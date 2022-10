Keine Siege, wenig Biss: Der FC Aarau braucht einen Zahnarzt

FCA-Kolumne Keine Siege, zu wenig Biss: Braucht der FC Aarau einen neuen Zahnarzt? Reto und Marco sind Fans des FC Aarau. Während Marco alles rosa sieht und den FCA schon fast in der Champions League, ist Reto der geborene Pessimist. Gemeinsam leben sie in einer WG, in der sich alles um ihre Liebe dreht, um den FC Aarau. Wir hören ihnen regelmässig zu. Sportredaktion AZ Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Spiel zum Vergessen: Der FC Aarau geht in Vaduz unter. Michael Zanghellini/Freshfocus

Reto: Beim Zähneputzen wurde mir gestern Abend plötzlich klar, was dem FC Aarau derzeit fehlt. Ich weiss jetzt, warum wir in einer Resultatkrise stecken und offenbar nicht mehr gewinnen können.

Marco: Da schwant mir schon wieder Böses. Aber wenn deine Idee unser Problem in der Abwehr lösen kann, bin ich ganz Ohr. Denn so, wie es ist, kann es nicht weitergehen. Da sind wir uns einig.

Reto: Die Lösung ist so einfach, mich erstaunt, dass sie Stephan Keller noch nicht gefunden hat.

Marco: Ich glaube, Keller und du denken in anderen Sphären, ja in anderen Galaxien. Und ich will jetzt nicht unsere Freundschaft strapazieren: Aber deine Umlaufbahn endet meist in einer Sackgasse.

Reto: Papperlapapp. Jetzt hör mir einfach zu.

Marco: Also, dann erklär es mir: Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, spontan im Badezimmer das letzte Puzzleteil ­gefunden, das uns den Aufstieg ­sichert?

Reto: Genau. Wir haben beim FC Aarau doch so vieles: einen Präsidenten, einen Sportchef, einen Cheftrainer, der mehrere Assistenten hat. Dazu kommen der Platzwart, Physios und was weiss ich nicht alles. Aber eigentlich bräuchten wir einen Team-Zahnarzt. Und den haben wir nicht.

Marco: Wir haben keinen Zahnarzt?

Reto: Zumindest keinen, den ich offiziell auf der Website finde. Dabei wäre es doch so einfach: Was fehlt uns derzeit?

Marco: Das ist einfach: eine Abwehr ohne Löcher.

Reto: Genau. Uns fehlt der Biss. Das war gegen Vaduz offensichtlich. Ich sag es mal so: Ich würde als Verein mal die Haftcrème wechseln, wenn meine Dritten wackeln.

Marco: Und dafür braucht es den Zahnarzt?

Reto: Natürlich, der löst doch die Probleme.

Marco: Auch im Fussball?

Reto: Wer weiss. Aber es ist doch so: Wenn die Behandlung nichts bringt, zieht man den Zahn.

Marco: Das tut aber weh.

Reto: Vieles, das hilft, tut zuerst einmal weh.

Marco: Das stimmt. Aber ich verstehe immer noch nicht, worauf du hinaus willst?

Reto: Stephan Keller sagte vor dem Spiel gegen Vaduz, der FCA wolle sich in der Spitzengruppe festbeissen. Das hat ganz offensichtlich nicht funktioniert: Wir haben verloren.

Marco: Leider.

Reto: Das heisst, unser Biss ist gerade nicht gut. Wen brauchen wir also?

Marco: Einen neuen Zahnarzt.

Reto: Oder so...

