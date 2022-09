Warum Ergün Dogru in Baden zurück zur alten Liebe gefunden hat

FC Baden «Vergleiche uns gerne mit Breitenrain»: Warum Assistent Dogru beim FC Baden zurück zur alten Liebe gefunden hat Ergün Dogru Vogt hat nach 14 Jahren Cheftrainer-Dasein die Lust am Fussball verloren. Nun hat er diese beim FC Baden in neuer Funktion wieder entdeckt. Nik Dömer Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Assistenztrainer Ergün Dogru in seinem Element. Alexander Wagner

Das Gesicht des FC Baden hat sich nach dem Aufstieg nicht gross verändert. Dennoch ist es etwas bärtiger geworden, seit Assistenztrainer Ergün Dogru Vogt an der Seitenlinie steht. Der 49-jährige Winterthurer fühlt sich bereits nach wenigen Wochen schon wie zu Hause im Stadion Esp.

Endlich kann er wieder lachen: Ergün Dogru Vogt hat nach schwierigen Zeiten zurück zu seiner alten Liebe gefunden: «Im Frühling verging mir die Lust am Fussball. Als Cheftrainer bei YF Juventus gab es einmal mehr zahlreiche Wechsel im Kader, dann wurde es mir zu bunt und ich warf das Handtuch. Nun kam mir dieser Kontrast in Baden wirklich sehr gelegen. Diese familiäre Atmosphäre hat bei mir die Freude zurückgebracht.»

«Vergleiche uns gerne mit Breitenrain»

14 Jahre lang war Dogru als Cheftrainer aktiv. Zudem besitzt er die höchste Trainerlizenz – das Uefa Pro Diplom – und ist in der Fussballschweiz gut vernetzt. Es hat schon Gewicht, wenn er sagt: «Beim FC Baden ist die Stimmung ganz speziell. Die Spieler, der Staff und der Präsident identifizieren sich mit dem Verein und sie kümmern sich auch um ihn. Das findest du auf dieser Stufe sonst eher selten. Ich vergleiche uns gerne mit dem FC Breitenrain, die auch ähnlich familiär funktionieren.»

Assistent Ergün Dogru Vogt geniesst die familiäre Atmosphäre in Baden. Alexander Wagner

Dogru ergänzt: «In Zürich habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Da sind die Spieler teilweise nur wegen des Geldes anwesend. Das merkst du auch in der Garderobe, der Umgang untereinander ist ganz anders.»

Entsprechend froh ist Dogru darüber, nun in Baden gelandet zu sein. Natürlich stellt sich aber auch die Frage, ob sich ein erfahrener Trainer einfach so einem anderen, jungen Headcoach plötzlich unterordnen kann. «Ich verstehe mich mit Michael Winsauer wirklich sehr gut. Wir haben eine beinahe identische Spielphilosophie. Ausserdem war es von mir eine bewusste Entscheidung, dass ich einen Schritt kürzertreten wollte. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Funktion und könnte mir vorstellen, ihn auch langfristig als Assistent zu begleiten.»

Generell hält Dogru sehr viel von Winsauers Fähigkeiten: «Mike hat Potenzial. Natürlich ist das Trainergeschäft hart und man weiss nie, wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich traue ihm zu, dass er nochmals einen Sprung machen könnte. Man merkt ihm den Hunger an, dazu kommt noch seine Sozialkompetenz, die wirklich bemerkenswert ist.»

Ergün Dogru Vogt ordnet Chefcoach Michael Winsauer grosses Potenzial zu. Alexander Wagner

Kann der FC Baden nur Kunstrasen?

Das neue Trainergespann funktioniert und die Mannschaft harmoniert besser denn je: Beim FC Baden ist die Welt gerade ziemlich in Ordnung. Zuletzt gab es gegen den FC Rapperswil-Jona den zweiten Saisonsieg. Mit einer 4:1-Packung schickte man die Ostschweizer auf die Rückreise.

Für Dogru war das eine Bestätigung: «Rapperswil hat sechs Trainings die Woche. Bei uns sind es hingegen 3-4 Einheiten, da die Spieler arbeitsbedingt nicht stärker belastet werden können. Wenn wir es trotzdem schaffen, einen solchen Gegner zu bezwingen, dann machen wir vieles richtig.»

Ein harmonisches Duo: Michael Winsauer und Ergün Dogru Vogt. Alexander Wagner

Allerdings ist noch nicht alles perfekt. Gerade auswärts läuft es dem FC Baden bisher noch überhaupt nicht rund. Zwei Niederlagen (1:3 gegen Nyonnais und 1:2 gegen FC Luzern U21) gab es bisher. Kann der FC Baden also nur zu Hause auf Kunstrasen gewinnen? «Das ist mir zu einfach. Natürlich finden wir gerne spielerische Lösungen auf dem Platz, da kommt uns die Unterlage entgegen. Aber wir haben mit Davide Giampà auch einen Zielspieler, der weite Bälle verarbeiten kann, sollte der Rasen mal nicht so gut sein.»

Rückblickend auf die Auswärtspartien meint Dogru: «Gegen Nyonnais hatten wir zu viel Respekt, gegen Luzern spielten wir praktisch die ganze Partie in Unterzahl. Das waren aber keine schlechten Spiele von uns. Wir mussten einfach Lehrgeld bezahlen.»

Bisher konnte der FC Baden nur vor heimischer Kulisse Punkte verbuchen. Alexander Wagner

Nun sei die Zeit reif, um auswärts endlich zu punkten. «Für die Entwicklung der Saison ist das sehr wichtig, wir können uns nicht nur auf die Heimspiele verlassen», sagt Dogru.

Da kommt das Gastspiel (am Samstag um 16.00 Uhr) auf der Sportanlage Heerenschürli wie gerufen. Die U21 des FC Zürich kassierte zuletzt drei Niederlagen und dürfte verunsichert sein. «Eine U21-Mannschaft darfst du nie unterschätzen, die Zürcher sind spielstark und der Trainer ist ein Taktikfuchs. Nebenbei ist der Rasen dort in einem schlechten Zustand. Das wird ein hartes Stück Arbeit», erklärt der Badener Assistenztrainer.

