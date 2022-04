FC Aarau: Vier Erkenntnisse nach dem 0:3 gegen Winterthur

FC Aarau «Wir sind nicht mehr Erster, vielleicht befreit das einige Spieler jetzt» – FCA-Trainer Keller hofft auf die Trendwende Nach dem schwachen 0:3 gegen Winterthur steckt der FC Aarau mitten in der Fehleraufarbeitung. Durch die Niederlage ist die Mannschaft erstmals seit Wochen vom direkten Aufstiegsplatz abgerutscht. Darin könnte auch ein Vorteil liegen. Vier Erkenntnisse – zwischen Nervenflattern und Zuversicht. Frederic Härri Jetzt kommentieren 10.04.2022, 08.54 Uhr

Als alles vorbei war, setzte die Ernüchterung ein. 0:3 verlor der FC Aarau im Stadion Brügglifeld gegen den FC Winterthur. Ausgerechnet im Spitzenspiel zogen die Aarauer eine ihrer schwächsten Saisonleistungen ein. Die Partie hielt einige Erkenntnisse bereit. Wir zählen sie auf.

Liridon Balaj war die Verunsicherung nach seinem Fehler anzumerken. Marc Schumacher / freshfocus

Es war, als weiche nach der Szene die Luft aus dem Spiel des FC Aarau. In der 26. Minute spielt Liridon Balaj nahe der eigenen Strafraumgrenze einen Rückpass, der wohl für Léon Bergsma gedacht war, aber weder ihn noch den dahinter postierten Jan Kronig erreicht. Stattdessen spritzt der Winterthurer Ltaief dazwischen und erzielt das Führungstor für die Gäste.

Als «Nackenschlag» bezeichnet Stephan Keller den Moment. Der am Freitagabend gesperrte Cheftrainer sah von der Tribüne aus zu. Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit der AZ hat er sich das Spiel bereits ein zweites Mal in der Aufzeichnung angesehen. «Nach dem Gegentor ist eine gewisse Angst reingekrochen. In den 20 Minuten danach hatten wir richtig Mühe und konnten nicht reagieren. Zur Pause müssen wir froh sein, dass Winterthur nur 2:0 führt.»

FCA-Trainer Stephan Keller. Claudio Thoma / freshfocus

Die Phase bis zum Halbzeitunterbruch ist eine der umfassenden Verunsicherung. Stellvertretend steht Unglücksrabe Balaj, dem nach seinem Fauxpas kaum noch etwas gelingt und der bei jedem Ballkontakt zu zögern beginnt. Nach der Pause kommt Balaj nicht wieder auf den Platz.

Doch auch bei anderen Akteuren wird Nervenflattern offenbar. Kurz vor Spielende vertändelt Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic den Ball im ungünstigsten Moment. Ein Querpass nach innen, und Roman Buess erzielt das 3:0 für Winterthur. Es ist ein Fehler, wie ihn sich der FCA am Freitag zu häufig erlaubt. «In den letzten Runden geht es vor allem darum, die Nerven im Griff zu haben – und nicht ausschliesslich um die fussballerische Qualität», sagte Winterthurs Assistenztrainer Davide Callà nach dem Spiel. Diesen Beweis sind die Aarauer mehrfach schuldig geblieben.

Die FCA-Offensive um Shkelzen Gashi blieb erschreckend harmlos. Marc Schumacher / freshfocus

Bei Wiederanpfiff ist das Heimteam um eine Reaktion bemüht. Allen Njie, noch der beste Aarauer an diesem Abend, stösst in den Strafraum vor und geht zu Boden. Nach Spielschluss wird Kellers Vertreter Norbert Fischer sagen, «dass wir sicher nicht zu viele Elfmeter für uns gepfiffen bekommen in dieser Saison». Keller selbst ergänzt am Folgetag: «Ich bin mir zu hundert Prozent sicher, dass es in dieser Szene einen Penalty geben muss.» Und die Konsultation der TV-Bilder gibt ihm Recht.

Zum wiederholten Male beklagt der FC Aarau eine Fehlentscheidung gegen sich. In der Sache liegt der Verein richtig, doch am Freitagabend geben andere Dinge den Ausschlag über die Niederlage. Bis zum Schluss erspielt sich die Mannschaft keine einzige wirkliche Torchance. Der FCA präsentiert sich erschreckend harmlos. Nichts ist zu erkennen vom offensiven Feuer, dass die Aarauer zu entfachen in der Lage sind, wie etliche Beispiele bereits gezeigt haben.

Vielmehr wird augenscheinlich, dass die Abhängigkeit von Randy Schneider mittlerweile doch grösser ist als bisher angenommen. Gegen Winterthur fehlt der wichtige Scharnierspieler in der Offensive wegen muskulärer Beschwerden (die dem Vernehmen nach nicht weiter schlimm sein sollen).

Auch die Absenz von Shkelqim Vladi schmerzt – und das wird so bleiben. Der Angreifer zog sich in der Vorwoche eine schwere Muskelverletzung zu, die seine Saison vorzeitig beendet. Seine Athletik und die Vollstreckerqualitäten gehen dem FCA am Freitag vollends ab. Die Angreifer Shkelzen Gashi, Kevin Spadanuda und Mickaël Almeida (nach der Pause) hängen komplett in der Luft. Auch, weil keine Zuspiele kommen, die ein Schneider hätte anbieten können.

Aleksandar Cvetkovic (links) befindet sich in einer Form-Baisse. Marc Schumacher / freshfocus

Mit der Verpflichtung von Aleksandar Cvetkovic schien dem FC Aarau ein Coup gelungen zu sein. Im Winter für den verletzten Marco Thaler geholt, fügte sich der Serbe umgehend ein und bestach durch Physis und Präsenz. Seit dem 3:4 gegen Schaffhausen aber steht Cvetkovic zeitweise neben sich. Viele seiner Fehler führten in den jüngsten Wochen zu Gegentoren.

Natürlich fallen die Missgeschicke eines Verteidigers immer zuerst auf, das liegt in der Natur der Position. An Cvetkovic allein sind die grossen defensiven Schwierigkeiten des FC Aarau denn auch nicht festzumachen. 4, 4, 2, 3 und 3 ist die alarmierende Zahlenfolge der jüngsten fünf Spiele. Durchschnittlich erhält die Mannschaft derzeit über drei Gegentore pro Spiel. «Das ist zu viel, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren», sagt Stephan Keller.

«Diesen Schnitt darfst du mit unseren Ambitionen und Ansprüchen nicht aufweisen.»

Die individuellen Unzulänglichkeiten gelte es schnellstmöglich abzustellen, sagt Keller. Aber wie soll dies gelingen? «Die Spieler müssen wieder Vertrauen gewinnen. Damit sie mit dem Druck umgehen können und spüren, dass es auch nach einem derart unglücklichen 0:1 wie gegen Winterthur weitergeht. Über Arbeit im Training holst du dir die Sicherheit zurück. Und letztlich brauchst du in den Spielen auch ein gewisses Wettkampfglück.» Was auch immer die Lösung sein wird, der FCA benötigt sie dringend. Setzt sich die defensive Misere derart dramatisch fort, dürften die Aarauer Aufstiegshoffnungen von Runde zu Runde geringer werden.

Hängende Köpfe nach dem 0:2. Werden die Spieler nun vom Druck befreit? Marc Schumacher / freshfocus

Durch den 3:0-Sieg im Direktduell tauscht der FC Winterthur mit seinem Gegner die Plätze: Neu rangiert der FC Aarau auf dem Barrageplatz, mit zwei Punkten Rückstand auf den Leader. «Wir sind wieder die Jäger, nicht mehr die Gejagten», sagte Norbert Fischer direkt nach dem Spiel, und darin äusserte sich auch eine leise Hoffnung. Keller sagt: «Wir sind nicht mehr Erster. Vielleicht befreit das einige Spieler jetzt.»

Der FCA-Trainer schöpft Zuversicht aus den Eigenheiten dieser Challenge-League-Saison. Jedes Team der Liga hatte in den vergangenen Monaten schon Täler zu durchschreiten und Schwächephasen zu überstehen. Konkurrenten wie Winterthur, Vaduz und Schaffhausen sind davon nicht ausgenommen.

Auf die Ausrutscher der anderen aber darf sich der FC Aarau nicht verlassen. Er muss dringlichst zusehen, dass ihm nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen die Trendwende gelingt. Sieben Partien bleiben noch Zeit dafür.

