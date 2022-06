FC Baden: Michael Winsauer wird neuer Trainer

FC Baden Der FC Baden hat einen neuen Trainer – es ist der Shootingstar aus der Aargauer 2. Liga Der FC Baden hat auf den Abgang von Ranko Jakovljevic reagiert und Trainer Michael Winsauer verpflichtet. Der 39-jährige Österreicher leistete in den letzten Jahren überragende Arbeit beim FC Sarmenstorf in der 2. Liga. Nik Dömer Jetzt kommentieren 17.06.2022, 12.03 Uhr

Michael Winsauer trainiert künftig den FC Baden. Alexander Wagner

Der FC Baden angelt sich einen Trainer-Shootingstar aus der Aargauer 2. Liga: Der 39-jährige Österreicher Michael Winsauer übernimmt die Mannschaft von Aufstiegstrainer Ranko Jakovljevic und wird damit der Badener Hauptübungsleiter in der Promotion League sein.

Michael Winsauer ist im Aargauer Fussball schon lange ein Begriff, zwischen 2010 und 2014 war er Führungsspieler beim FC Wohlen in der Challenge League, später kehrte er als Trainer zurück. Ab 2017 war er im Wohler Nachwuchs tätig, ab 2019 coachte er den FC Sarmenstorf in der 2. Liga und formte aus einem Aufsteiger einen Titelkandidaten.

Winsauer war in Sarmenstorf äusserst beliebt. Claudio Thoma

Den Höhepunkt erreichte Winsauer als Trainer in der vergangenen Saison, in der er mit dem Dorfklub aus dem Freiamt zuerst den Aargauer Cup gewann und am letzten Spieltag nur hauchdünn den Meistertitel verpasste. Lediglich ein Punkt fehlte am Ende zum historischen Aargauer Double.

Anruf aus Baden kam unerwartet

Nun also vom Dorfklub zum Stadtklub, ein grosser Schritt für Michael Winsauer, der in diesem Monat die Prüfungen zum Uefa-A-Diplom absolviert. Zu Beginn dieser Woche wurde er von einem Anruf aus Baden überrascht: «Präsident Heinz Gassmann wollte mit mir ein Gespräch, darauf ging alles sehr schnell. Das kam unerwartet, ich hatte zuvor Verhandlungen mit anderen Vereinen, wollte da aber nicht zusagen, weil das Bauchgefühl nicht passte. Im Nachhinein hat sich die Geduld bezahlt gemacht, darüber bin ich sehr glücklich», betont der neue Badener Trainer.

Im Mai feierte Winsauer im Badener Esp den Cupsieg, nun wird er dort der neue Hauptübungsleiter. Alexander Wagner

Für Winsauer, der Hauptberuflich als Klassenlehrer tätig ist, wird sich nun einiges verändern. Der Sprung in die dritthöchste Stärkeklasse bedeutet nicht nur mehr Trainingsbetrieb, sondern auch aufwendigere Reisen und Spieltag-Vorbereitungen. «Natürlich wird sich für mich einiges verändern, aber das war auch mein Ziel. Ich bin ambitioniert, vertraue auf meine Fähigkeiten und möchte auf eine Laufbahn als Trainer setzen, deshalb kommt für mich dieser Schritt nach Baden genau zum richtigen Zeitpunkt.»

Ranko Jakovljevic hinterlässt seinem Nachfolger ein funktionierendes Team. Meienberger/freshfocus

Nebenbei ist Winsauer auch zuversichtlich, weil er in Baden ein Team mit Charakter übernehmen darf: «Da muss ich auch meinem Vorgänger grossen Respekt zollen. Ranko hat beim FC Baden Grossartiges geleistet und eine funktionierende Mannschaft hinterlassen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, das wird mir den Einstieg garantiert erleichtern.»

