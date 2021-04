FC Erlinsbach Frauen

«Wir können ja auch nichts dafür»: Warum in Erlinsbach auf Amateurstufe wieder gespielt werden kann

Der Frauen des FC Erlinsbach starten auf dritthöchster Ebene in der 1. Liga am kommenden Wochenende wieder in den Meisterschaftsbetrieb. Möglich ist dies dank einer Vorgabe des Bundesrats, von der der Trainer bis vor kurzem noch nichts gewusst hat.