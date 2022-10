Nach Pleite gegen Basel: Homöopathie gegen den FC-Aarau-Fluch?

FCA-Kolumne Homöopathie gegen den FC-Aarau-Fluch? «Wir sind verloren» Reto und Marco sind Fans des FC Aarau. Während Marco alles rosa sieht und den FCA schon fast in der Champions League, ist Reto der geborene Pessimist. Gemeinsam leben sie in einer WG, in der sich alles um ihre Liebe dreht, um den FC Aarau. Wir hören ihnen regelmässig zu. Sportredaktion AZ Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Spieler des FC Aarau nach dem Spiel gegen Yverdon. Claudio De Capitani / freshfocus

Reto: Ich wünschte, wir hätten nie gegen den FC Basel gespielt.

Marco: Wieso das?

Reto: Weil es uns den Aufstieg kostet.

Marco: Moment! Wir liegen in der Tabelle auf Rang zwei, der direkt zum Aufstieg berechtigt. Wir haben sechsmal in Serie in der Meisterschaft nicht ver­loren. Wir sind voll im Fahrplan.

Reto: Und trotzdem war es das jetzt mit dem Aufstieg.

Marco: Auf die Erklärung bin ich jetzt aber gespannt!

Reto: Unser Spiel in Yverdon war das schlechteste in der ganzen Saison. Das einzig Gute war das Resultat.

Marco: Na und? Jede Mannschaft hat mal ein schlechtes Spiel. Deswegen jetzt gleich den Teufel an die Wand zu malen, ist typisch für dich.

Reto: Das hat nichts mit dem Teufel zu tun. Das FCB-Spiel hat böse Geister geweckt.

Marco: Und ich sollte jetzt Angst haben?

Reto: Schau, es ist ganz einfach: Wir waren gegen den grossen FC Basel sehr nahe am Sieg. Und immer wenn wir nahe an etwas Grossem sind, kommt es danach knüppeldick. Ich erinnere an die Barrage gegen Xamax. Oder im vergangenen Jahr, als wir das schwierigere Spiel in Schaffhausen gewannen und wie der Aufsteiger aussahen, um es dann gegen Vaduz doch zu verdaddeln.

Marco: Stört es dich, wenn ich singe? Ich kann das alles nicht mehr hören.

Reto: Aber es ist doch so: Immer wenn wir glauben, jetzt sind wir wer, geht es danach gründlich in die Hosen. Ich habe dich noch im Ohr, wie du mir eine Woche lang vorgeschwärmt hast, dass wir super-league-tauglich sind, dass der Aufstieg nur noch Formsache ist. Dass der FC Basel froh sein musste, nicht verloren zu haben.

Marco: Stimmt ja alles.

Reto: Eben nicht! Das hat das Spiel in Yverdon doch klar gezeigt. Das FCB-Spiel war gross, keine Frage. Aber jetzt beginnt der Absturz! Ich kann schon gar nicht mehr schlafen.

Marco: Wegen der bösen Geister, die einen Fluch über den FC Aarau gelegt haben?

Reto: Hör bitte auf, dich lustig zu machen. Ich meine es ernst! Von mir aus nenne es, wie du willst: Aber die Vergangenheit und vor allem das Yverdon-Spiel zeigen deutlich, dass es jetzt vorbei ist mit der Herrlichkeit.

Marco: Mich nimmt echt Wunder, was dich geritten hat? Jetzt trink einen Baldriantee oder nimm ein paar Globuli und am Freitag ­gehen wir ins Brügglifeld und ­sehen, wie wir den FC Thun ­zerlegen.

Reto: Homöopathie als Ausweg? Wir sind verloren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen