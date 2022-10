Warum der FC Baden mit Wut im Bauch nach Bern reist

FC Baden Nach der ersten Heimniederlage: Warum der FC Baden mit Wut im Bauch und einer Kartonschachtel nach Bern reist Nach dem ersten Rückschlag vor heimischer Kulisse will der FC Baden gegen «Breitsch» eine Reaktion zeigen, dabei greift der Trainer Michael Winsauer zu einem bewährten Trick. Nik Dömer Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Der FC Baden konnte sich gegen Etoile Carouge nicht belohnen. Alexander Wagner

Endlich ist es soweit: Der FC Baden trifft auf den FC Breitenrain. Ein absoluter Leckerbissen für alle Fussballromantiker. Zwei familiäre Fussballvereine, die ähnlich funktionieren. Identifikation, Vereinstreue und Kontinuität werden beim Berner Quartierklub sowie bei den Ostaargauern gross geschrieben.

Auch bei Trainer Michael Winsauer ist die Vorfreude gross: «Ich hab schon viel Gutes von ‹Breitsch› und ihrer Heimstätte gehört. Ihre Stärke ist der kollektive Zusammenhalt, das ist auch bei uns so. Dazu sind sie sehr erfolgreich bei Standards und auch ihr Kunstrasen ist berüchtigt. Ich rechne mit einem attraktiven und hart umkämpften Duell.»

Man merkt dem Coach an, dass das Selbstvertrauen bei ihm und seiner Mannschaft vorhanden ist. Die Badener haben nach dem Totalausfall bei der Zürcher U21 (0:5) eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt. Zwei Siege (2:0 gegen den SC Brühl, 3:1 gegen den FC Bavois) resultierten aus den letzten drei Partien. Zudem sind auch die Kopfschmerzen, was den Ausfall vom wichtigen Stammverteidiger Patrick Muff anbelangt, weg. Der vom FC Aarau ausgeliehene Youngster Binjamin Hasani erledigt seine Aufgabe gut und ersetzt ihn adäquat.

Binjamin Hasani hat sich beim FC Baden eingelebt. Alexander Wagner

Mehr Selbstvertrauen dank dem Auswärtssieg in Bavois

Natürlich soll dabei auch erwähnt sein, dass der FC Baden zuletzt als Verlierer vom Platz musste. Es war gar die erste Heimniederlage in der Promotion League überhaupt. Doch das bittere 1:2-Schlussresultat gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Étoile Carouge war kein Dämpfer, sondern eher ein Ansporn während der Trainingswoche: «Wir haben einen richtig starken Auftritt gezeigt und konnten uns am Ende nicht belohnen. Einen Punkt hätten wir mindestens verbuchen müssen, aber stattdessen stehen wir mit einer Niederlage da. Das ärgert uns sehr, deshalb reisen wir mit Wut im Bauch nach Bern.»

Selbstvertrauen haben die Badener auch, weil sie vor zwei Wochen gegen Bavois endlich den ersten Auswärtssieg in der Promotion League eintüten konnten. Winsauer wendete bei diesem Spiel einen besonderen Trick an und bildete mit einer Kartonschachtel das Badener Stadion Esp nach. Diese klebte er daraufhin beim Dorfverein im Kanton Waadt in die Garderobe.

Jetzt schon legendär: Die Kartonschachtel des FC Baden. zvg

Die Idee dabei: Die Spieler konnten sich ein bisschen wie zu Hause fühlen, indem sie den Kopf ins Innere der Schachtel steckten. Und weil der Trick erfolgreich funktioniert hat, wird die Schachtel auch mit nach Bern zum FC Breitenrain reisen. «Wir haben unser kleines Stadion in der Zwischenzeit sogar noch ein bisschen ausgeschmückt, damit es den Spielern nicht langweilig wird», scherzt Winsauer.

Natürlich bleibt zuletzt auch die Frage, wie es beim FC Baden mit den Fans ausschaut, die zuletzt negativ aufgefallen sind. «Ich habe die Geschehnisse am letzten Wochenende nur bedingt mitbekommen, weil ich sehr aufs Spiel fokussiert war. Der Support der Fans ist sehr wichtig für uns, aber es sollte immer in einem gewissen Rahmen bleiben. Präsident Heinz Gassmann musste darauf viel Aufwand betreiben, um die Dinge gerade zu rücken. Das kann nicht sein. Wir brauchen unsere ganze Energie, damit wir diese in den sportlichen Erfolg investieren können», so der Coach.

