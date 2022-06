FC Baden: So laufen die Vorbereitungen für die Promotion League

FC Baden Ein neuer Fachmann, mehr Budget und der gespannte Blick nach Aarau: So läuft die Saisonvorbereitung beim FC Baden Frischer Wind an der Seitenlinie, auf dem Feld bleibt fast alles beim Alten: Der FC Baden bereitet sich für die erste Saison in der Promotion League vor. Die Stimmung ist dabei zuversichtlich, auch wenn sechs Wochen vor dem Saisonstart noch nicht alle Fragen geklärt sind. Nik Dömer Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim FC Baden wird es im Kader kaum Veränderungen geben. Martin Meienberger

Endlich Promotion League. Das langersehnte Ziel ist erreicht, der FC Baden ist in der dritten Stärkeklasse angekommen. Nun bleiben der Nummer 2 im Aargau noch sechs Wochen, um sich für die semi-professionelle Liga fit zu machen. Dabei soll es auch zu personellen Massnahmen kommen.

Winsauer bekommt seinen Wunschassistenten

Heinz Gassmann wirkt dieser Tage entspannt. Und er hat auch allen Grund dazu. Innert kürzester Zeit konnte er auf den etwas überraschenden Abgang von Ranko Jakovljevic reagieren und installierte mit Michael Winsauer einen regionalen Shootingstar als neuen Trainer.

Michael Winsauer ist neuer Trainer des FC Baden. Alexander Wagner

Auch auf dem Posten des Co-Trainers ist der FC Baden fündig geworden: Mit Ergün Dogru Vogt stösst ein absoluter Fachmann zum Team. Der 49-jährige Winterthurer verfügt über die UEFA-Pro-Lizenz (das höchste Trainerdiplom) und bringt Erfahrung aus der Promotion League mit. Zwischen 2020 und 2022 war er Hauptübungsleiter bei YF Yuventus.

Ergün Dogru Vogt sei ein Wunschkandidat von Trainer Winsauer gewesen, betont Präsident Gassmann: «Ergün hat sich bei uns bezüglich dem freien Posten gemeldet, weil er selber ein wenig kürzertreten möchte. Für uns war das ein Glücksfall, wir hatten ihn zuvor nicht auf dem Schirm. Mit seinen Kompetenzen und seiner Erfahrung wird er eine grosse Bereicherung für den Trainer-Staff sein.»

Ergün Dogru: Ein Fachmann kommt nach Baden. Stefan Kaiser / Zuger Zeitung

«Es gibt Vereine in dieser Liga, die bessere Angebot machen können»

Während an der Seitenlinie ein frischer Wind weht, bleibt auf dem Feld praktisch alles beim Alten. Abgänge muss der FC Baden bei den Spielern kaum verzeichnen. Stürmer Roman Herger wechselt zum FC Wettswil-Bonstetten, er möchte sich den Aufwand in der Promotion League nicht mehr antun.

Der Rest des Aufstiegsteams bleibt an Board. Mit einer kleinen Ausnahme von Michael Schär, der auf Weltreise geht, danach aber gerne zurückkehren möchte. Er wird dem FC Baden ungefähr eine halbe Saison fehlen.

Präsident Heinz Gassmann ist stolz auf die Spieler der 1. Mannschaft. Martin Meienberger / Martin Meienberger/freshfocus

Die Vereinstreue der Badener Spieler ist bemerkenswert. Auch Gassmann ist äusserst froh, dass die Vertragsverhandlungen (die Spieler des FC Baden besitzen in der Regel Einjahresverträge) für die neue Saison unkompliziert über die Bühne gingen: «Mit der Ausnahme von Herger wollte jeder Spieler bleiben, das macht mich richtig stolz. Und das ist auch nicht selbstverständlich, vom Budget her sind wir nicht mehr an der Spitze, wie dies zuvor in der 1. Liga der Fall war. Es gibt garantiert Vereine in dieser Liga, die bessere Vertragsangebote machen können.»

Der Präsident ergänzt dazu: «Man merkt, dass wir eine eingeschworene Einheit sind. Die Mannschaft hat Charakter und ist auch sportlich ein funktionierendes Konstrukt mit einer guten Basis. Ich denke, wir werden mit ihr in dieser Form auch in der Promotion League bestehen können.»

Budget wird aufgestockt – auch für Transfers

Dennoch möchte Gassmann auf Nummer sicher gehen. Rund CHF 400'000.- betrug bisher das Budget für die 1. Mannschaft, dieses soll nun um einen sechsstelligen Betrag erhöht werden. Einerseits, wegen den zunehmenden Reisekosten, andererseits, weil die Badener noch zwei Verstärkungen verpflichten möchten. Das Kader soll gemäss dem Präsidenten noch durch einen zentralen Mittelfeldspieler sowie einen Mittelstürmer ergänzt werden.

Der FC Baden soll in der Offensive noch um zwei Spieler verstärkt werden. Alexander Wagner

Namen dazu möchte der Präsident noch keine nennen. Derweil arbeitet er gemeinsam mit Michael Winsauer eine Kandidatenliste durch. «Es finden diverse Gespräche statt. Wir bekamen nach dem Aufstieg zahlreiche Anfragen, nebenbei gibt es auch Wunschkandidaten, die wir selber kontaktiert haben. Wir arbeiten nun mit Hochdruck daran, zwei Spieler zu finden, die zu uns passen. Im besten Fall haben wir innerhalb der nächsten zwei Wochen Gewissheit.»

Kommen noch Spieler vom FC Aarau?

Und was passiert eigentlich mit dem vom FC Aarau ausgeliehenen Torhüter Marvin Hübel, wenn der Aarauer Stammgoalie Simon Enzler plötzlich noch einen Wechsel anstrebt? «Ich habe die Zusage, dass Marvin bei uns bleiben kann. An ein anderes Szenario möchte ich gar nicht denken.»

Marvin Hübel möchte auch kommende Saison beim FC Baden spielen. Alexander Wagner

Punkto weitere Verstärkungen aus Aarau sei noch nichts in Aussicht. «Ich denke, der FC Aarau hat transfertechnisch gerade noch andere Baustellen. Aber natürlich sind wir mit unserem Partnerverein im stetigen Austausch», betont Gassmann.

Gut möglich, dass sich dieser Austausch in den kommenden Wochen noch intensivieren wird, denn auch der FC Aarau dürfte grosses Interesse daran haben, dass sich die Badener erfolgreich in der Promotion League etablieren können. Schliesslich ist es für Aarauer Nachwuchstalente wie Hübel (19) eine grosse Bereicherung, in der dritthöchsten Spielklasse des Männerfussballs Erfahrungen sammeln zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen