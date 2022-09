Newsticker: Die aktuellen News rund um den FC Aarau

11:15 Uhr Samstag, 3. September

Mickaël Almeida auf dem Absprung

Aaraus Trainer Stephan Keller kann gegen Wil personell ein weiteres Mal (fast) aus dem Vollen schöpfen. Die Stammkräfte stehen zur Verfügung – keiner ist verletzt oder gesperrt. Nicht zum Aufgebot gehört wie schon letzte Woche gegen Lausanne-Ouchy der Stürmer Mickaël Almeida. Der 23-jährige Franzose hat dem FC Aarau mitgeteilt, dass er sich um einen Transfer bemüht. Er trainiert derzeit individuell.

Ob Almeida tatsächlich noch wechselt, ist indes noch nicht klar. In den meisten Ländern – so auch in der Schweiz – ist die Transferperiode abgeschlossen. Aber noch nicht überall: So wäre für Almeida beispielsweise ein Transfer nach Belgien, Portugal oder in die Türkei noch möglich.

Almeida, vor anderthalb Jahren von Chiasso zum FCA gestossen, hat seit längerer Zeit keinen Stammplatz mehr. In der Startformation stand Almeida letztmals am 19. November 2021. In der vergangenen Saison gelangen ihm in der Challenge League bloss zwei Treffer. Heuer kam er in der Meisterschaft zu fünf Teileinsätzen. Immerhin erzielte er im Cup gegen Zweitligist Bischofszell vier Tore.