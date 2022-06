FC Wohlen: Keine Panik trotz zahlreicher Abgänge

FC Wohlen «Es gibt genügend Spieler, die bei uns kicken möchten»: Keine Panik trotz zahlreicher Abgänge beim FC Wohlen Beim FC Wohlen verabschieden sich nach dem verpassten Aufstieg gleich 12 Spieler und nebenbei auch noch drei Mitglieder aus dem Staff. Trainer Ryszard Komornicki hat damit kein Problem und sagt: «Solange mir nicht meine Frau davonläuft, ist alles in Ordnung.» Nik Dömer Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch gibt es viele Fragezeichen bezüglich dem Wohler Kader für die kommende Saison. Alexander Wagner

Zwei Wochen nach dem bitteren Ausscheiden in der ersten Finalrunde gegen den FC Bulle ist beim FC Wohlen vieles nicht mehr so, wie es mal war. Nicht weniger als 12 Spieler haben den Verein inzwischen verlassen, nebenbei legt der langjährige Sportchef Alessio Passerini sein Amt nieder und auch Co-Trainer Rade Petkovic sowie Goalie-Trainer Draga Dunjic verabschieden sich.

«Die Leute denken vielleicht, dass beim FC Wohlen etwas kaputt ist»

Aber einer, der bleibt: Trainer Ryszard Komornicki. «Ich bin seit dem Ausscheiden in der Aufstiegsrunde richtig angefressen. Nach der Serie gegen Bulle wusste ich gleich, dass ich weitermachen möchte. Ich gebe nicht einfach auf, das ist nicht meine Art. Und es war ja auch nicht alles schlecht, der Verein hat nach vier schwierigen Jahren mal wieder halbwegs erfolgreichen Fussball gezeigt.»

Der Trainer ergänzt: «Die Leute denken nun vielleicht, dass beim FC Wohlen etwas kaputt ist, weil so viele Spieler gegangen sind. Von mir aus können sie das tun, so etwas treibt mich nur noch mehr an. Ich kann es kaum erwarten, nächste Woche wieder mit dem Training zu starten.»

Der FC Wohlen musste sich nach einer souveränen Saison in der Aufstiegsrunde gegen Bulle geschlagen geben. Alexander Wagner

Komornicki ist sich sicher: Das Wohler Kader verfügt noch immer über viel Klasse: «Uns haben einige Spieler verlassen, die zwar einen grossen Namen haben, jedoch in der letzten Saison mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Wir konnten sie jeweils ersetzen und haben am Ende souverän die Gruppe gewonnen. Das spricht eben auch für die Qualität in der Breite.»

«Wir hatten gewisse Positionen vierfach besetzt»

Trotzdem ist für den 62-jährigen Polen auch klar, dass ein paar Abgänge schon ins Gewicht fallen könnten: «Spieler wie Luiyi Lugo und Lujigi Milicaj haben eine gewisse Erfahrung und Klasse, die uns künftig fehlen wird, sofern wir keinen gleichwertigen Ersatz verpflichten können.»

Dass gleich 12 Spieler den Klub verlassen, wirkt zwar etwas dramatisch, doch Komornicki bleibt dabei entspannt und verliert den Humor nicht: «Solange mir nicht meine Frau davonläuft, ist alles in Ordnung», scherzt der Coach.

Trainer Ryszard Komornicki hat viel Arbeit vor sich. Alexander Wagner

Solche Umbrüche können in dieser Liga, in welcher die meisten nur einen Einjahresvertrag hätten, schon mal vorkommen, meint Komornicki: «Viele Akteure spielen in dieser Mannschaft bereits seit drei Jahren, das ist schon sehr lange, vielleicht war die Veränderung notwendig. Und ich kann auch verstehen, wenn ein paar Spieler nun ein besseres Angebot annehmen, so läuft das Geschäft eben. Ich wünsche ihnen trotzdem alles Gute für die Zukunft, auch wenn ich einzelne Abgänge etwas fragwürdig fand.»

Das Kader sei dem Trainer in der letzten Saison ohnehin zu gross gewesen: «Wir hatten gewisse Positionen vierfach besetzt, das war dann auch nicht leistungsfördernd. Mein Ziel ist es, ein 18-Mann-Kader zusammenzustellen – das wären acht Spieler weniger als in der vergangenen Saison.»

Komornicki erhält einen neuen Sportchef

Nun hat Komornicki ein Berg voller Arbeit vor sich. Bisher konnte der FC Wohlen noch keinen Transfer vermelden – nun drängt die Zeit. Immerhin gibt es dabei Unterstützung: Ex-Wohlen-Captain Marko Muslin wird neuer Sportchef beim Aargauer Erstligisten. Der 37-Jährige war in seiner Karriere als Spieler für zahlreiche Vereine aktiv. Darunter AS Monaco, Willem II, Lokomotiv Sofia, Lausanne-Sport, FC Wil und der FC Wohlen.

Komornicki und Muslin kennen sich schon länger: «Als ich Trainer beim FC Wil war, gehörte Marko zum Kader. Wir verstehen uns seither gut, blieben auch immer in Kontakt. Ich habe ihn gerade kürzlich gefragt, ob er mein neuer Assistent werden möchte. Nun ist er Sportchef geworden und damit quasi mein Chef, so schnell kann es gehen», sagt der Wohler Coach lachend.

Marko Muslin wird neuer Sportchef in Wohlen. Urs Bucher / Urs Bucher

Keine Frage: Der Trainer und der neue Sportchef dürften gemeinsam über ein sehr grosses Netzwerk verfügen. Und auch finanziell sind die Wohler für einen Erstligisten gut aufgestellt. Komornicki sieht die aktuelle Situation als grosse Chance: «Wir haben nun die Möglichkeit, das Kader etwas ausgewogener aufzustellen. Es fehlen uns Spieler, die linksfüssig sind. Nebenbei möchte ich einen erfahrenen Torhüter engagieren.»

Der Markt sei momentan dafür optimal, Trainer Ryszard Komornicki erklärt: «Ich ­bekomme praktisch jeden Tag Anrufe. Es gibt genügend Spieler, die bei uns kicken möchten. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Nun geht es für mich und den neuen Sportchef ­darum, die richtigen Spieler zu finden. Solche, die Mentalität haben und sich mit dem Verein zu 100 Prozent identifizieren können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen