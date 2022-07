Newsticker: Die aktuellen News rund um den FC Aarau

22:14 Uhr Donnerstag, 28. Juli

Donat Rrudhani mit erstem Tor für YB

Nach dem verpassten Aufstieg hat Donat Rrudhani ein Angebot der Berner Young Boys angenommen. Sein Debüt in der Super League feierte er am vergangenen Samstag in Sion mit einem Kurzeinsatz. Zuvor spielte er bereits in der Qualifikation für die Conference League. Am Donnerstagabend ist ihm im Rückspiel gegen den lettischen Vertreter das erste Tor im Dress der Berner gelungen. Nach Zuspiel von Jean-Pierre Nsame markiert der Mittelfeldspieler das 2:0 und damit kurz vor der Pause die Vorentscheidung in diesem Duell.

Donat Rrudhani jubelt nach dem Tor zum 2:0. Freshfocus

«Es ist wie ein Traum für mich. Ich darf in der besten Mannschaft der Schweiz spielen und konnte noch ein Tor erzielen – für die Fans und für meine Familie. Es ist wirklich sehr schön gewesen», sagt ein überglücklicher Rrudhani nach dem Spiel gegenüber SRF. Er sei voller Emotionen, gerade weil seine Familie im Stadion war, sagt er weiter. Und er hoffe, es sei nicht sein letztes YB-Tor gewesen.