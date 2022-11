FC Aarau: Boris Smiljanic ist der Kronfavorit für das Traineramt

FCA auf Trainersuche Boris Smiljanic ist der Kronfavorit: Was für den früheren Basel- und GC-Verteidiger spricht, und wer Plan B sein könnte Seit Dienstagmittag läuft im FC Aarau die Suche nach einem Nachfolger für Trainer Stephan Keller auf Hochtouren. Einige Signale deuten darauf hin, dass Boris Smiljanic schon am Freitag im Heimspiel gegen Yverdon an der Linie stehen könnte. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 02.11.2022, 17.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Boris Smiljanic ist der Kronfavorit auf die Nachfolge von Stephan Keller als Aarau-Trainer. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Es gibt tatsächlich Fantasten, die von einem Aufstiegs-Revival mit René Weiler träumen. Klar, auch der 49-jährige Winterthurer passt auf das Anforderungsprofil des FC Aarau für den neuen Trainer wie die Faust aufs Auge. Denn was der Nachfolger von Stephan Keller, von dem man sich am Dienstag in gegenseitigem Einvernehmen getrennt hat, unter anderem anbieten muss, ist gemäss FCA-Sportchef Sandro Burki: Kenntnis der deutschen Sprache. Kenntnis des Schweizer Fussballs. Erfahrung als Trainer im Profifussball.

René Weiler, hier im Jahr 2013, war bereits Trainer beim FC Aarau. Foto-Net / Alexander Wagner

Check, check, check! Das alles erfüllt René Weiler – und noch vieles mehr. Nur: Weiler ist nach millionenschweren Engagements in der 2. Bundesliga, bei Anderlecht, in Ägypten und in Japan einem Klub wie dem FC Aarau, mit dem er 2013 den Aufstieg realisiert hatte, längst entwachsen.

Auf dem Radar von Burki waren in den letzten Tagen entsprechend andere Namen. Und einer soll sich dabei in kurzer Zeit zum Kronfavoriten auf den vakanten Trainerposten gemausert haben. Wie aus der Szene bekannt wurde, ist Boris Smiljanic der heisseste Kandidat. Und wenn es die Parteien schaffen, sich in kürzester Zeit und nach wenigen Gesprächen zu finden, dann dürfte Boris Smiljanic am Freitag im Heimspiel gegen Yverdon bereits an der Linie stehen.

Wartet Smiljanic nur noch auf die Zusage von FCA-Sportchef Sandro Burki? Emanuel Per Freudiger

Der 46-Jährige aus Baden wäre eine spannende Lösung. Nicht eine, die auf der Hand lag. Aber auch eine, die gewisse Risiken beinhalten würde. Das hat viel mit dem Renomee Smiljanics als Profi-Trainer zu tun. Er hat nämlich fast keines. In der Super League hat er nie als Chef trainiert. In der Challenge League weist er die Erfahrung von 52 Spielen aus. Damals von September 2017 bis Februar 2019 beim FC Schaffhausen.

Mit Schaffhausen Zweiter in der Challenge League

Doch wer vom Trainer Boris Smiljanic redet, berichtet fast nur Gutes. Das hat viel mit seiner ersten Saison in Schaffhausen zu tun. Über Nacht hatte er vor etwas mehr als fünf Jahren den aktuellen Nationaltrainer Murat Yakin beerbt. Dieser hatte von Schaffhausen als Ersatz für Carlos Bernegger zu den Grasshoppers gewechselt – Smiljanic ging den umgekehrten Weg von Zürich in die Nordostschweiz. Von der U21 von GC zum FCS.

Yakins Fussstapfen waren gross. Er war mit sechs Siegen in die Saison gestartet. Doch Smiljanic füllte sie gut aus. Am Ende wurde er mit Schaffhausen Zweiter, es hätte für die Aufstiegsbarrage gereicht, wenn es diese damals schon gegeben hätte. Smiljanic brachte sich in Schaffhausen erst als smarter Verwalter des Erbes von Yakin ein, dann als guter Entwickler der eigenen Ideen. Er hielt zunächst an Yakins Taktik mit der Dreierabwehr fest und wechselte dann in der Rückrunde auf ein System mit der Viererkette. Er verlor zwar nicht selten, gewann aber noch häufiger, mehr als die Hälfte der Spiele.

Smiljanic profilierte sich als Verfechter eines zielstrebigen und aktiven, aber einfachen Fussballs. Und vielleicht ist es das, was ihn für Aarau zur guten Lösung machen könnte. Zurück zum Einfachen. Das braucht die Mannschaft nach dem anspruchsvollen, in Taktik und System (zu?) vielfältigen Fussball von einem Tüftler und Nerd, wie es Keller einer war.

In Aarau warten einige Weggefährten

In Aarau träfe Smiljanic auf den einen oder anderen früheren Weggefährten. Imran Bunjaku, Arijan Qollaku, Nikola Gjorgjev und Valon Fazliu spielten unter ihm im GC-Nachwuchs, Bunjaku und Qollaku trainierte er später auch in Schaffhausen. In der zweiten Schaffhauser Saison lief es dann nicht mehr so überzeugend. Nach Platz 5 in der Vorrunde wurde Smiljanic nach vier Niederlagen am Stück in der Rückrunde auf Platz 6 klassiert entlassen.

Zuletzt war Smiljanic Anfang Jahr als Assistent von Patrick Rahmen in Basel tätig. Dieses Engagement beendete er aus eigenem Antrieb schon nach acht Wochen wieder. Rahmen war entlassen worden, und Guillermo Abascal, ein anderer Assistent, wurde zum Chef befördert. Die Konstellation habe nicht mehr gepasst, erklärte Smiljanic später zu seinem freiwilligen Abgang vom FC Basel, für den er zwischen 2002 und 2007 selbst gespielt hatte.

Der Plan B könnte Uli Forte sein

Und wenn es mit Smiljanic nicht klappt? Uli Forte (links) könnte Plan B sein. Freshfocus

Und wenn es doch nicht Boris Smiljanic wird? Ein Plan B könnte Uli Forte sein. Der Zürcher ist nach einem haarsträubenden Saisonstart im August beim Zweitbundesligisten Arminia Bielefeld entlassen worden. Jetzt ist er ohne Job und hat sich in Aarau gleich selbst angeboten. Im Gegensatz zu Smiljanic konnte Forte in seiner Karriere schon beweisen, dass er ein Ziel, wie es der FC Aarau in dieser Saison hat, erreichen kann. Zweimal schon stieg Forte von der Challenge League in die Super League auf. Ihm traute man zu, in kurzer Zeit mit einer Mannschaft nahe ans Maximum zu gelangen.

Beim FC Zürich musste Uli Forte gehen, obwohl er den Aufstieg geschafft hatte und auf Platz 3 klassiert war. Alex Spichale

Nur steht Forte nicht unbedingt im Ruf, nachhaltig etwas entwickeln zu können. Dass er in den letzten zehn Jahren nirgends länger als zwei Saison engagiert war, ist teil dieser Schubladisierung. Doch stimmt dies auch? So ein bisschen, lautet wohl die richtige Antwort. Mit dem FC St. Gallen stieg er 2008/09 in der ersten Saison auf und etablierte die Ostschweizer danach weit weg von Abstiegssorgen im Tabellenmittelfeld. Doch in der dritten Saison stieg St. Gallen wieder ab. Forte musste auf dem Weg zur Relegation im März gehen.

Auch den FC Zürich führte Forte 2016/17 zurück in die Super League – und war in der höchsten Liga zur Winterpause auf dem bemerkenswerten 3. Platz klassiert. Doch Präsident Ancillo Canepa war mit der Entwicklung der Mannschaft nicht zufrieden und entliess Forte in der Rückrunde nach wenigen Spielen. Es bleibt bis heute ein schaler Beigeschmack. Denn der Grund für die fehlende Entwicklung war offensichtlich nicht bei Forte zu suchen. Denn bis nach Fortes Abgang schaffte es bis zum Meistertrainer André Breitenreiter über drei Jahre lang kein FCZ-Trainer mehr, den Stadtklub auch nur vorübergehend auf den 3. Platz zu führen.

Wofür steht Uli Forte also wirklich? Vielleicht braucht man sich im Aargau darüber nicht viele Gedanken machen zu müssen. Forte scheint wirklich nur ein Plan B zu sein. Plan A und der Kronfavorit heisst: Boris Smiljanic.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen