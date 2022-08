Weshalb Jérôme Thiesson Trainer vom FC Mutschellen ist

FC Mutschellen «Ich habe jeden Tag meinen Kindheitstraum gelebt und will heute junge Sportler unterstützen»: Weshalb Jérôme Thiesson heute Trainer ist Jérôme Thiesson (35) ist neuer Trainer des FC Mutschellen. Er spricht über seine Ziele neben dem Fussballplatz, aber auch seine Erwartungen an die Amateurliga und weshalb der Wechsel zum FC Minnesota United die beste Entscheidung seines Lebens war. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heute steht Jérôme Thiesson als Trainer an der Seitenlinie des FC Mutschellen. Claudio Thoma

Vor wenigen Tagen reiste Jérôme Thiesson noch durch die USA, um sich von seiner Fussball­karriere zu erholen und um in Erinnerungen zu schwelgen. Jetzt hat er seine neue Aufgabe als Trainer des FC Mutschellen begonnen.

Die letzten Wochen vor ­seinem Karriereende waren für Thiesson intensiv. So kämpfte er zusammen mit dem FC Aarau um den Aufstieg in die Super League. «Es war Hammer, dass ich dort dabei war. Aber auch nervenaufreibend», erzählt der ehemalige FCA-Verteidiger. Leider gab es weder für Thiesson noch dem FC Aarau den krönenden Abschluss.

Er liebt den Fussball auch nach seiner Aktivkarriere

Im November 2021 informierte Thiesson den FC Aarau, dass er die Fussballschuhe an den Nagel hängen möchte. Acht Monate später tritt er vom Spitzensport zurück «Das Karriereende war emotional, denn für mich endete ein Lebensabschnitt», sagt er.

Er liebt den Fussball immer noch. Claudio Thoma

Doch besonders schwer sei ihm der Rücktritt trotzdem nicht gefallen: «Schliesslich wusste ich, wie es nach der Fussball­karriere weitergeht.» Der Job als Fussball-Koordinator an der Sports Academy Zürich (SAZ) sei für ihn wie gerufen gekommen. «Es hat perfekt gepasst, so war der Fall für mich klar.» Die SAZ ist eine kaufmännische Schule für Sporttalente, an welcher sich Thiesson um die Fussballer kümmert. Er sagt:

«Ich begleite sie auf dem Weg zum kaufmännischen Abschluss, sowie hoffentlich den einen oder die andere zum Fussballprofi.»

Seinen Entscheid, aufzuhören, bereue er nicht. «Ich liebe den Fussball», sagt Thiesson. Und mit diesem steht er weiterhin an der SAZ sowie als Trainer in Verbindung. Wo er früher Einfluss auf das Spielgeschehen in der Verteidigung nehmen konnte, kann er jetzt an der Seitenlinie das Spiel beeinflussen. Durch einen Trainer-Kollegen in der dritten Liga habe er bereits einen kleinen Vor­geschmack auf die Amateurliga erhalten. «Ich erlebe gefühlt tausend Premieren pro Tag», witzelt er. Der Verein und der Staff unterstütze ihn dabei tatkräftig. «Die Aufgaben gefallen mir und ich bin bombenglücklich, mit allen Leuten um mich», sagt Thiesson.

Die Kennenlernphase startet

Als Trainer möchte er nun erste Erfahrungen sammeln. «Ich bin Trainer, weil ich gerne mit Menschen zusammen bin», sagt der 35-Jährige. Irgendwann wolle er das Trainer-A-Diplom erwerben, doch momentan habe er nur ein Ziel: «Ich will der bestmögliche Trainer für meine Mannschaft sein.» Deshalb erwarte er nicht, dass es nur um Resultate gehe. «Das wichtigste ist, dass meine Spieler Freude haben. Wenn sie dann noch genügend Punkte holen, wäre dies umso schöner.»

Er bereitet sich für das kommende Training vor. Claudio Thoma

Zu seinen Karrierehighlights gehören die zwei Jahre beim amerikanischen FC Minnesota United in der Major League ­Soccer. «Es war das beste und grösste in meiner Karriere, wenn nicht in meinem Leben», erzählt er. Er habe gedacht, das Niveau ähnle der Schweizer Challenge League, doch nein: «Während den zwei Jahren war diese Liga besser als die Super League in der Schweiz.»

Superstargefühle in den USA

Die Infrastruktur, also ein super Trainingsgelände oder perfekte Spielstadien, aber auch die Abläufe mit Flügen zu Auswärtsspielen, liessen Thiesson sich wie ein Superstar fühlen. Doch so einer sei er nicht, auch wenn er kürzlich bei seinem Besuch in Minneapolis auch fünf Jahre danach erkannt wurde. Dies habe ihn gerührt, doch wichtig sei ihm diese Aufmerksamkeit in seinem Alltag nicht. «Umso unpopulärer ich hier bin, desto populärer bin ich in Amerika. Ich glaube nicht, dass mich die Fans in fünf Jahren noch im Brügglifeld erkennen würden», sagt er und lacht.

In den USA durfte er ein Auswärtsspiel in Atlanta absolvieren. «Wir haben vor 55000 Zuschauern gewonnen», sagt er. Doch nicht nur dieser Sieg blieb ihm in Erinnerung, sondern auch die Geburt seines Sohnes in den USA. «Mein grösstes Ziel ist es, der bestmögliche Vater zu sein», sagt der zweifache Vater. Und auch: «Ich habe meinen Kindheitstraum gelebt und will jungen Sportlern etwas zurückgeben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen