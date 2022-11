Müssen Burki und Smiljanic ihr Comeback beim FC Aarau geben?

FCA-Kolumne Schiesst Spielersportchef Sandro Burki den FC Aarau in die Super League? Reto und Marco sind Fans des FC Aarau. Während Marco alles rosa sieht und den FCA schon fast in der Champions League, ist Reto der geborene Pessimist. Gemeinsam leben sie in einer WG, in der sich alles um ihre Liebe dreht, um den FC Aarau. Wir hören ihnen regelmässig zu. Sportredaktion AZ Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Wird aus Boris Smiljanic (l.) bald ein Spielertrainer und aus Sandro Burki (r.) ein Spielersportchef? Fabio Baranzini

Reto: Was für ein Debakel in Wil! Ich hätte allen die Note eins verteilt, wenn ich benotet hätte. Zuerst jammern und dann schon im zweiten Spiel so überhaupt nicht liefern – das macht mich hässig.

Marco: Allen eine Eins verteilen wäre unfair. Du weisst ja nicht, wer sich für den Trainerwechsel ausgesprochen hat.

Reto: Egal. Ich verstehe, warum viele der nach Wil mitgereisten Fans die Spieler konfrontieren wollten.

Marco: Ich auch. Das Gebotene war wirklich nur schwer zu ­ertragen.

Reto: Weisst du, was mich am ­allermeisten stört? Da fordern die Spieler bessere Arbeits­bedingungen und bestreiken dann ihre Leistung, obwohl sie gehört wurden.

Marco: Das ist ein spannender Gedanke. Und die Fans sind in deiner Gleichung die Gewerkschafter, die nun Forderungen stellen?

Reto: Eher die Arbeitgebervertreter. Wir sind ja in erster Linie Fans des FC Aarau. Angestellte wechseln, die Liebe zum Verein bleibt.

Marco: Das hat was. Lohner­höhungen sind in diesem Jahr also vom Tisch?

Reto: Streichen wir erst einmal die Boni. Aber ich habe noch eine andere Idee, wie der Druck auf die Revoluzzer im Team ­erhöht werden könnte.

Marco: Die Ferien streichen?

Reto: Nein, der FC Aarau sollte Boris Smiljanic als Spielertrainer lizenzieren lassen. Er war ein sackstarker Verteidiger. Das hat er bestimmt nicht alles verlernt und konditionelle Mängel kann er mit gutem Stellungsspiel ausgleichen. Er ist 46. Das ist ja noch nicht so alt.

Marco: Smiljanic als Stabilisator der wackligen Defensive?

Reto: Und als Konkurrent für die Spieler. Nach dem Motto: «Ihr wolltet es so und jetzt zittert ihr um den Stammplatz.»

Marco: Und im Sturm das gleiche Spiel mit Petar Aleksandrov?

Reto: Unbedingt. Und es kommt noch besser: Im Mittelfeld kann Sandro Burki wieder einsteigen.

Marco: Hat Philipp Bonorand auch einmal gespielt?

Reto: Ihn brauchen wir weiterhin in der Rolle als Präsident.

Marco: Wieso?

Reto: Wenn das Kader auch nach diesen Verstärkungen noch nicht den Ansprüchen genügt und konkurrenzfähig ist, wenn es um den Aufstieg geht, muss er dafür sorgen, dass die Verträge nicht verlängert werden. So haben es alle selbst in der Hand.

Marco: Das tönt fair.

Reto: Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir: Spielersportchef Burki schiesst den FC Aarau in die Super League. Note sechs für alle.

