FC Aarau: Steht der neue Trainer schon am Freitag an der Linie?

FCA auf Trainersuche Der FC Aarau auf Trainersuche: Schon am Freitag könnte der Neue an der Linie stehen Womöglich dauert die Suche nach dem Nachfolger von Trainer Stephan Keller nur kurz. Bereits im nächsten Spiel gegen Yverdon könnte der Neue im Amt sein. Der FC Aarau sucht keinen Feuerwehrmann, sondern eine langfristige Lösung. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 01.11.2022, 20.22 Uhr

Sandro Burki am Handy: Der FCA-Sportchef sucht einen Nachfolger für Stephan Keller. Alexander Wagner/FOTO Wagner

Am Dienstagmittag um 12 Uhr schloss der FCA-Sportchef Sandro Burki die Akte Stephan Keller. Die rund 90-minütige Interviewrunde mit Fernsehstationen, Radios und Onlinemedien war vorbei, und die Zeit war gekommen, um sich voll und ganz auf die Zukunft zu konzentrieren.

Erstmals seit über vier Jahren und der Verpflichtung von Patrick Rahmen sucht der FC Aarau wieder extern einen Trainer. Keller war im Juli 2020 vom Assistenten zum Chef befördert worden. Dann blieb er 844 Tage lang Trainer in Aarau. In den letzten 40 Jahren waren nur Ottmar Hitzfeld (1460), Rolf Fringer (1094), Martin Trümpler (1183) und René Weiler (1173) länger im Amt als Keller.

Als sich Burki in sein Büro zurückzog, sassen die Assistenten des scheidenden Trainers Stephan Keller im Nebenzimmer des VIP-Raums des Brügglifelds beim Mittagessen. Soeben hatten sie das Morgentraining mit der Mannschaft beendet.

Es war der Auftakt in die Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel vom Freitag gegen den Tabellenzweiten Yverdon. Sie werden nach aktuellem Stand zusammen mit dem Nachwuchstrainer und letztjährigen Badener Aufstiegscoach Ranko Jakovljevic die Verantwortung für die Mannschaft tragen.

Doch es ist nicht auszuschliessen, dass bereits übermorgen Kellers Nachfolger im Brügglifeld an der Seitenlinie steht. Burki strebt eine schnelle Lösung an. Sein Ziel ist es, schon in diesen Tagen Nägel mit Köpfen zu machen. Und auch wenn es schnell gehen sollte: Es wäre eine langfristige Lösung. Der FC Aarau sucht keinen Feuerwehrmann mit einem Vertrag bis zum Saisonende, der einzig die Aufgabe hat, die Mannschaft in die Super League zu führen. Burki sagte dazu:

«Wir haben zwei Optionen. Entweder wir finden sofort einen Nachfolger für Keller als langfristige Lösung oder wir machen interimistisch mit Ranko Jakovljevic und den aktuellen Assistenztrainern weiter bis zur Winterpause und verpflichten dann einen neuen Trainer.»

Uli Forte (links) ist ohne Job und wäre eine Option als Nachfolger von Stephan Keller (rechts) Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Über Namen kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Uli Forte ist nach seiner Entlassung vor etwas mehr als zwei Monaten bei Arminia Bielefeld ohne Job. Der Zürcher hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er in der Challenge League Erfolg haben kann.

Mit St. Gallen (2009) und dem FC Zürich (2017) schaffte er jeweils den Aufstieg. In der letzten Saison legte er mit dem damaligen Promotion-League-Aufsteiger Yverdon einen beachtlichen Parcours hin. Ob Forte aber der Mann für eine langfristige Entwicklung ist, scheint fraglich.

Ebenso unsicher ist, wie wohlwollend Burki eine Bewerbung von Ciriaco Sforza beurteilen würde. Der frühere Schweizer Nati-Captain und Aarau-Spieler (1988 bis 1990) würde zumindest dem Profil des Entwicklers junger Spieler entsprechen. Dies hat er in Wohlen und Wil bewiesen.

Aber auch der ehemalige Schaffhausen-Trainer Boris Smiljanic ist ohne Job, seit er im letzten Februar als Assistent in Basel aufhörte. Georgios Kefalas/KEYSTONE

Trainer ohne aktuelles Engagement sind auch Boris Smiljanic oder Marc Schneider. Auch sie haben in der Schweiz schon erfolgreich gearbeitet. Und dass der FC Aarau in der aktuellen Situation einen Trainer sucht, der den Schweizer Fussball gut kennt, liegt auf der Hand. Smiljanic erreichte mit dem FC Schaffhausen 2018 in der Challenge League Platz 2. Und Marc Schneider schaffte mit dem FC Thun 2019 einen Platz in der Europa-League-Qualifikation.

