FC Aarau: Das sind die Noten nach der Niederlage gegen Ouchy

FCA-Noten Enzler pariert, Bunjaku trifft – doch zu viele Spieler sind gegen Ouchy ungenügend. Deshalb geht die Negativserie weiter Zu viele ungenügende Noten: Mehr als die Hälfte der Aarauer, welche beim 1:2 gegen Lausanne-Ouchy mindestens 45 Minuten im Einsatz standen, bekamen eine ungenügende Note. Trotzdem hätte es fast zum Ausgleich gereicht. Doch Valon Fazliu lag kurz vor Schluss im Positionsoffside. Das passte irgendwie: Der Stürmer war der Schwächste seines Teams. Stefan Wyss. Lausanne Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Spielte hinten raus ein paar risikoreiche Pässe. Aber es ging immer gut. In seiner Kernkompetenz ohne Fehl und Tadel. War bei beiden Gegentoren ohne Chance und verhinderte in der Schlussphase zweimal einen weiteren Treffer.

Arijan Qollaku, Note 3,5

Stand irgendwie am Ursprung des ersten Gegentores, denn er wurde beim Konter und dem schnellen Auswurf des gegnerischen Keepers als erster überlaufen. Beim zweiten Tor von Ouchy stand er viel zu weit weg von Torschütze Nathan Garcia.

Imran Bunjaku, Note 4,5

Lange Zeit war einem nicht bewusst, dass er auf dem Platz war. Das musste nichts Schlechtes bedeuten. Denn er spielte ruhig und ohne Fehler. Und dann fiel er dort auf, wo man es von ihm am wenigsten erwartete: im gegnerischen Strafraum als Torschütze.

Jan Kronig, Note 4,5

Nach dem Hinspiel hatte er einige Tage Schwindelanfälle - so sehr wurde er von Ouchys Teddy Okou durchgewirbelt. Doch diesmal fehlte der Topskorer der Waadtländer, und Kronig war wieder, was er schon die ganze Saison ist und auch schon in der Dreierabwehr gewesen war: der Verlässlichste in der Aarauer Verteidigung. Spielte in der Schlussphase nach der Auswechslung von Conus auf der Position des linken Aussenverteidigers.

Bastien Conus, Note 4

Nach vorne wie erwartet deutlich aktiver als sein Pendant Qollaku auf der anderen Seite. Ausser einer präzisen Flanke auf Shkelzen Gashi in der Startphase aber ohne zählbare Wirkung. Er ist letztlich kein Gewinner der Umstellung auf die Viererabwehr. Seine Power nach vorne kam weiter vorne im Couloir besser zur Geltung.

Mischa Eberhard, Note 3,5

Im halbrechten Mittelfeld lief das Spiel weitgehend an ihm vorbei. Nach enttäuschenden 45 Minuten war das Spiel für ihn zu Ende. Eine der schwächeren Leistungen in dieser Saison.

Olivier Jäckle, Note 4

War wie schon gegen Neuchâtel Xamax der Patron im Mittelfeld und meist Ausgangspunkt der Aarauer Angriffe. Überzeugte mit grosser Präsenz, Abzug gibt es, weil viele seiner weiten Zuspiele nicht ankamen. Auch er konnte beim 0:1 den Konter nicht verhindern, weil er in dieser Aktion im Zentrum von seinen Mitspielern alleine gelassen wurde. Bewies aber, dass er auch im zentralen Mittelfeld ein wichtiger Spieler ist.

Silvan Schwegler, Note 3,5

Durfte in der Meisterschaft erstmals seit etwas mehr als einem Jahr von Beginn weg spielen. Sein Einfluss halblinks im Mittelfeld war gering, weil er zwar teilweise gute Ideen hatte, in der Ausführung aber zu zaghaft war. Wurde zur Pause ausgewechselt.

Nikola Gjorgjev, Note 4

Wie gewohnt lief auf den letzten 30 Metern sehr viel über ihn. Eine Halbzeit lang fehlte es allerdings an der Effizienz, weil er die Bälle oft zu lange bei sich hielt und so das Spiel verschleppte. Lief sich dann aber vor dem 1:1 bei der einstudierten Freistossvariante schön frei und bediente in der Mitte Torschütze Bunjaku.

Valon Fazliu, Note 3

Sein Auftritt war eine Enttäuschung. Von ihm muss mehr kommen als nur die Beteiligung an der Ausführung des Freistosses, der zum 1:1 führte. Einen gefährlichen Abschluss hatte er nicht. Hatte ausserdem Pech, dass er im Offside lag, als ihn Andrin Hunziker beim vermeintlichen 2:2 kurz vor Schluss anschoss.

Shkelzen Gashi, Note 3,5

Nach den zwei Toren gegen Xamax konnte er nicht nachlegen. Und wer weiss, wie dieses Spiel gelaufen wäre, wenn er schon nach fünf Minuten frei stehend mit dem Kopf das Führungstor erzielt hätte. Doch der Ball rutschte ihm über den Scheitel. Eine weitere gute Chance beim Stande von 0:0 vergab er, indem er zu überhastet abschloss. Sein grosser Wille zahlte sich diesmal nicht aus.

Varol Tasar, Note 3,5

Er gehörte eher überraschend nicht zur Startformation. Holte nach seiner Einwechslung unmittelbar nach der Pause den Freistoss heraus, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte. Blieb ansonsten blass.

Allen Njie, Note 3,5

Widerlegte den Trainer nicht, der ihn zu Beginn auf die Bank setzte. Verlor viele Bälle und liess sich vor dem 1:2 auf der linken Seite zu leicht ausdribbeln. Er kann nicht verbergen, dass die drei Spielsperren ihn völlig aus dem Rhythmus gebracht haben. Ist weit von der exzellenten Form vom Spätsommer entfernt.

Nicht bewertet:

68. Thaler für Conus

82. Hunziker für Jäckle

82. Da Silva für Qollaku

