FC Aarau: Die Noten zum ersten Heimsieg der Saison

FCA-Noten Die Torschützen Kronig und Thaler sowie Fazliu und Njie mit den besten Noten, ungenügend ist beim Sieg gegen Wil keiner Beim ersten Heimsieg der Saison überzeugt der FC Aarau als Kollektiv. Keine Note ist ungenügend. Jan Kronig und Marco Thaler stechen beim 2:1 gegen Wil dank ihren Toren heraus - eine Woche, nachdem sie gegen Stade Lausanne-Ouchy noch harsch kritisiert wurden. Und: Valon Fazliu wird immer mehr zur prägenden Figur des Offensivspiels. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 04.09.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Lange Zeit hat er kaum etwas zu tun, und die wenigen Wiler Abschlüsse kommen meist direkt auf ihn. Eine Viertelstunde vor dem Ende verhindert er das Anschlusstor mit einer spektakulären Parade gegen Nikolas Muci. Kurz darauf trägt er eine kleine Mitschuld am Gegentor, weil er eine Flanke etwas unkonventionell wegfaustet, statt sie zu fangen, worauf der nächster Angriff auf sein Tor rollt, und das Wiler Treffer doch noch fällt.

Marco Thaler, Note 5

Das Spiel wird für ihn zum Ereignis. Er erzielt ein Tor, und das kommt selten genug vor. Letztmals war er in der Challenge League vor über sechs Jahren erfolgreich. Das persönliche Erfolgserlebnis krönt einen guten Auftritt mit weniger Fehlern als noch vor einer Woche gegen Stade Lausanne-Ouchy. Er löst die heikle Aufgabe gegen den schnellen Josias Lukembila mit Routine und guter Antizipation; in gefährliche Laufduelle lässt er sich gar nicht erst ein.

Olivier Jäckle, Note 4

Weil Aarau den Gegner weitgehend dominiert, hat er als Abwehrpatron kaum heikle Momente zu überstehen. Hat die Zuschauer nach mittlerweile fünf Spielen in Folge als zentraler Spieler der Dreierabwehr an ein gehobenes Niveau gewöhnt. Abzug in der Note gibt es, weil er beim Gegentor schlecht und zu weit weg steht von Torschütze Nikolas Muci.

Jan Kronig, Note 5

Bestätigt die Eindrücke, die man von ihm in fünf der vorherigen sechs Spiele gewonnen hat: Er spielt in der Dreierabwehr auf einer Position, die auf ihn zugeschnitten ist. Die etwas schwächere Leistung vor Wochenfrist gegen Lausanne-Ouchy kann man als Ausreisser nach unten abtun. Gegen Wil wieder ohne Fehl und Tadel und sogar mit einem der raren Torerfolge. Letztmals hat er vor rund einem Jahr getroffen.

Nuno da Silva, Note 4

Ein Spiel, in dem er weder auf- noch abfällt. Vorne ohne entscheidenden Beitrag, hinten ohne entscheidenden Fehler. Allerdings wirkt er in seinem willigen Defensivverhalten manchmal etwas ungestüm. Verursacht in der ersten Halbzeit so zwei gefährliche Freistösse von der rechten Seite. Wird nach 66 Minuten durch Varol Tasar ersetzt.

Mischa Eberhard, Note 4,5

Interpretiert die Rolle zwischen defensivem und offensivem Mittelfeld mit viel Laufpensum, aber ohne nennenswerte Offensivaktionen. Aber eben: Er geht im Mittelfeld die weiten Wege und leistet so Allen Njie im Raum vor der Abwehr wertvolle Unterstützung.

Allen Njie, Note 5

Er ist nicht der geborene Stratege, und man wünscht sich ihm zur Seite manchmal einen ruhenden Pol. Aber wenn seine Zweikämpfe so gut und seine Dribblings so erfolgreich sind wie gegen Wil, dann ist er im Aarauer Spiel eine Attraktion. Dass er zum dritten Mal in Folge ohne Verwarnung bleibt, offenbart, dass er sich in der modifizierten Rolle als alleiniger Sechser immer besser zurechtfindet.

Bastien Conus, Note 4,5

Mit mehr Einfluss vorne und mehr Souveränität hinten als Nuno da Silva, sein Pendant auf der anderen Seite. Bereitet in der ersten Halbzeit drei Torchancen durch Shkelqim Vladi vor und provoziert nach einer Stunde mit einem unerschrockenen Lauf die Gelb-Rote Karte gegen Wils Marcin Dickenmann.

Valon Fazliu, Note 5

Die Zahlen belegen, dass er im Aarauer Spiel angekommen ist. Mit seinen zwei Assists ist er nun bei sechs Skorerpunkten - und alle realisiert in den letzten vier Partien. Ist aber auch sonst stets im Zentrum des Aarauer (Offensiv-)Spiels: Verteilt die Bälle im Halbfeld, sucht den entscheidenden Pass im Strafraum oder geht selbst in den Abschluss. Sein bester Auftritt für Aarau.

Nikola Gjorgjev, Note 4

Das wurde über ihn schon mehrmals geschrieben: Bei seiner brillanten Technik und Ballsicherheit müsste vorne mehr herausschauen. Wartet seit fünf Spielen auf seinen zweiten Treffer. Hätte diesen kurz nach der Pause bei einem Konter zwingend erzielen müssten; damit hätte er seinem Team und den Zuschauern das finale Zittern erspart.

Shkelqim Vladi, Note 4,5

Bleibt erst zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Tor, zeigt aber trotzdem eine gute Leistung. Kämpft wie ein Löwe um jeden Ball, erobert diesen immer wieder und holt so in der Schlussphase wertvolle Zeit heraus. Wäre ihm ein Tor gelungen, hätte er Bestnoten verdient. So gibt es Abzug, weil er viermal aus guter Position nicht trifft. Einmal hat er aber auch grosses Pech, als sein Gewaltschuss an die Latte fliegt.

Varol Tasar, Note 4

Wird vom Publikum bei seiner Einwechslung nach 66 Minuten mit grossem Applaus empfangen. Danach läuft das Spiel zunächst an ihm vorbei, ehe er sich in den Schlussminuten doch noch zeigt: Mit einem geschickten Steilpass auf Fazliu und einem Schuss von der Strafraumgrenze, der allerdings deutlich über das Tor fliegt.

Zu kurz im Einsatz für eine Benotung:

66. Bunjaku für Eberhard

83. Avdyli für Gjorgjev

83. Hunziker für Conus

