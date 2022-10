Newsticker: Die aktuellen News rund um den FC Aarau

13:30 Uhr Freitag, 15. Juli

Wegen WM: Die Winterpause beginnt dieses Jahr früher

In der Saison 2022/23 beginnt die Winterpause wegen der WM in Katar für einmal schon Ende November. Die 18. Runde ist auf das Wochenende vom 25. bis 27. November terminiert. Dannzumal läuft bereits die WM. Die zweite Saisonhälfte beginnt Ende Januar. Der FC Aarau spielt in den ersten neun Runden sieben Mal am Freitag. Vier Mal bestreitet er das TV-Spiel auf «blue Zoom». Die 1. Runde im Cup, in welcher Aarau auf den Zweitligisten Bischofszell trifft, findet am 20./21. August statt.