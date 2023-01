FC Aarau: Das sind die Erkenntnisse aus dem letzten Testspiel

FCA-Generalprobe Vorne trifft Vladi, hinten steht die Null und für Smiljanic ist es «eine runde Sache»: Das sind die Eindrücke vom Sieg gegen Lustenau Das 3:0 vom Samstag gegen Austria Lustenau steht für eine gelungene Generalprobe des FC Aarau. Trainer Boris Smiljanic ist zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft und sagt: «Es war eine sehr positive Vorbereitung.» Eine Auslegeordnung eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Challenge League. Stefan Wyss, Bregenz Jetzt kommentieren 22.01.2023, 09.00 Uhr

Stürmer Shkelqim Vladi schiesst im Test gegen Austria Lustenau sein erstes Tor für Aarau seit fast fünf Monaten. (Bregenz, 21.01.2023) Sarah Rölli/FC Aarau

Rund eine Stunde war gespielt in Bregenz. Der FC Aarau hatte bis dahin eine gute Partie gezeigt gegen den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau. Er dominierte, er führte 1:0. Und manch einer sehnte da vielleicht bereits den Schlusspfiff herbei. Es war schliesslich auch sehr kalt. Temperaturen von weit unter null Grad wurden gemessen unter der zähen Wolkendecke und bei unangenehmem Wind, der vom nahen Bodensee hinüber wehte.

Doch Aarau-Trainer Boris Smiljanic hatte noch nicht genug gesehen. Denn etwas fehlte ihm offenbar noch: ein substanzieller Beitrag von Shkelqim Vladi. Vom Stürmer, auf dem so grosse Hoffnungen ruhen im Aarauer Umfeld, nachdem er im Herbst zunächst acht Tore erzielt und dann wegen einer Knieverletzung zehn Meisterschaftsspiele verpasst hatte. In der Vorbereitung war er zuvor in jedem Testspiel 45 Minuten zum Einsatz gekommen. Doch Vladi war nur dabei. Er war nicht mittendrin.

Trainer Boris Smiljanic während des Testspiels gegen Austria Lustenau. (Bregenz, 21.01.2023) Sarah Rölli/FC Aarau

Also rief Smiljanic in dieser 60. Minute auf den Platz: «Los, Vladi. Noch etwa zehn Minuten. Gib nochmals alles, Vladi. Gib Energie!» Er weiss: Ein Stürmer braucht Skorerpunkte. Dann wächst sein Selbstvertrauen. Und einen selbstbewussten Goalgetter braucht der FC Aarau im Hinblick auf die Rückrunde, die am kommenden Samstag mit dem Heimspiel im Brügglifeld gegen Thun beginnt, und in der er neun Punkte auf die Aufstiegsplätze aufholen will.

Und siehe da: Die Botschaft des Trainers kam an bei Vladi. In der 67. Minute düpierte der Stürmer einen Gegner, schoss hart aufs Tor, und der mitgelaufene Valon Fazliu schob ein zum 2:0. Sechs Minuten später schickte Nikola Gjorgjev, der Schütze des frühen Führungstores, Vladi in die Tiefe. Kurzer Antritt, trockener Abschluss. 3:0. Es war nur ein Tor in einem Testspiel. Aber es war wichtig für Vladi. Es war sein erster Treffer für Aarau in einem offiziellen Spiel seit dem 27. August und einem Penalty gegen Lausanne-Ouchy.

Nun also war sie ganz und gar gelungen, diese Generalprobe für Aarau. «Eine runde Sache», bezeichnete sie Smiljanic. Sein Team machte die Serie von vier Testspielen innerhalb von 13 Tagen zu einem Steigerungslauf. Hinsichtlich Leistung ebenso wie in den Resultaten. Im Trainingslager in der Südtürkei gab es ein 1:2 gegen Chindia Targoviste aus Rumänien und ein 0:1 gegen Turan Tuvez aus Aserbaidschan. Am letzten Mittwoch dann folgte das 2:0 gegen die U21 des FC Luzern, welche die Rangliste der Promotion League anführt.

Und nun das 3:0 gegen Austria Lustenau, ein Team, das sich «in Österreich hinter den fünf bis sechs Top-Teams eingereiht» habe, wie es Smiljanic bewertete. Zwei Spiele hintereinander ohne Gegentor gab es in dieser Saison – Testspiele inklusive – erst einmal: Im August, als Aarau in Bellinzona (4:0) in der Meisterschaft und dann im Cup in Bischofszell (8:0) zu null spielte. Wie sehr aussagekräftig Leistungen und Resultate in Tests sind, weiss man immer erst ein paar Wochen später, nach den ersten Pflichtspielen. Aber die Testspiele geben zumindest ein paar Anhaltspunkte, und im Falle von Aarau besagen diese: Der FCA ist bereit für die Rückrunde.

Die Abwehr um Aleksandar Cvetkovic blieb in den letzten beiden Testspielen ohne Gegentor. (Bregenz, 21.01.2023) Sarah Rölli/FC Aarau

Smiljanic scheint in den letzten Wochen seine Formation und vor allem ein System gefunden zu haben, das in seinen Augen für diese Mannschaft passt. «Die Spieler haben das Konzept schnell begriffen. Im November machte ich mir noch Sorgen, dass dies ein Prozess von drei bis vier Monaten werden könnte. Aber jetzt bin ich happy und erleichtert, wie weit die Mannschaft ist.»

Aarauer Jubel im letzten Testspiel: Nikola Gjorgjev, Shkelqim Vladi und Mischa Eberhard (von links). (Bregenz, 21.01.2023) Sarah Rölli/FC Aarau

Smiljanic baute das Team so um, dass es nun in einem 4-3-1-2 spielt. Es kristallisierte sich eine Achse heraus mit Torhüter Simon Enzler und Abwehrchef Aleksandar Cvetkovic. Mit Captain Olivier Jäckle im zentralen Mittelfeld und mit Valon Fazliu hinter den Stürmern Varol Tasar und Shkelqim Vladi. Zum Stamm dürfen sich auch die Aussenverteidiger Arijan Qollaku und Bastien Conus sowie der Mittelfeldspieler Nikola Gjorgjev zählen. Wenn Smiljanic sagte, er habe seine Formation «grob im Kopf», dann gibt es vielleicht noch diese zwei Fragezeichen: Spielt in der Innenverteidigung Marco Thaler oder Jan Kronig an der Seite von Cvetkovic? Und komplettiert Nuno da Silva oder Mischa Eberhard die Mittelfeld-Raute?

In Lustenau spielten Thaler und Eberhard, nicht zuletzt auch deshalb, weil Kronig und da Silva am Wochenende krank waren und gar nicht erst an den Bodensee mitgefahren waren. Es fehlten auch Imran Bunjaku und Shkelzen Gashi, die wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel während der gesamten Vorbereitung nur individuell trainierten und wohl noch ein paar Wochen nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten kam Aarau ohne Verletzungssorgen durch die letzten Wochen. Auch deshalb zog Smiljanic positiv Bilanz: «Es war eine sehr gute Vorbereitung.»

