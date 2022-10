FC Baden: Warum Teamstütze Weilenmann immer treu geblieben ist

200. Spiel Nur einmal lockte ein Angebot: Warum Teamstütze Yves Weilenmann dem FC Baden immer treu geblieben ist Yves Weilenmann gehört mit 26 Jahren zu den grössten Identifikationsfiguren des FC Baden. Gegen den FC Breitenrain feierte er zuletzt seinen 200. Einsatz für die Badener. Nun verrät der Aussenverteidiger, warum es ihn nie weggetrieben hat. Nik Dömer Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Seit 2014 ist Yves Weilenmann beim FC Baden Stammspieler. Alexander Wagner

Diese Ehrung am Samstag beim Heimspiel gegen den FC Bulle kommt wahrlich zum richtigen Zeitpunkt: Yves Weilenmann hat die 200er Marke im Badener Dress auswärts gegen den FC Breitenrain geknackt. Der Applaus im Stadion Esp wird ihm guttun, denn die Badener Identifikationsfigur machte zuletzt keine einfach Zeit durch.

Doch der Reihe nach: Im September 2013 gab Yves Weilenmann für den FC Baden sein Pflichtspieldebüt gegen den FC Münsingen. Grosses Talent wurde dem 17-Jährigen damals nachgesagt. Kurz darauf wurde er Stammspieler. Damals noch unter Trainer Sven Christ.

Yves Weilenmann wurde in jungen Jahren grosses Talent nachgesagt. Alex Wagner

Weilenmann nahm das Vertrauen dankend an und gab seinen Platz über die Jahre nicht wieder her: «Es war für mich immer eine grosse Ehre für den FC Baden zu spielen. Bereits als Junior war es mein grosses Ziel, dass ich mal in der 1. Mannschaft spielen darf.»

«War eher Zufall, dass ich in der Gegend geblieben bin»

Inzwischen ist Weilenmann bei 200 Einsätzen angelangt und zu einer grossen Identifikationsfigur für den FC Baden geworden. Lediglich der 33-jährige Captain Luca Ladner hat noch mehr Partien (292) absolviert: «Ich bin in der Region aufgewachsen und identifiziere mich auch mit Baden. Deshalb macht mich diese Zahl schon sehr stolz.»

Generell ist die Verbundenheit mit Baden und Umgebung bei Weilenmann sehr gross. In Bellikon ist er aufgewachsen und bis heute geblieben. Inzwischen arbeitet er als Gemeindeschreiber für das Dorf, in dem knapp 1600 Einwohner leben. Nur der Wohnort hat sich verschoben. Wirklich weit ist er aber nicht gekommen. Niederrohrdorf ist lediglich sieben Autominuten entfernt.

Weilenmann schätzt die familiäre Atmosphäre beim FC Baden. Claudio Thoma

Hat ihn ein Abenteuer in einer anderen Gegend – ob sportlich oder beruflich – nie gereizt? «Eigentlich war das eher Zufall, dass ich immer in der Gegend geblieben bin. Schon früh wurde die Stelle als stellvertretender Gemeindeschreiber frei, diese Herausforderung wollte ich annehmen. Im letzten Jahr durfte ich dann sogar die Stelle als Gemeindeschreiber übernehmen. Nebenbei hab ich in Baden alles, was sich brauche. Meine Freunde sind hier, die Infrastruktur ist top und der Verein ist ambitioniert», sagt Weilenmann.

Wohlen macht ein Angebot

Ins Grübeln ist er während all den Jahren nur einmal gekommen. 2018 wollte ihn der FC Wohlen in der Promotion League zu sich locken. Der FC Baden spielte damals nur in der 1. Liga. «Ich hab es mir überlegt, wir sind dann auch zusammengesessen und haben die Details angeschaut. Am Ende hats aber nicht gepasst.»

Offensichtlich scheint es sich im Nachhinein gelohnt zu haben. Die Rollen wurden in der Zwischenzeit getauscht. Yves Weilenmann kann seit dieser Saison endlich mit dem FC Baden in der Promotion League spielen. Allerdings ist die Geschichte derweil nur fast perfekt. Denn ausgerechnet in den vergangenen erfolgreichen Monaten fehlte Weilenmann immer wieder verletzt.

Yves Weilenmann konnte wegen angerissenen Bändern in der entscheidenden Phase der letzten Saison nicht mehr mittun. Dänu Mercier / Aargauer Zeitung

Bereits die beiden Aufstiegsrunden konnte Weilenmann nicht bestreiten: «Ich habe mir zwei Runden vor dem Ende der regulären Saison die Bänder am Fussgelenk angerissen. Das war richtig bitter, ich konnte sportlich nichts mehr beisteuern.»

Stammplatz verloren

Die Vorfreude auf die Promotion League war dennoch riesig. Vermutlich animierte sie ihn sogar dazu, etwas voreilig ins Aufbautraining zu starten. Nach wenigen Wochen in der Vorbereitung musste Weilenmann wieder pausieren. Grund: Muskuläre Probleme.

Seither hinkt Weilenmann einem konditionellen Rückstand nach. Seinen Stammplatz auf der rechten Aussenbahn verlor er an Joel Brack. «Seit dieser Spielzeit baue ich Extraschichten ein, damit ich mich zurückkämpfen kann. Ich bin leider während der Vorbereitung in einer Phase ausgefallen, in der das Team sehr fokussiert an der Fitness gearbeitet hat. Das versuche ich nun aufzuholen.»

In dieser Saison wurde Yves Weilenmann bisher meist von der Bank eingewechselt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Aber Trübsal blasen ist nicht die Art von Weilenmann, er ist ein Stehaufmännchen und sieht stehts das Positive: «Wir machen gerade ein grossartige Entwicklung durch. Der neue Trainer hat den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft beflügelt, weil sich jeder aufdrängen möchte. Das war ein sehr wichtiger Schritt, um in der neuen Liga anzukommen.»

Das grosse Ziel von Yves Weilenmann

Tatsächlich muss man sich inzwischen fragen, zu was dieser FC Baden im Stande ist. Aktuell liegt er im oberen Drittel der Tabelle. Ist die 1. Liga von der Promotion League sportlich gar nicht soweit voneinander entfernt? «Die Teams sind in unserer Liga sehr dicht beieinander. Das ist der grosse Unterschied. Du kannst keine Spiele gewinnen, wenn du einen schlechten Tag hast. Wenn wir weiterhin fokussiert bleiben, dann haben wir das Potenzial, um in der oberen Hälfte mitzuspielen.»

Weilenmann will sich zurück in die Startformation kämpfen. Alexander Wagner

Zurück zu Weilenmann. Nach zahlreichen Teileinsätzen durfte er gegen den FC Breitenrain endlich wieder von Beginn weg ran. «Aktuell bin ich bei 90 Prozent und ich arbeite hart dafür, dass der Trainer wieder voll auf mich setzen kann. Schliesslich ist es mein grosses Ziel, dass ich noch viele weitere Spiele für Baden absolvieren kann.»

