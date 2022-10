Die Lösung für die Krise beim FC Aarau: Elf Gashis müsst ihr sein

Reto und Marco sind Fans des FC Aarau. Während Marco alles rosa sieht und den FCA schon fast in der Champions League, ist Reto der geborene Pessimist. Gemeinsam leben sie in einer WG, in der sich alles um ihre Liebe dreht, um den FC Aarau. Wir hören ihnen regelmässig zu.

Sportredaktion AZ Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr