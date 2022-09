Macht es der FC Aarau wie Federer? Händchenhalten, Tränen, 0:6?

FCA-Kolumne Macht es der FC Aarau wie Federer: Händchenhalten, Tränen und ein 0:6? Reto und Marco sind Fans des FC Aarau. Während Marco alles rosa sieht und den FCA schon fast in der Champions League, ist Reto der geborene Pessimist. Gemeinsam leben sie in einer WG, in der sich alles um ihre Liebe dreht, um den FC Aarau. Wir hören ihnen regelmässig zu. Sportredaktion AZ Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Andrin Hunziker und Bastien Conus (r.) klatschen sich ab. Marc Schumacher / freshfocus

Marco: Roger Federer hat mich berührt.

Reto: Wieso?

Marco: Er hört nach drei Niederlagen in Serie auf und geht trotzdem als Sieger.

Reto: Und in der gleichen Woche verlieren wir ein Testspiel gegen den FC Luzern mit 0:6.

Marco: Das passt doch wunderbar!

Reto: Wie jetzt? Das macht dir Mut?

Marco: Ja, weil wir wie Federer sind. Der hat seinen letzten Satz in einem Einzel auf der Tour auch 0:6 verloren. Das war 2021 im Viertelfinal von Wimbledon. Und weisst du was? Niemanden interessiert das. Genau gleich wird es mit unserem 0:6 gegen Luzern sein, wenn wir am Ende der Saison als Sieger dastehen und den Aufstieg feiern.

Reto: Roger hat dann aber auch noch sein Doppel mit Nadal am Laver Cup verloren und schliesslich die Partie mit Team Europe gegen Team World. Was heisst das deiner Logik nach für den FC Aarau?

Marco: Wir spielen kein Doppel. Wir gewinnen am kommenden Freitag also locker in Yverdon.

Reto: Ich bin vor allem froh, geht es jetzt wieder los. Die Nationalmannschaftspausen finde ich sehr nervig.

Marco: Du bist kein Fan der Nati?

Reto: Nein. Es spielt ja keiner vom FC Aarau.

Marco: Da muss ich an Shkelqim Vladi denken. Es ist schon unglaublich bitter, dass er sich verletzt hat.

Reto: Weiss man eigentlich nun, was er genau hat?

Marco: Nein, der FC Aarau sagt nur, dass es sich um eine Knieverletzung handelt. Er wird aber nicht so lange ausfallen, wie man befürchtet hat. Es heisst, vielleicht sei sogar ein Einsatz vor der Winterpause möglich.

Reto: Das wiederum erinnert mich an Federer, macht mir aber weniger Mut.

Marco: Wieso?

Reto: Federer hatte zuletzt ja auch immer Probleme mit dem Knie und hoffte, dass es besser wird.

Marco: Vladi ist 22. Federer 41. Das kannst du nicht vergleichen. Spätestens nach der Winter­pause wird uns Vladi wieder verzücken.

Reto: Der FC Aarau könnte ja aus der Rückkehr von Vladi auch so ein Brimborium machen wie am Laver Cup. Ich sehe es schon vor mir: Händchenhalten, Tränen und ein 0:6.

Marco: Federer hat am Laver Cup nicht 0:6 verloren!

Reto: Das stimmt. Aber anders als Federer sind wir noch längst nicht da, wo Niederlagen keine Rolle mehr spielen.

Marco: Im letzten Saisonspiel dann schon, wenn der Aufstieg schon feststeht.

