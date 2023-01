FC Wohlen: Ein Transfer sorgt für grossen Ärger

FC Wohlen «Für mich ist dieses Vorgehen ein No-Go!»: Ein Transfer sorgt beim FC Wohlen für grossen Ärger Der FC Wohlen verliert in der Winterpause zwei seiner besten drei Torschützen. Obwohl die beiden Abgänge zu erwarten waren, sorgt der Transfer von Nathan Tayey für grossen Unmut. Grund dafür ist das Verhalten des FC Bulle. Nik Dömer Jetzt kommentieren 11.01.2023, 18.43 Uhr

Nathan Tayey wechselt zum FC Bulle in die Promotion League. Alexander Wagner

«Nicht schon wieder der FC Bulle!», haben sich die Wohler wohl gedacht. Nachdem die Freiämter im Spätfrühling 2022 an den Westschweizern in den Aufstiegsspielen scheiterten, müssen sie ihnen nun auch noch mit Nathan Tayey ihren besten Torjäger (acht Treffer in der Hinrunde) überlassen.

Während es sich beim Geschehnis im letzten Juni um eine sportlich verdiente Niederlage handelte, ging es jedoch kurz vor dem Jahreswechsel gemäss Präsident Mike von Wyl überhaupt nicht mit rechten Dingen zu und her. Der Vereinspräsident erklärt: «Wir haben Ende Dezember von einem Kollegen unseres Sportchefs Marko Muslin erfahren, dass der FC Bulle auf seiner Homepage den Wechsel von Tayey verkündet hat. Da waren wir zuerst komplett baff. Wir wussten, dass er beim FC Schaffhausen im Probetraining war, aber von Bulle war nie die Rede.»

Im ersten Moment war der Präsident richtig sauer, überlegte sich gar kurz den Wechsel zu verhindern. Möglich wäre es wohl gewesen: «Tayey hat bei uns einen Vertrag bis Ende Saison. Bei uns laufen solche Dinge seriös, bei ausländischen Spielern wird beispielsweise die Quellensteuer bezahlt. Ausserdem haben wir ihm auch noch Lohn vorgeschossen. Ich hatte entsprechend absolut kein Verständnis dafür, dass er sich einfach aus dem Staub macht und auch, dass der FC Bulle zu keinem Zeitpunkt mit uns Kontakt aufgenommen hat. Für mich ist dieses Vorgehen ein No-Go!»

Der 25-jährige Nathan Tayey begeisterte in Wohlen mit Tempo und Technik. Alexander Wagner

Der Präsident hat mit dem FC Bulle inzwischen per Mail Kontakt und ihnen dabei auch klar seine Meinung gegeigt. Dass man Spieler mit laufendem Vertrag einfach abwerbe, ohne mit seinem Verein in Kontakt zu treten, sei dem FC Bulle auch schon passiert, und dieser würde dieselbe Praxis nun eben auch so anwenden, wurde von Wyl darauf mitgeteilt.

Der Wohler Präsident hat inzwischen eingesehen, dass es keinen Sinn ergibt, am wechselwilligen Franzosen festzuhalten. Ganz nach dem Motto: Reisende soll man nicht aufhalten. Eines erwartet er aber dennoch vom Promotion-League-Aufsteiger: «Den Lohn, den wir Tayey vorgeschossen haben, müssen sie uns bezahlen. Sonst stellen wir uns quer.»

Alessandro Vogt zieht es zum FC St. Gallen

Wie es richtig laufen sollte, zeigte hingegen der FC St. Gallen, der den FC Wohlen zum Schluss der Hinrunde über sein Interesse am Youngster Alessandro Vogt informierte. Inzwischen ist klar: Der 17-jährige Stürmer, der für den FC Wohlen fünf Tore in der bisherigen Saison erzielte, unterschreibt in der Ostschweiz seinen ersten Profivertrag und wird die Rückrunde wahrscheinlich in der Promotion League bei der U21 verbringen.

Der 17-jährige Alessandro Vogt unterschreibt beim FC St. Gallen einen Profivertrag. Daniela Frutiger/Freshfocus

«Spätestens nach dem Auftritt im Cup gegen Servette wussten wir, dass wir Alessandro wahrscheinlich nicht mehr halten können. Aber das ist auch in Ordnung so, der Junge ist bereits länger auf dem Zettel bei mehreren Profivereinen, es wurden während der laufenden Saison immer mehr. Das hat er sich erarbeitet», erklärt der Präsident.

Mike von Wyl kann dem Transfer auch Gutes entnehmen: «Alessandro ist ein Eigengewächs, der hier bei den Wohler Junioren nach einer schwierigen Phase beim Team Aargau die Freude am Fussball wieder entdecken und zu einem Youngster heranreifen konnte. Das spricht auch für unsere Nachwuchsabteilung. Ein solcher Transfer ist Beweis dafür, dass wir nach wie vor ein wichtiger Ausbildungsverein sind.»

Der FC Wohlen braucht neue Qualität

Der FC Wohlen verliert nun also eine geballte Ladung an individueller Qualität. In der Offensive bleibt nur noch Sechs-Tore-Mann Nathan Kisisa übrig. Ohnehin wollte sich der FCW nach verkorkster Hinrunde (Platz 9 zur Winterpause) Verstärkung besorgen. Nun ist Sportchef Marko Muslin mit den zusätzlichen Abgängen von zwei Leistungsträgern besonders gefragt. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir für Nathan Tayey schon sehr bald einen ebenbürtigen Ersatz präsentieren können. Auch auf anderen Positionen sieht es gut aus, momentan sind mehrere Kandidaten im Training. Aber es ist noch nichts spruchreif. Da versuchen wir im Gegensatz zu anderen Vereinen seriös zu arbeiten», betont Präsident Mike von Wyl.

Kleiner Wohler Lichtblick: Stürmer Nathan Kisisa ist nach seiner schweren Verletzung (Gebrochener Fuss) wieder ins Training eingestiegen. Freshfocus / Daniela Frutiger

