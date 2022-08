Astrologie beim FC Aarau und ein Platzwart mit Zug aufs Tor

FCA-Kolumne Die Venus war schuld – und warum beim FC Aarau der Platzwart am meisten Zug aufs Tor hat Reto und Marco sind Fans des FC Aarau. Während Marco alles rosa sieht und den FCA schon fast in der Champions League, ist Reto der geborene Pessimist. Gemeinsam leben sie in einer WG, in der sich alles um ihre Liebe dreht, um den FC Aarau. Wir hören ihnen regelmässig zu. Sportredaktion AZ Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Der Rasen im Brügglifeld gilt als bester der Schweiz. Verantwortlich: Gil Hemmi. Valentin Hehli

Reto: Vielleicht sollte ich mich beruflich umorientieren und mit Kartenlegen und Wahrsagen beginnen.

Marco: Wieso?

Reto: Weil meine Prognosen im Unterschied zu deinen eintreffen. Ich sagte dir schon vor der Saison, dass der Platzwart der wichtigste Mann sei.

Marco: Hä?

Reto: Hast du gesehen, wie Gil Hemmi sprinten kann? Als im Spiel gegen Lausanne eine Eckfahne brach, sauste – ja was sage ich: brauste er ins Stadioninnere und Sekunden später mit Ersatz in der Hand über den Platz. Der hatte viel mehr Zug aufs Tor als alle unsere Spieler während des ganzen Spiels.

Marco: Du meinst am Tor vorbei?

Reto: Haha! Ich sage dir jetzt Mal was: Hast du gesehen, wie Vladi in der dritten Minute aus bester Position über das Tor schoss? Ich habe langsam das Gefühl, sobald du jemanden lobst, trifft er nicht mehr. Erst Fazliu und jetzt Vladi. Lob doch den FC Thun, dann gewinnen wir am Freitag.

Marco: Ich gebe zu, das war unglücklich. Hätte Vladi getroffen, hätten wir vielleicht gewonnen statt verloren.

Reto: Genau das hat auch Trainer Stephan Keller gesagt.

Marco: Er versteht halt wie ich etwas vom Fussball.

Reto: Wir hätten auch gewonnen, wenn der Mond im Widder gestanden und die Venus nicht rückläufig gewesen wäre.

Marco: Bist du jetzt auch noch Astrologe?

Reto: Nein. Aber dieses «was wäre, wenn» ist in etwa so, wie wenn wir bei Madame Etoile die Partie gegen den FC Thun voraussagen lassen würden.

Marco: Also doch lieber Kartenlegen bei dir?

Reto: Ich würde an der Stelle von Stephan Keller alte Aufnahmen von Gilberlandio Rolim da Silva heraussuchen und dann mit den Stürmern mittels Videostudium analysieren, warum er so viel Zug aufs Tor hat.

Marco: Wo spielt dieser Gilberlandio?

Reto: Derzeit ist er vor allem auf Eckfahnen spezialisiert. Gil war mal Profi. In der Saison 2001/02 auch bei uns.

Marco: Jetzt erinnere ich mich! Und eines muss ich jetzt auch noch loswerden: Was Gil hier als Platzwart im Brügglifeld leistet, ist grosse Klasse. Im Brügglifeld hätt es am 1. August kein Feuerwerksverbot gebraucht, so toll ist unser Rasen trotz der Hitze intakt.

Reto: Vielleicht zünden dafür die Spieler am Freitag ein Feuerwerk in Thun.

Marco: Daran zweifele ich keine Sekunde! Obwohl: Diese Thuner sind schon Weltklasse.

Reto: Ich merke, du lernst schnell.

