüfsteine ausbleiben.

Bastien Conus, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Agiert in der Viererabwehr auch unter Smiljanic als purer Linksverteidiger. Das bedeutet nicht, dass er seine Rolle nicht offensiv interpretieren dürfte. Gibt aus der Distanz den ersten gefährlichen Schuss der Partie ab, danach ist er vor allem ein solider und eifriger Arbeiter gegen stärker werdende Gäste.

Allen Njie, Note 4

In der neuen Formation werden ihm im Mittelfeld Partner zur Seite gestellt. Njie, der seit Wochen mit schwankender Form zu kämpfen hat, nimmt das viel von seiner Last. Ist in den Zweikämpfen wach und präsent. In der zweiten Halbzeit kann er dem anstürmendem Gegner jedoch nicht mehr viel entgegensetzen und wird ausgewechselt.

Olivier Jäckle, Note 5

Marc Schumacher / freshfocus

Boris Smiljanic entscheidet sich im Mittelfeld für ein System mit Raute. Auf Halbrechts im Zentrum ist Jäckle gut aufgehoben, weil er nicht den alleinigen Sechser spielen muss. Von rein defensiven Pflichten befreit, kann er sich auf sein Aufbauspiel konzentrieren. Entfaltet einen ungeahnten Offensivdrang. Dass er das 1:0 erzielt, ist nur folgerichtig. Findet mit seinen Zuspielen immer wieder den freien Mann, egal wie kompliziert sich der Passweg auch gestaltet. Kurzum: sein bestes Saisonspiel.

Nikola Gjorgjev, Note 4

Rückt vom Flügel wieder ins Zentrum, wo er in dieser Saison seine besten Spiele gemacht hat. Ist ballgewandt und passsicher, aber insgesamt unauffällig.

Valon Fazliu, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Wird erstmals seit langer Zeit nicht als Stürmer eingesetzt, sondern agiert als Zehner hinter dem Zweiersturm. In einer seiner besten Szenen berührt er paradoxerweise gar nicht den Ball: Anstatt nach Pass von Tasar zu schiessen, steigt er mit einer Finte über den Ball und überlässt für den besser postierten Jäckle hinter ihm. So fällt das Führungstor. Später verwertet er den Penalty zum 3:2 eiskalt. Hat wieder einmal entscheidenden Anteil am Sieg.

Varol Tasar, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Er gibt einfach nicht auf. Auch dann nicht, nachdem die ersten Zuspiele misslungen sind. Einmal bedrängt er seinen Yverdoner Gegenspieler derart hartnäckig, dass er ihm den Ball abnimmt. Dieses Mal legt Tasar genau richtig ab – Jäckle vollendet sein Zuspiel. Ein lauf- und kampfstarker Auftritt. Im Abschluss bleibt er zwar abermals glücklos. Doch wenn er mit dieser Intensität weitermacht, ist das nächste Tor nur eine Frage der Zeit.

Shkelzen Gashi, Note 4

Geniesst auch unter dem neuen Trainer gleich das Vertrauen und spielt von Beginn an. Viel Gelegenheit, Einfluss zu nehmen, hat er nicht. Kurz vor der Pause muss er angeschlagen ausgewechselt werden. Verlässt humpelnd und begleitet von Fangesängen den Platz.

Nuno da Silva, Note 5,5

Marc Schumacher / freshfocus

Kommt noch in der ersten Halbzeit für den verletzten Gashi ins Spiel. Ist sofort ein Gewinn: Erzielt er das 2:1 und holt den Penalty zum 3:2 heraus. So befreit man sich aus einer Formschwäche.

Marco Thaler, Note 2,5

Marc Schumacher / freshfocus

Ungeschickter kann ein Einstand gar nicht sein. Zur zweiten Halbzeit für Qollaku eingewechselt, nur sechs Minuten später will er Goalie Enzler anspielen, aber sein Rückpass gerät zu kurz, so dass Yverdons Stürmer zum 1:1 einschieben kann. Vor dem 2:2 stellt er sich im Zweikampfverhalten tölpelhaft an. Findet einfach nicht aus seinem Tief.

Nicht bewertet:

60. Eberhard für Njie

87. Avdyli für Gjorgjev, Almeida für Tasar

