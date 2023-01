Promotion League: Laski ist beim FC Baden das stille Genie

FC Baden Der falsche Zehner: Rajmond Laski ist beim FC Baden das stille Genie Dauerbrenner Rajmond Laski hat grossen Anteil am Badener Höhenflug. Der Verteidiger absolvierte in der Hinrunde sämtliche Spielminuten und glänzte dabei mit Technik und Spielverständnis. Dennoch könnte es nun zu einem Positionswechsel kommen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Der FC Baden ist für Rajmond Laski eine zweite Familie. Alexander Wagner

Zuverlässigkeit hat in Baden einen Namen: Rajmond Laski. Der 25-jährige Verteidiger des FC Baden ist in dieser Saison ein richtiger Dauerbrenner. Keine Spielminute und auch kaum ein Training hat er verpasst. Damit gehört er zu den wichtigsten Bausteinen des Badener Erfolgs in der Promotion League.

Rajmond Laski trägt zwar die Nummer 10, aber er ist keiner, der im Mittelpunkt stehen und sich in Szene setzen muss. Genau genommen, ist es eher umgekehrt. Als Verteidiger in der Dreierkette sorgt er oftmals mit einer geschickten Spieleröffnung dafür, dass sich andere in Szene setzen können.

Eine Badener Identifikationsfigur

Laskis Spielweise passt zu seinem Charakter: Das Reden überlässt er meist anderen, obwohl er inzwischen zu den Routiniers zählt. Laski ist ein stiller und unermüdlicher Arbeiter, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt. Für ihn ist der FC Baden nämlich nicht nur einfach ein Verein, sondern auch Heimat. Über 150 Partien hat er inzwischen für die 1. Mannschaft absolviert. Er ist damit auch zu einer Identifikationsfigur geworden. «Für mich ist der FC Baden wie eine zweite Familie», sagt Laski.

Rajomond Laski absolvierte als einziger Badener Spieler sämtliche Spielminuten in der Hinrunde. Alexander Wagner

Familie ist generell ein ganz wichtiges Thema für den Badener. Rajmond Laski verliess nach seiner Geburt mit seinen drei älteren Geschwistern und den Eltern den Kosovo in Richtung Kanton Graubünden. In der Südostschweiz blieben die Laskis aber nur für kurze Zeit, wenig später zog es die sechsköpfige Familie nach Nussbaumen. Dort ist sie bis heute geblieben: «Meine Geschwister und ich wohnen immer noch an der gleichen Strasse. Zwar nicht mehr im Elternhaus, aber wir sind alle in unmittelbarer Nähe geblieben. Wir verbringen immer noch sehr viel Zeit miteinander. Inzwischen bin ich auch sechsfacher Onkel, da hat man gewisse Verpflichtungen», sagt Laski mit einem Grinsen.

«Hätte nichts dagegen, wenn mich der Trainer weiter vorrückt»

Verpflichtungen gibt es für Laski aber auch beim FC Baden. Dort hat er sich nämlich mit der Nummer 10 eine grosse Bürde auferlegt. Schliesslich wird diese Zahl mit grossartigen Offensivspielern wie Messi, Zidane oder Maradona in Verbindung gebracht. In Baden hingegen wird die Zahl von einem Defensivspieler getragen. Wie kommt das eigentlich? «Ich spielte in der Jugend und zu Beginn in der 1. Mannschaft meistens im zentralen Mittelfeld. Irgendwann kam aber unser alter Trainer Ranko Jakovljevic auf die Idee, mich in der Dreierkette einzusetzen. Das hat gut funktioniert, also ist es so geblieben.»

Rajmond Laski schaffte mit dem FC Baden im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Promotion League. Martin Meienberger

Tatsächlich bildet Laski zusammen mit Patrick Muff und Cedric Franek geraumer Zeit ein kongeniales Trio und das Bollwerk in der Defensive. Eine kleine Anpassung gabs in dieser Saison, Muff verletzte sich am sechsten Spieltag und fiel bis zur Winterpause aus. Aarau-Youngster Binjamin Hasani ersetzte ihn in der Zwischenzeit tadellos. Spannend dabei: Muff wird zur Rückrunde wieder fit sein und Hasani hat keinen Grund dafür geliefert, warum dieser zurück auf die Bank sollte.

Was passiert also mit Badens falschem Zehner, dem wahrscheinlich polyvalentesten Spieler in der Dreierkette? «Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn mich der Trainer etwas weiter vorrückt. Ich könnte auch als Sechser spielen. Ein bisschen mehr Abschlüsse aufs Tor, das würde mich auf jeden Fall schon reizen», sagt Laski. Wie sich Trainer Michael Winsauer entscheidet, ist noch unklar. Fakt ist aber, dass Laski alle Eigenschaften mit sich bringt, die von einem Spielmacher erwartet werden: Er gehört zu den fittesten Spieler im Team, hat eine filigrane Technik und eine hervorragendes Spielverständnis.

Gegen den SC Kriens verbuchte Rajmond Laski sein erstes Saisontor. Gut möglich, dass in der Rückrunde noch mehr dazukommen werden. Alexander Wagner

Doch ganz egal auf welcher Position Laski spielen wird, diese Hinrunde hat Hunger auf mehr gemacht. Konkret: Auf die Challenge League. «Als Drittplatzierter dürfen wir etwas träumen und das machen wir auch. Viele von uns wollten es mal zu den Profis schaffen, auch bei mir war das so. Nun haben wir uns dafür gute Karten für die Rückrunde erarbeitet.»

«Wünsche mir, dass diese Ära nie zu Ende gehen wird»

Gerät Laski und seine Mitspieler dabei nicht in Gefahr, etwas zu verkopft in den zweiten Teil der Saison zu starten? «Wir haben die Reife, um zu wissen, dass noch alles passieren kann. Viele Teams in dieser Liga sind unberechenbar. Gerade mit den U21-Mannschaften hatten wir zuletzt Mühe, die können trainieren wie Profis und sind topfit. Wenn du da mal kein gutes Spiel erwischt, wird das knallhart bestraft.»

Der 25-jährige Laski absolvierte für die 1. Mannschaft des FC Baden bereits 152 Partien. Martin Meienberger

Sollte der FC Baden am Ende den Aufstieg nicht schaffen, ist das für den Badener Verteidiger kein Weltuntergang. Viel wichtiger sei Laski, der nebst dem Fussball zu 100 Prozent als Sachbearbeiter im Innendienst angestellt ist, dass das Team über die Saison hinaus zusammenbleibt: «Ich stehe hier mit Freunden auf dem Platz. Einige waren schon bei meinem Debüt 2015 im Team. Auch diese Atmosphäre im Esp, das hast du sonst nirgends in der Liga. Ich schätze das alles und geniesse jeden Moment. Manchmal wünsche ich mir, dass diese Ära nie zu Ende gehen wird.»

