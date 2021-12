FC Aarau: Zutritt ins Brügglifeld nur noch mit 2G

FC Aarau «Wollen normales Stadionfeeling»: Im Brügglifeld gilt ab sofort 2G Keine Maskenpflicht und uneingeschränke Konsumation von Bier und Bratwurst: Dafür dürfen gegen Xamax nur geimpfte und genesene Zuschauer ins Stadion. Sebastian Wendel 13.12.2021, 15.06 Uhr

Wegen 2G sind im Brügglifeld Masken nur empfohlen, nicht mehr Pflicht.

Der FC Aarau teilt mit, dass für Zuschauer ab 16 Jahren im letzten Heimspiel des Jahres gegen Xamax die 2G-Regel gilt - dafür entfällt die Maskenpflicht und die eingeschränkte Konsumation. Am Freitagabend (20.30 Uhr, im AZ-Liveticker) dürfen also nur Personen ins Stadion, die entweder geimpft oder genesen sind. Zuschauer unter 16 Jahren brauchen kein Zertifikat. In der Klubmitteilung heisst es: