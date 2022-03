1. Liga: Was ist in der Rückrunde mit dem FC Baden los?

FC Baden Zwei Pleiten und ein 0:7-Torverhältnis: Was ist in der Rückrunde mit dem FC Baden los? Der FC Baden hat die ersten beiden Partien der Rückrunde deutlich verloren und damit seine Leaderposition in der 1. Liga verspielt. Lockerheit und Selbstvertrauen sind dem Aufstiegsaspirant dabei abhanden gekommen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC Baden hat in der Rückrunde einen Fehlstart hingelegt. Claudio Thoma / freshfocus

0:4 gegen den Nachwuchs des FC St. Gallen, 0:3 gegen die U21 vom FC Winterthur: Der FC Baden wird zum Auftakt der Rückrunde durchgereicht. Damit geht der Negativtrend, der bereits vor der Pause mit zwei Niederlagen in Serie begann, nahtlos weiter.

12 Gegentore kassierten die Badener bei den letzten 4 Niederlagen. Davor gab es gerade mal 10 Gegentreffer in 12 Partien. Was ist plötzlich mit dem Aufstiegskandidat los? «Die Mannschaft hat den schwachen Auftakt gegen St. Gallen noch nicht verarbeitet, uns fehlt das Selbstvertrauen und die Lockerheit. Ein Tor würde helfen, aber es wollte uns bisher nicht gelingen», so die Analyse des Badener Trainers Ranko Jakovljevic.

«Muss keinem erklären, dass diese Auftritte nicht genügen»

Nebenbei half es zuletzt bestimmt nicht, dass mit Toptorschütze Chris Teichmann (krank) und den beiden Defensivstützen Yves Weilenmann (gesperrt) und Nikola Maksimovic (abwesend) gleich drei wichtige Stammkräfte nicht im Kader standen. «Natürlich schmerzen uns solche Ausfälle, aber das darf keine Ausrede sein. Mit unserer Qualität dürfen wir nie und nimmer mit einer solchen Horrorbilanz dastehen.»

Christopher Teichmann (FC Baden) dürfte dem FC Baden am kommenden Wochenende wieder zur Verfügung stehen. Alexander Wagner

Immerhin konnte Jakovljevic beim Spiel gegen Winterthur eine leichte Verbesserung beobachten. «Gegen St. Gallen haben wir die schlechteste Halbzeit der Saison abgeliefert, das hat uns vier Gegentreffer gekostet. In Winterthur war es dagegen eine andere Partie. Wir haben versucht das Spiel zu gestalten, konnten aber kaum zwingende Chancen kreieren und wurden im Gegenzug ausgekontert.»

Tainer Ranko Jakovljevic glaubt daran, dass sein Team gestärkt aus dieser Krise kommen wird. Alexander Wagner

Keine Frage, der FC Baden steckt in einem Tief. Folgt nun eine deftige Standpauke für die Mannschaft? Jakovljevic verneint. «Das bringt nichts, ich bin schon genug lange Trainer von diesen Spielern. Ich weiss, dass sie Charakter haben und mit diesem Rückschlag umgehen können. Ich muss keinem erklären, dass diese Auftritte unseren Ansprüchen nicht genügen.»

«Eigentlich möchten wir spielerische Lösungen finden»

Fakt ist aber auch: Der Druck, den sich der FC Baden gesetzt hat, ist hoch. Im Jubiläumsjahr soll nach etlichen Spielzeiten in der 1. Liga endlich der Aufstieg gelingen. «Die Mannschaft hat in der Vorrunde bewiesen, dass sie mit der Favoritenrolle umgehen kann, da mache ich mir keine Sorgen.»

Neuzugang Noah Lüscher fehlt dem FC Baden derweil noch verletzt. Alexander Wagner

Jakovljevic, der bereits seit 2018 beim FC Baden an der Seitenlinie steht, ist sich sogar sicher, dass sein Team gestärkt aus dieser heiklen Phase kommen wird: «Besser wir schwächeln zu Beginn der Rückrunde, als kurz vor den Aufstiegsspielen. Es bleibt noch Zeit, um gestärkt aus dieser Krise zu kommen. Für uns ist das eine Reifeprüfung.»

Für das kommende Spiel gegen den FC Uzwil will Jakovljevic den Kampfmodus aktivieren: «Eigentlich möchten wir spielerische Lösungen finden. Aber das will uns momentan nicht gelingen, deshalb müssen wir den Sieg nun dreckig und über den Kampf einfahren, damit unser Selbstverständnis wieder zurückkommt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen