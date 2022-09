Schmerzhafter Ausfall: FC Baden steht vor grosser Herausforderung

FC Baden «Dieser Ausfall schmerzt»: Angeschlagener FC Baden will gegen Promotion-League-Überflieger eine Reaktion zeigen Die überraschende 0:5-Niederlage bei der Zürcher U21 hat beim FC Baden Spuren hinterlassen. Trainer Michael Winsauer will nun gegen den Überflieger SC Brühl eine Reaktion seiner Mannschaft sehen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 17.09.2022, 10.16 Uhr

Patrick Muff wird dem FC Baden länger fehlen. Alexander Wagner

Es war ein Wochenende zum Vergessen: Der FC Baden kassierte am letzten Samstag eine deftige Klatsche auf dem Heerenschürli gegen die U21 des FC Zürich. Die 0:5-Niederlage kam komplett überraschend, denn der FC Baden reiste mit viel Selbstvertrauen an. Die Zürcher dagegen waren seit dem ersten Spieltag sieglos und kassierten zuletzt drei Niederlagen in Serie.